На Запорізькій АЕС перебувають п’ять сотень російських окупантів, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там знаходиться пів тисячі російських бойовиків із військовою технікою.
Про це розповів Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Росія захопила цю (Запорізьку - ред.) атомну станцію. Зараз там знаходиться технічний персонал України, але вони - як заручники, бо там знаходиться 500 бойовиків, окрім техніки. Це вже підтвердило МАГАТЕ", - зазначив він.
Глава держави поінформував, що наразі ЗАЕС відключена і персонал бореться, аби включити хоча б один блок із шести.
Він підкреслив, що Росія не зацікавлена у роботі станції. Так, за словами Президента, по-перше, росіяни прагнуть, аби ЗАЕС не постачала електроенергію в українські регіони, а, по-друге, Європі.
Зеленський також наголосив на ризику ядерного вибуху на станції через дії росіян, нагадавши, що на ЧАЕС зірвався один блок, а на ЗАЕС загалом шість блоків.
Будь ласка, зачекайте...