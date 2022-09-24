Российские губернаторы критикуют "частичную мобилизацию" за чрезмерную массовость
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Уже три губернатора российских регионов подвергли критике военкоматы за то, что мобилизуют всех подряд, даже тех, кто не подлежит призыву. К ним присоединился псевдоглава Севастополя.
Об этом пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.
Первым на то, что военкоматы мобилизуют граждан, не подходящих под критерии, заданные Министерством обороны, заявил глава Якутии Айсен Николаев. Затем – губернатор Магаданской области Сергей Носов. После них – "разобраться с теми, кого призвали ошибочно" собрался оккупационный "глава" Севастополя Михаил Развозжаев.
Теперь и губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что военкоматы "ошибочно" мобилизовали некоторых граждан. По его словам, они должны вернуться домой.
По информации издания также известны случаи в Саратовской, Волгоградской и Нижегородской областях и Бурятии, когда граждан мобилизовали незаконно.
Пожалуйста, подождите...
вони зібрали цілу купу естрадних та кіноакторів і мобілізували їх ДОБРОВІЛЬНО
там такі мордиииии
Один пореченков чого вартий
той, що в час мораторію, коли нашим забороняли стріляти навіть у відповідь, приїздив "постріляти укропів"
і теперка він законна здобич.
і ще дика купа таких самих
https://www.youtube.com/watch?v=9oI9BaL9bYs
один Агутін виявився з наявними зачатками мозку
коли його приволокли у військкомат добровільно мобілізувати він поранив охоронця і намагався здриснути
правда, впіймали
https://www.youtube.com/watch?v=SQpgXnT0TOg&t=5s
хаймарсы удивятся...
СИДОР! ВЕЩЕВОЙ МЕШОК СИДОР! И это вторая типа армия мира! И вот этого боялся ВКСЬ МИР!
мужского населения призывного возраста - не более 12-15 млн
https://youtu.be/sDewPGagFUs
Roman Zamno dd465288
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Реєстрація: 04.03.2022
@Dmitry88872798
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9 ч
Написал медик работающий по контракту, мол в части...
В Брянске, полный бардак, привезли четыреста мобиков, половина больна, есть с диабетом, каждый второй диарея, возраст от 25-55 лет. Кладём даже в бане и коридорах, коек нет, обмундирование неразмерное, половине не подходит...
ну так грохните царя... делов то...) не в первой.....
*в чорних пакетах
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