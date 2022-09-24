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На Запорожской АЭС находятся пятьсот российских оккупантов, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

На Запорожской атомной электростанции украинский технический персонал работает как заложники, поскольку там находится полтысячи боевиков с военной техникой.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью французским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия захватила эту (Запорожскую – ред.) атомную станцию. Сейчас там находится технический персонал Украины, но они – как заложники, потому что там находится 500 боевиков, кроме техники. Это уже подтвердило МАГАТЭ", - отметил он.

Глава государства проинформировал, что ЗАЭС отключена и персонал борется, чтобы включить хотя бы один блок из шести.

Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в работе станции. Так, по словам Президента, во-первых, россияне стремятся, чтобы ЗАЭС не поставляла электроэнергию в украинские регионы, а во-вторых, Европе.

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Зеленский также подчеркнул риск ядерного взрыва на станции из-за действий россиян, напомнив, что на ЧАЭС взорвался один блок, а на ЗАЭС в общей сложности шесть блоков.
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Щоб то значило-ЗЕ майже в кожній новині?
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24.09.2022 20:02 Ответить
Найвеличніший лідoр **********, а шо?
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24.09.2022 20:06 Ответить
Як назвати істоту, яка знала про небезпеку, завчасно розпродала свої квартири, вивезла родичів в безпечні місця, а народу сцяла у вічі про мирних кацапів, щасливі шашлики і свято?
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24.09.2022 20:05 Ответить
м'яко кажучи - чмо зелене..матюків нехватає..він собі не на одну розтрільну статтю наасфальтував, падло..скільки людей через нього загинуло
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24.09.2022 20:09 Ответить
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24.09.2022 20:13 Ответить
держите меня семеро...
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24.09.2022 20:44 Ответить
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24.09.2022 20:17 Ответить
А хто ж створив умови, щоб вони туди зайшли не хоче сказати?
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24.09.2022 20:41 Ответить
 
 