На Запорожской АЭС находятся пятьсот российских оккупантов, - Зеленский
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На Запорожской атомной электростанции украинский технический персонал работает как заложники, поскольку там находится полтысячи боевиков с военной техникой.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью французским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия захватила эту (Запорожскую – ред.) атомную станцию. Сейчас там находится технический персонал Украины, но они – как заложники, потому что там находится 500 боевиков, кроме техники. Это уже подтвердило МАГАТЭ", - отметил он.
Глава государства проинформировал, что ЗАЭС отключена и персонал борется, чтобы включить хотя бы один блок из шести.
Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в работе станции. Так, по словам Президента, во-первых, россияне стремятся, чтобы ЗАЭС не поставляла электроэнергию в украинские регионы, а во-вторых, Европе.
Зеленский также подчеркнул риск ядерного взрыва на станции из-за действий россиян, напомнив, что на ЧАЭС взорвался один блок, а на ЗАЭС в общей сложности шесть блоков.
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