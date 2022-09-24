На Запорожской АЭС находятся пятьсот российских оккупантов, - Зеленский

На Запорожской атомной электростанции украинский технический персонал работает как заложники, поскольку там находится полтысячи боевиков с военной техникой.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью французским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия захватила эту (Запорожскую – ред.) атомную станцию. Сейчас там находится технический персонал Украины, но они – как заложники, потому что там находится 500 боевиков, кроме техники. Это уже подтвердило МАГАТЭ", - отметил он.

Глава государства проинформировал, что ЗАЭС отключена и персонал борется, чтобы включить хотя бы один блок из шести.

Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в работе станции. Так, по словам Президента, во-первых, россияне стремятся, чтобы ЗАЭС не поставляла электроэнергию в украинские регионы, а во-вторых, Европе.

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Зеленский также подчеркнул риск ядерного взрыва на станции из-за действий россиян, напомнив, что на ЧАЭС взорвался один блок, а на ЗАЭС в общей сложности шесть блоков.