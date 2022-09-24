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"Маріупольського м’ясника" Мізінцева призначили заступником Шойгу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мізінцев

Генерала-полковника Михайла Мізінцева, який керував облогою Маріуполя, призначили на посаду заступника міністра оборони Росії. Він відповідатиме за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ.

Про це повідомило міністерство оборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"На посаду заступника міністра оборони Російської Федерації, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ, призначено генерал-полковника Михайла Мізінцева", - йдеться у повідомленні.

Раніше Мізінцев обіймав посаду начальника Національного центру управління обороною Російської Федерації.

Мізінцев керував операцією в Сирії, а пізніше бомбардуваннями Маріуполя.

Дивіться: Шойгу про втрати РФ у війні: "На сьогодні 5 937 осіб загинуло". ВIДЕО

Британські та європейські ЗМІ називали Мізінцева "маріупольським м'ясником" і звинувачували його в жорстокості щодо мирного населення під час облоги Маріуполя.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
Маленького ******** призначили. Рідкісна падаль. Треба його по скорше прибрати б.
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24.09.2022 15:39
+17
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24.09.2022 15:37
+12
Схоже правду кажуть що чим менший у мужика причандал тим більше він всіх навколо ненавидить, путя знайшов собі ще одного такого мальчика спальчика з мікропісюном.
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24.09.2022 15:46
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24.09.2022 15:37 Відповісти
Замена для Шойгу-Балаклейского)
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24.09.2022 15:37 Відповісти
Маленького ******** призначили. Рідкісна падаль. Треба його по скорше прибрати б.
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24.09.2022 15:39 Відповісти
З язика зняв😅😂🤣 Для пришвидшення процедури варто оголосити збір коштів для стимуляції зацікавлених осіб 😝😝😝😝😝😜🤪
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24.09.2022 16:16 Відповісти
Схоже правду кажуть що чим менший у мужика причандал тим більше він всіх навколо ненавидить, путя знайшов собі ще одного такого мальчика спальчика з мікропісюном.
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24.09.2022 15:46 Відповісти
Губастый миньетчик))...
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24.09.2022 15:56 Відповісти
Підождіть, це ж чорт із Твін Пікса?
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24.09.2022 15:53 Відповісти
Чтобы люди больше не могли пытать, нужно всем гражданам раздать оружие!!!

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24.09.2022 15:55 Відповісти
аха...тільки половина самоскалічеться..обо покаліче своїх..навіть не кажу про медмправку й оте "роздати"..
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24.09.2022 16:03 Відповісти
Клоп вонючий.
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24.09.2022 16:05 Відповісти
друстуй мышаня... ты и твоя семья до седьмого колена поставлены на кон... дрочись... или дрочи... сероглазый...
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24.09.2022 16:06 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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24.09.2022 16:08 Відповісти
ООО це страшна мразь, хоча взагалі там є не мразі?
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24.09.2022 16:16 Відповісти
Пропоную редакції цензор.нет називати цього недомірка "Куй з бугра". Бо розхерачити місто з важкої арти і авіації ума багато не треба.

Дуже велика честь називати це недороблене "маріупольським м'ясником".

Це - офіційна пропозиція!
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24.09.2022 16:21 Відповісти
Эта тухлая крыса сама себе выбрала такое прозвище или это его тролли так рекламируют?
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24.09.2022 16:31 Відповісти
Та немає різниці між ними,там всі однакові.
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24.09.2022 16:45 Відповісти
начальник другої армії третього світи ...

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24.09.2022 17:41 Відповісти
Внуки и правнуки этого мясника будут платить за его художества.
Чтобы никто потом не вопил "ЗА ЧТО ?"
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24.09.2022 20:20 Відповісти
 
 