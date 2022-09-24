Российские губернаторы критикуют "частичную мобилизацию" за чрезмерную массовость

Уже три губернатора российских регионов подвергли критике военкоматы за то, что мобилизуют всех подряд, даже тех, кто не подлежит призыву. К ним присоединился псевдоглава Севастополя.

Об этом пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Первым на то, что военкоматы мобилизуют граждан, не подходящих под критерии, заданные Министерством обороны, заявил глава Якутии Айсен Николаев. Затем – губернатор Магаданской области Сергей Носов. После них – "разобраться с теми, кого призвали ошибочно" собрался оккупационный "глава" Севастополя Михаил Развозжаев.

Смотрите также: ССО сбили "Иглой" российский бомбардировщик Су-34 стоимостью 1 млрд руб.. ВИДЕО

Теперь и губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что военкоматы "ошибочно" мобилизовали некоторых граждан. По его словам, они должны вернуться домой.

По информации издания также известны случаи в Саратовской, Волгоградской и Нижегородской областях и Бурятии, когда граждан мобилизовали незаконно.