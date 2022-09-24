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Новини За кордоном
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До Фінляндії за тиждень в’їхали на 88% більше росіян, ніж раніше

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фінляндія

На всіх пунктах пропуску на кордоні Фінляндії і Росії вишикувалися черги з автомобілів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Майже 7000 росіян в'їхали вчора до Фінляндії через прикордонні пункти на південному сході. Це на 88% більше, ніж у п'ятницю попереднього тижня.

Прикордонна служба повідомляє у Twitter, що в п'ятницю до Фінляндії в'їхало загалом 7667 громадян РФ, а назад до Росії виїхало 3545 росіян.

Прикордонники також прийняли кілька заяв на надання притулку.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто на пресконференції в п’ятницю розповів подробиці рішення влади країни про суттєві обмеження в’їзду для громадян Росії.

Дивіться: Російським мобілізованим видають іржаві автомати: "Такую шнягу выдали. П#зда нам, ваще!". ВIДЕО

За його словами, рішення передбачатиме повну заборону на в’їзд для тих росіян, які хочуть відвідати Фінляндію з туристичною метою. Також може бути переглянута чинність уже виданих росіянам шенгенських віз.

Хаавісто також вважає, що ухилення від мобілізації не є підставою для надання притулку громадянам Росії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Не понимаю, зачем заванивать чистый воздух Суоми смрадом скрепных москалей? Они могут прекрасно смердеть среди своих бЯрёзАк средней полосы.
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24.09.2022 15:41
+11
финны идиоты....
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24.09.2022 15:46
+9
нажеруться..все заблюють й знесуть домівку Йоулупуккі..їх же не можна до людей пускати..
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24.09.2022 15:54
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Не понимаю, зачем заванивать чистый воздух Суоми смрадом скрепных москалей? Они могут прекрасно смердеть среди своих бЯрёзАк средней полосы.
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24.09.2022 15:41 Відповісти
финны идиоты....
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24.09.2022 15:46 Відповісти
не заганяй
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24.09.2022 15:52 Відповісти
нажеруться..все заблюють й знесуть домівку Йоулупуккі..їх же не можна до людей пускати..
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24.09.2022 15:54 Відповісти
а ще скоро захочуть руского міра в фінляндії
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24.09.2022 20:10 Відповісти
цікаво що фіни відбирають в них євро на зворотньому боці. Наразі де кому здається що фіни роблять не правильно, але москалі не будуть там асимілюватись, вони хочуть просто деякий час перечекати. А за цей час вони витягнуть зі своїх карманів та вкладуть в економіку Суомі купу грошей. А цих грошей потім в них не буде можливості заробити
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24.09.2022 15:55 Відповісти
Відберуть у фіннів і вип'ють все бухло, а потім обблюють всю Фінляндію. Фіннам за свої бабки ще доведеться п'яних кацапів видворяти у рассєю.
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24.09.2022 16:14 Відповісти
Не плутай, фіни їздили в Пітер бухати, у них горілка в 10 разів дорожче, там майже сухий закон))) а ще за бензином їздили, він у фінів в 5 разів дорожче. Зараз, здається, там теж заборони.
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24.09.2022 18:27 Відповісти
Ха! Так колись і баба була дівкою. А тепер вони у Фінляндії підуть по театрах і музеях?
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24.09.2022 22:12 Відповісти
Колись (до революції, Фінляндія (бабуся), була в складі імперії (ну коли дівкою була))) Виборг - колишній фінське місто, в Карелії повно людей з фінським корінням. Я там бував, правда дуже давно. Та ладно, на все воля Божа. А так, мій дід (з України) воював у Фінську, вижив, загинув у 1944.
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25.09.2022 03:17 Відповісти
тоді потрібно зробити окреми прайси для парасійців)) ціни так помножити на на 3
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24.09.2022 16:20 Відповісти
неправильно
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24.09.2022 21:37 Відповісти
Самий раз фінам згадати кацапам зимову війну.
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24.09.2022 15:58 Відповісти
Жалко Финляндию ((( Замечательная была страна.
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24.09.2022 16:00 Відповісти
Вже такою не буде ніколи. Утім, як і вся Скандинавія. Хотів колись відвідати Норвегію, батьківщину улюбленого письменника Кнута Гамсуна. Тепер не хочу.
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24.09.2022 17:18 Відповісти
Пілоти російських авіакомпаній
масово отримали повістки протягом доби після початку мобілізації
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24.09.2022 16:00 Відповісти
на раїсі ще є військові літаки?
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24.09.2022 16:21 Відповісти
скоро таке буде і в фінів-Держполіція Латвії почала кримінальний процес проти невстановлених вандалів, які минулої ночі розфарбували вказівник ризького мікрорайону "Болдерая" в кольори російського прапора.Про це повідомляє LSM.
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24.09.2022 16:00 Відповісти
Німці ніби збираються надавати притулок кацапам, котрі ховаються від мобілізації.
Нехай готуються, до того , що вказівник BERLIN засяє факбами КГБ (красний, голубой, бєлий).
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24.09.2022 17:22 Відповісти
на бєрлін..
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24.09.2022 17:43 Відповісти
Фінни!
Женіть кацапів нахрін, бо Кацапія і до вас прийде захищати русZкій мір!
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24.09.2022 16:13 Відповісти
А кто небудь хоть считал сколько кацапов с 2014 года в Украину въехали?
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24.09.2022 16:24 Відповісти
Дивне рішення впускати до себе людей, саме існування яких несе смерть та розруху.
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24.09.2022 16:41 Відповісти
Это те которых через несколько лет может прийти освобождать мобилизованная армия.
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24.09.2022 17:01 Відповісти
В НАТО бегут патриоты-победители.
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24.09.2022 17:26 Відповісти
вайну паддєржіваєм а ваєвать нє хатім
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24.09.2022 17:41 Відповісти
Росіяни, які приїжджають до Нідерландів, щоб уникнути військової служби у власній країні, "точно не будуть" вислані назад.Про це заявив держсекретар з притулку і міграції Ерік ван дер Бург, повідомляє RTL.Наприкінці червня Ван дер Бург вирішив, що російським призовникам, які відмовляються воювати в Україні або дезертирують, дозволять залишитися в країні принаймні до кінця 2022 року.Це дає уряду час оцінити, як вчинити з цією групою. Питання про надання притулку росіянам, які не хочуть воювати, буде вирішуватися в кожному конкретному випадку окремо.
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24.09.2022 17:52 Відповісти
Не впускайте их! Все завоняют сруцькимиром и из Санта Клауса дидамороза сделают.
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24.09.2022 18:24 Відповісти
Ой дограються фіни!
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24.09.2022 20:37 Відповісти
Що ж, Фінляндію можна тільки "привітати".
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24.09.2022 22:14 Відповісти
Есть много вирусов, это кацапо-козлячий, сейчас с этим бегством они пригибаются , со всем соглашаются, когда расползутся начнут выравниваться , это твари заполонят кацапской заразой всю Европу.
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24.09.2022 23:05 Відповісти
финны идиоты и финская война их так ничему и не научила!
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25.09.2022 15:00 Відповісти
 
 