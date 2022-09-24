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Российские губернаторы критикуют "частичную мобилизацию" за чрезмерную массовость

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія,мобілізація

Уже три губернатора российских регионов подвергли критике военкоматы за то, что мобилизуют всех подряд, даже тех, кто не подлежит призыву. К ним присоединился псевдоглава Севастополя.

Об этом пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Первым на то, что военкоматы мобилизуют граждан, не подходящих под критерии, заданные Министерством обороны, заявил глава Якутии Айсен Николаев. Затем – губернатор Магаданской области Сергей Носов. После них – "разобраться с теми, кого призвали ошибочно" собрался оккупационный "глава" Севастополя Михаил Развозжаев.

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Теперь и губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что военкоматы "ошибочно" мобилизовали некоторых граждан. По его словам, они должны вернуться домой.

По информации издания также известны случаи в Саратовской, Волгоградской и Нижегородской областях и Бурятии, когда граждан мобилизовали незаконно.
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Топ комментарии
+29
російські губернатори критикують часткову мобілізацію за те, що вона повна
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24.09.2022 21:24
+26
1 мпн. собрать надо. А этим проблема. Потому что хваленные 140 мпн. населения Параши это выдумки пропаганды.. Если и есть то 70-80 лямов
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24.09.2022 21:28
+26
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24.09.2022 21:44
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російські губернатори критикують часткову мобілізацію за те, що вона повна
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24.09.2022 21:24 Ответить
А шо вони хотіли. НАТО само сєбя нє побєдіт.
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24.09.2022 21:26 Ответить
я сьогодні їхне нове іпсо побачила
вони зібрали цілу купу естрадних та кіноакторів і мобілізували їх ДОБРОВІЛЬНО

там такі мордиииии
Один пореченков чого вартий
той, що в час мораторію, коли нашим забороняли стріляти навіть у відповідь, приїздив "постріляти укропів"
і теперка він законна здобич.
і ще дика купа таких самих
https://www.youtube.com/watch?v=9oI9BaL9bYs

один Агутін виявився з наявними зачатками мозку
коли його приволокли у військкомат добровільно мобілізувати він поранив охоронця і намагався здриснути
правда, впіймали
https://www.youtube.com/watch?v=SQpgXnT0TOg&t=5s
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24.09.2022 21:39 Ответить
всіх їх до кобзона, .. срочно.. концертіровать
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24.09.2022 21:44 Ответить
так і я ж про це - до кобзона підійшла агітбригада як група підтримки)
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24.09.2022 21:48 Ответить
на разогрєвє шабаша "кабздох встречает друзей" будуть ))
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24.09.2022 22:05 Ответить
у кобзона від радості аж волоси вздимнуться.. стільки гостей..
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24.09.2022 22:14 Ответить
Чесно, не вірю. Максимум будуть їздити з концертами.
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24.09.2022 21:59 Ответить
Особенно Зверев там нужен
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24.09.2022 22:43 Ответить
да ладно, они капустник устроят со стриптизом
хаймарсы удивятся...
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24.09.2022 22:46 Ответить
это фейк хватит бред писать
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24.09.2022 23:52 Ответить
👍🤝😁😂
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25.09.2022 14:56 Ответить
а ШО такое ? ШО за кипеш ? УПЕРЕД за фюрера !
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24.09.2022 21:59 Ответить
ахха)))
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24.09.2022 22:00 Ответить
помылка це сам ***** НА ТРОНЕ...россияне--- УБЕЙТЕ ***** И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ....
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24.09.2022 21:25 Ответить
а з пуйлішками що робити? Zна лобі таврувати?
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24.09.2022 21:41 Ответить
Ostalnix roZZijskix nacistov? Meste putinom ****** nado ubivat (veshat, uze est opit posle 2miravoi), za to chto ubivali ljudei Ukraine.
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24.09.2022 23:29 Ответить
Та є іх там людеи не от міра сего.
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24.09.2022 21:42 Ответить
1 мпн. собрать надо. А этим проблема. Потому что хваленные 140 мпн. населения Параши это выдумки пропаганды.. Если и есть то 70-80 лямов
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24.09.2022 21:28 Ответить
ДА ВЫ ПОСМОТРИТЕ, ЧТО У НИХ ЗА ПЛЕЧАМИ!
СИДОР! ВЕЩЕВОЙ МЕШОК СИДОР! И это вторая типа армия мира! И вот этого боялся ВКСЬ МИР!


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24.09.2022 22:41 Ответить
70-80 млн. - включая женщин, стариков и детей
мужского населения призывного возраста - не более 12-15 млн
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24.09.2022 23:10 Ответить
По сусекам надо поскрести, а сусеки, то, - давно пустые!
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25.09.2022 06:58 Ответить
понравилось такое: "плешивый выставил холопам счет за "крымнаш" и "величие расеи".....
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24.09.2022 21:32 Ответить
рабів погнали на війну... губернатори в ****
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24.09.2022 21:37 Ответить
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24.09.2022 23:49 Ответить
А чего они всполошились, раз шойгу сказал, что надо собрать 3, значит надо. Что, послышалось "-ста тысяч"? Не-е, миллиона.
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24.09.2022 21:38 Ответить
Ага. Хрен там уже отпустят мобиков кого наловили.
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24.09.2022 21:38 Ответить
Походу ***** освобождает Сибирь от мужского населения для скорого захода Китая
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24.09.2022 21:40 Ответить
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24.09.2022 22:30 Ответить
👍🤣
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24.09.2022 23:52 Ответить
Китай говорит - СПАСИБО ВОВА !!!!! зачистка территорий , которые перейдут Китаю, ТАМ И ВОЕВАТЬ НЕ НУЖНО БУДЕТ.
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24.09.2022 21:41 Ответить
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24.09.2022 21:44 Ответить
помилково на убой.. абідна, да?
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24.09.2022 21:45 Ответить
русское порно.....
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24.09.2022 21:47 Ответить
НЕЕЕЕЕЕЕ, вот руское порно .........

https://youtu.be/sDewPGagFUs
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24.09.2022 21:53 Ответить
Вони так нічого і не зрозуміли ?,нікого помилково не мобілізували - все йде за планом Хутіна
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24.09.2022 21:49 Ответить
Росіян в Донбасє нєт
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24.09.2022 21:49 Ответить
Прямо кажучи, не розумію бравади форумчан. В Україні є чим відповісти, а якщо захід не дасть зброї?!
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24.09.2022 21:49 Ответить
Закидаємо асфальтом.
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24.09.2022 21:58 Ответить
Он уже дает оружие, идиот.
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24.09.2022 22:05 Ответить
Виходу іншого ніж вбивати нелюдей які влаштували геноцид у українських людей немає.
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24.09.2022 22:39 Ответить
Нет конечно. Тебя ждем. А ты никак не доедешь. Скинуть денег на маршрутку до вч
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24.09.2022 22:39 Ответить
А вам, московитам, і розуміти ні к чому
Roman Zamno dd465288

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Реєстрація: 04.03.2022
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24.09.2022 22:50 Ответить
А, шо таке, родствєннічков забрали?
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24.09.2022 21:50 Ответить
Вот тоже мысль, что зацепило каких-то родственников губернахренов, а отмазать полномочий не хватает.
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25.09.2022 00:59 Ответить
Real Dmitry Smirnov

@Dmitry88872798

·

9 ч

Написал медик работающий по контракту, мол в части...

В Брянске, полный бардак, привезли четыреста мобиков, половина больна, есть с диабетом, каждый второй диарея, возраст от 25-55 лет. Кладём даже в бане и коридорах, коек нет, обмундирование неразмерное, половине не подходит...
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24.09.2022 21:51 Ответить
Диарея там не у каждого второго, а у всех. Просто половине уже нечем срать.
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24.09.2022 23:02 Ответить
це не критика, це заспокійливе для рабсєян, типу все ок, можливо випадково, почекайте... а нікого не повернуть
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24.09.2022 21:54 Ответить
Це ті що кричали кримнаш?
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24.09.2022 21:56 Ответить
це вони ... рабсєянє думали, що мобілізація, це коли мобіли на халяву роздають..
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24.09.2022 22:07 Ответить
В расее так - царь сказал нужно выполнять.... а челядь безмолвные рабы...

ну так грохните царя... делов то...) не в первой.....
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24.09.2022 21:59 Ответить
рабам потрібен сцар
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24.09.2022 22:08 Ответить
повернуть*

*в чорних пакетах
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24.09.2022 22:02 Ответить
«Мы покончили российской профессиональной армией, пришло время покончить с любительской»
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24.09.2022 22:05 Ответить
а потім і з докторською..
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24.09.2022 22:09 Ответить
Там з лайна ліплять мільйонну армію, надіюсь на адекватну відповідь заходу постачанням необхідної кількості важкої зброї, хоча знов таки, на що здатні кацапські мобіки ми бачили під Харковом.
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24.09.2022 22:06 Ответить
сцарь сказал - значит надо! бояре совсем ох..ели!
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24.09.2022 22:10 Ответить
эти дебилы забыли главный принцип ГРУ - чем больше бумаги, тем чище задница! - главное выполнить план!! их подправят (или снимут)....
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24.09.2022 22:11 Ответить
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24.09.2022 22:19 Ответить
Якщо зустрінем можем свиням скоримить в перемішкуз гичкою....
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24.09.2022 22:29 Ответить
Зная рабсеейскую армию первыми жертвами будут сослуживцы.
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24.09.2022 22:41 Ответить
не удивлюсь если свои же и грохнут. никто с таким не сядет в окоп
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24.09.2022 23:01 Ответить
Ах.еть .. Казарма для чмобіків ............. Ну тепер я відел - всьо .. https://t.me/uncle_lend_lease/1568
--------------------------
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24.09.2022 23:14 Ответить
Родина рабсеяне не жопа президента, которую надо целовать, но вам видимо нравится, иначе вы бы за жопу *********** не воевали.
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24.09.2022 23:51 Ответить
Убьем всех. До одного
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25.09.2022 00:39 Ответить
 
 