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На Запорізькій АЕС перебувають п’ять сотень російських окупантів, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

На Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там знаходиться пів тисячі російських бойовиків із військовою технікою.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія захопила цю (Запорізьку - ред.) атомну станцію. Зараз там знаходиться технічний персонал України, але вони - як заручники, бо там знаходиться 500 бойовиків, окрім техніки. Це вже підтвердило МАГАТЕ", - зазначив він.

Глава держави поінформував, що наразі ЗАЕС відключена і персонал бореться, аби включити хоча б один блок із шести.

Він підкреслив, що Росія не зацікавлена у роботі станції. Так, за словами Президента, по-перше, росіяни прагнуть, аби ЗАЕС не постачала електроенергію в українські регіони, а, по-друге, Європі.

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Зеленський також наголосив на ризику ядерного вибуху на станції через дії росіян, нагадавши, що на ЧАЕС зірвався один блок, а на ЗАЕС загалом шість блоків.
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Щоб то значило-ЗЕ майже в кожній новині?
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24.09.2022 20:02 Відповісти
Найвеличніший лідoр **********, а шо?
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24.09.2022 20:06 Відповісти
Як назвати істоту, яка знала про небезпеку, завчасно розпродала свої квартири, вивезла родичів в безпечні місця, а народу сцяла у вічі про мирних кацапів, щасливі шашлики і свято?
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24.09.2022 20:05 Відповісти
м'яко кажучи - чмо зелене..матюків нехватає..він собі не на одну розтрільну статтю наасфальтував, падло..скільки людей через нього загинуло
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24.09.2022 20:09 Відповісти
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24.09.2022 20:13 Відповісти
держите меня семеро...
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24.09.2022 20:44 Відповісти
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24.09.2022 20:17 Відповісти
А хто ж створив умови, щоб вони туди зайшли не хоче сказати?
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24.09.2022 20:41 Відповісти
 
 