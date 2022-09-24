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Новости За рубежом
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граница (4745) Россия (91304) Финляндия (772)

В Финляндию за неделю въехало на 88% больше россиян, чем раньше

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

фінляндія

На всех пунктах пропуска на границе Финляндии и России выстроились автомобильные очереди.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Почти 7000 россиян въехали вчера в Финляндию через пограничные пункты на юго-востоке. Это на 88% больше, чем в пятницу на предыдущей неделе.

Пограничная служба сообщает в Twitter, что в пятницу в Финляндию въехало всего 7667 граждан РФ, а обратно в Россию выехало 3545 россиян.

Пограничники также приняли несколько заявлений на предоставление убежища.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на пресс-конференции в пятницу рассказал подробности решения властей страны о существенных ограничениях въезда для граждан России.

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По его словам, решение будет предусматривать полный запрет на въезд для тех россиян, которые хотят посетить Финляндию с туристической целью. Также может быть пересмотрено действие уже выданных россиянам шенгенских виз.

Хаависто также считает, что уклонение от мобилизации не является основанием для предоставления убежища гражданам России.
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Топ комментарии
+16
Не понимаю, зачем заванивать чистый воздух Суоми смрадом скрепных москалей? Они могут прекрасно смердеть среди своих бЯрёзАк средней полосы.
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24.09.2022 15:41
+11
финны идиоты....
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24.09.2022 15:46
+9
нажеруться..все заблюють й знесуть домівку Йоулупуккі..їх же не можна до людей пускати..
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24.09.2022 15:54
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Не понимаю, зачем заванивать чистый воздух Суоми смрадом скрепных москалей? Они могут прекрасно смердеть среди своих бЯрёзАк средней полосы.
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24.09.2022 15:41 Ответить
финны идиоты....
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24.09.2022 15:46 Ответить
не заганяй
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24.09.2022 15:52 Ответить
нажеруться..все заблюють й знесуть домівку Йоулупуккі..їх же не можна до людей пускати..
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24.09.2022 15:54 Ответить
а ще скоро захочуть руского міра в фінляндії
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24.09.2022 20:10 Ответить
цікаво що фіни відбирають в них євро на зворотньому боці. Наразі де кому здається що фіни роблять не правильно, але москалі не будуть там асимілюватись, вони хочуть просто деякий час перечекати. А за цей час вони витягнуть зі своїх карманів та вкладуть в економіку Суомі купу грошей. А цих грошей потім в них не буде можливості заробити
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24.09.2022 15:55 Ответить
Відберуть у фіннів і вип'ють все бухло, а потім обблюють всю Фінляндію. Фіннам за свої бабки ще доведеться п'яних кацапів видворяти у рассєю.
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24.09.2022 16:14 Ответить
Не плутай, фіни їздили в Пітер бухати, у них горілка в 10 разів дорожче, там майже сухий закон))) а ще за бензином їздили, він у фінів в 5 разів дорожче. Зараз, здається, там теж заборони.
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24.09.2022 18:27 Ответить
Ха! Так колись і баба була дівкою. А тепер вони у Фінляндії підуть по театрах і музеях?
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24.09.2022 22:12 Ответить
Колись (до революції, Фінляндія (бабуся), була в складі імперії (ну коли дівкою була))) Виборг - колишній фінське місто, в Карелії повно людей з фінським корінням. Я там бував, правда дуже давно. Та ладно, на все воля Божа. А так, мій дід (з України) воював у Фінську, вижив, загинув у 1944.
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25.09.2022 03:17 Ответить
тоді потрібно зробити окреми прайси для парасійців)) ціни так помножити на на 3
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24.09.2022 16:20 Ответить
неправильно
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24.09.2022 21:37 Ответить
Самий раз фінам згадати кацапам зимову війну.
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24.09.2022 15:58 Ответить
Жалко Финляндию ((( Замечательная была страна.
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24.09.2022 16:00 Ответить
Вже такою не буде ніколи. Утім, як і вся Скандинавія. Хотів колись відвідати Норвегію, батьківщину улюбленого письменника Кнута Гамсуна. Тепер не хочу.
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24.09.2022 17:18 Ответить
Пілоти російських авіакомпаній
масово отримали повістки протягом доби після початку мобілізації
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24.09.2022 16:00 Ответить
на раїсі ще є військові літаки?
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24.09.2022 16:21 Ответить
скоро таке буде і в фінів-Держполіція Латвії почала кримінальний процес проти невстановлених вандалів, які минулої ночі розфарбували вказівник ризького мікрорайону "Болдерая" в кольори російського прапора.Про це повідомляє LSM.
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24.09.2022 16:00 Ответить
Німці ніби збираються надавати притулок кацапам, котрі ховаються від мобілізації.
Нехай готуються, до того , що вказівник BERLIN засяє факбами КГБ (красний, голубой, бєлий).
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24.09.2022 17:22 Ответить
на бєрлін..
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24.09.2022 17:43 Ответить
Фінни!
Женіть кацапів нахрін, бо Кацапія і до вас прийде захищати русZкій мір!
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24.09.2022 16:13 Ответить
А кто небудь хоть считал сколько кацапов с 2014 года в Украину въехали?
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24.09.2022 16:24 Ответить
Дивне рішення впускати до себе людей, саме існування яких несе смерть та розруху.
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24.09.2022 16:41 Ответить
Это те которых через несколько лет может прийти освобождать мобилизованная армия.
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24.09.2022 17:01 Ответить
В НАТО бегут патриоты-победители.
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24.09.2022 17:26 Ответить
вайну паддєржіваєм а ваєвать нє хатім
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24.09.2022 17:41 Ответить
Росіяни, які приїжджають до Нідерландів, щоб уникнути військової служби у власній країні, "точно не будуть" вислані назад.Про це заявив держсекретар з притулку і міграції Ерік ван дер Бург, повідомляє RTL.Наприкінці червня Ван дер Бург вирішив, що російським призовникам, які відмовляються воювати в Україні або дезертирують, дозволять залишитися в країні принаймні до кінця 2022 року.Це дає уряду час оцінити, як вчинити з цією групою. Питання про надання притулку росіянам, які не хочуть воювати, буде вирішуватися в кожному конкретному випадку окремо.
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24.09.2022 17:52 Ответить
Не впускайте их! Все завоняют сруцькимиром и из Санта Клауса дидамороза сделают.
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24.09.2022 18:24 Ответить
Ой дограються фіни!
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24.09.2022 20:37 Ответить
Що ж, Фінляндію можна тільки "привітати".
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24.09.2022 22:14 Ответить
Есть много вирусов, это кацапо-козлячий, сейчас с этим бегством они пригибаются , со всем соглашаются, когда расползутся начнут выравниваться , это твари заполонят кацапской заразой всю Европу.
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24.09.2022 23:05 Ответить
финны идиоты и финская война их так ничему и не научила!
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25.09.2022 15:00 Ответить
 
 