"Маріупольського м’ясника" Мізінцева призначили заступником Шойгу
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Генерала-полковника Михайла Мізінцева, який керував облогою Маріуполя, призначили на посаду заступника міністра оборони Росії. Він відповідатиме за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ.
Про це повідомило міністерство оборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"На посаду заступника міністра оборони Російської Федерації, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ, призначено генерал-полковника Михайла Мізінцева", - йдеться у повідомленні.
Раніше Мізінцев обіймав посаду начальника Національного центру управління обороною Російської Федерації.
Мізінцев керував операцією в Сирії, а пізніше бомбардуваннями Маріуполя.
Британські та європейські ЗМІ називали Мізінцева "маріупольським м'ясником" і звинувачували його в жорстокості щодо мирного населення під час облоги Маріуполя.
Будь ласка, зачекайте...
Дуже велика честь називати це недороблене "маріупольським м'ясником".
Це - офіційна пропозиція!
Чтобы никто потом не вопил "ЗА ЧТО ?"