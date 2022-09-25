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Російські губернатори критикують "часткову мобілізацію" за надмірну масовість

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія,мобілізація

Уже три губернатори російських регіонів розкритикували військкомати за те, що мобілізують усіх підряд, навіть тих, хто не підлягає призову. До них приєднався псевдоглава Севастополя.

Про це пише "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

Першим на те, що військкомати мобілізують громадян, які не підходять під критерії, задані Міністерством оборони, заявив глава Якутії Айсен Ніколаєв. Потім - губернатор Магаданської області Сергій Носов. Після них - "розібратися з тими, кого призвали помилково" зібрався окупаційний "глава" Севастополя Михайло Развозжаєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мобілізація в РФ: Застегните ему портки! Поедет воевать без порток сейчас. ВIДЕО

Тепер і губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв повідомив, що військкомати "помилково" мобілізували деяких громадян. За його словами, вони мають повернутися додому.

За інформацією видання, також відомі випадки в Саратовській, Волгоградській і Нижегородській областях та Бурятії, коли громадян мобілізували незаконно.
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Топ коментарі
+29
російські губернатори критикують часткову мобілізацію за те, що вона повна
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24.09.2022 21:24
+26
1 мпн. собрать надо. А этим проблема. Потому что хваленные 140 мпн. населения Параши это выдумки пропаганды.. Если и есть то 70-80 лямов
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24.09.2022 21:28
+26
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24.09.2022 21:44
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російські губернатори критикують часткову мобілізацію за те, що вона повна
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24.09.2022 21:24 Відповісти
А шо вони хотіли. НАТО само сєбя нє побєдіт.
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24.09.2022 21:26 Відповісти
я сьогодні їхне нове іпсо побачила
вони зібрали цілу купу естрадних та кіноакторів і мобілізували їх ДОБРОВІЛЬНО

там такі мордиииии
Один пореченков чого вартий
той, що в час мораторію, коли нашим забороняли стріляти навіть у відповідь, приїздив "постріляти укропів"
і теперка він законна здобич.
і ще дика купа таких самих
https://www.youtube.com/watch?v=9oI9BaL9bYs

один Агутін виявився з наявними зачатками мозку
коли його приволокли у військкомат добровільно мобілізувати він поранив охоронця і намагався здриснути
правда, впіймали
https://www.youtube.com/watch?v=SQpgXnT0TOg&t=5s
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24.09.2022 21:39 Відповісти
всіх їх до кобзона, .. срочно.. концертіровать
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24.09.2022 21:44 Відповісти
так і я ж про це - до кобзона підійшла агітбригада як група підтримки)
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24.09.2022 21:48 Відповісти
на разогрєвє шабаша "кабздох встречает друзей" будуть ))
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24.09.2022 22:05 Відповісти
у кобзона від радості аж волоси вздимнуться.. стільки гостей..
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24.09.2022 22:14 Відповісти
Чесно, не вірю. Максимум будуть їздити з концертами.
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24.09.2022 21:59 Відповісти
Особенно Зверев там нужен
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24.09.2022 22:43 Відповісти
да ладно, они капустник устроят со стриптизом
хаймарсы удивятся...
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24.09.2022 22:46 Відповісти
это фейк хватит бред писать
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24.09.2022 23:52 Відповісти
👍🤝😁😂
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25.09.2022 14:56 Відповісти
а ШО такое ? ШО за кипеш ? УПЕРЕД за фюрера !
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24.09.2022 21:59 Відповісти
ахха)))
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24.09.2022 22:00 Відповісти
помылка це сам ***** НА ТРОНЕ...россияне--- УБЕЙТЕ ***** И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ....
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24.09.2022 21:25 Відповісти
а з пуйлішками що робити? Zна лобі таврувати?
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24.09.2022 21:41 Відповісти
Ostalnix roZZijskix nacistov? Meste putinom ****** nado ubivat (veshat, uze est opit posle 2miravoi), za to chto ubivali ljudei Ukraine.
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24.09.2022 23:29 Відповісти
Та є іх там людеи не от міра сего.
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24.09.2022 21:42 Відповісти
1 мпн. собрать надо. А этим проблема. Потому что хваленные 140 мпн. населения Параши это выдумки пропаганды.. Если и есть то 70-80 лямов
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24.09.2022 21:28 Відповісти
ДА ВЫ ПОСМОТРИТЕ, ЧТО У НИХ ЗА ПЛЕЧАМИ!
СИДОР! ВЕЩЕВОЙ МЕШОК СИДОР! И это вторая типа армия мира! И вот этого боялся ВКСЬ МИР!


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24.09.2022 22:41 Відповісти
70-80 млн. - включая женщин, стариков и детей
мужского населения призывного возраста - не более 12-15 млн
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24.09.2022 23:10 Відповісти
По сусекам надо поскрести, а сусеки, то, - давно пустые!
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25.09.2022 06:58 Відповісти
понравилось такое: "плешивый выставил холопам счет за "крымнаш" и "величие расеи".....
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24.09.2022 21:32 Відповісти
рабів погнали на війну... губернатори в ****
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24.09.2022 21:37 Відповісти
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24.09.2022 23:49 Відповісти
А чего они всполошились, раз шойгу сказал, что надо собрать 3, значит надо. Что, послышалось "-ста тысяч"? Не-е, миллиона.
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24.09.2022 21:38 Відповісти
Ага. Хрен там уже отпустят мобиков кого наловили.
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24.09.2022 21:38 Відповісти
Походу ***** освобождает Сибирь от мужского населения для скорого захода Китая
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24.09.2022 21:40 Відповісти
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24.09.2022 22:30 Відповісти
👍🤣
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24.09.2022 23:52 Відповісти
Китай говорит - СПАСИБО ВОВА !!!!! зачистка территорий , которые перейдут Китаю, ТАМ И ВОЕВАТЬ НЕ НУЖНО БУДЕТ.
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24.09.2022 21:41 Відповісти
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24.09.2022 21:44 Відповісти
помилково на убой.. абідна, да?
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24.09.2022 21:45 Відповісти
русское порно.....
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24.09.2022 21:47 Відповісти
НЕЕЕЕЕЕЕ, вот руское порно .........

https://youtu.be/sDewPGagFUs
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24.09.2022 21:53 Відповісти
Вони так нічого і не зрозуміли ?,нікого помилково не мобілізували - все йде за планом Хутіна
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24.09.2022 21:49 Відповісти
Росіян в Донбасє нєт
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24.09.2022 21:49 Відповісти
Прямо кажучи, не розумію бравади форумчан. В Україні є чим відповісти, а якщо захід не дасть зброї?!
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24.09.2022 21:49 Відповісти
Закидаємо асфальтом.
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24.09.2022 21:58 Відповісти
Он уже дает оружие, идиот.
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24.09.2022 22:05 Відповісти
Виходу іншого ніж вбивати нелюдей які влаштували геноцид у українських людей немає.
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24.09.2022 22:39 Відповісти
Нет конечно. Тебя ждем. А ты никак не доедешь. Скинуть денег на маршрутку до вч
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24.09.2022 22:39 Відповісти
А вам, московитам, і розуміти ні к чому
Roman Zamno dd465288

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Реєстрація: 04.03.2022
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24.09.2022 22:50 Відповісти
А, шо таке, родствєннічков забрали?
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24.09.2022 21:50 Відповісти
Вот тоже мысль, что зацепило каких-то родственников губернахренов, а отмазать полномочий не хватает.
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25.09.2022 00:59 Відповісти
Real Dmitry Smirnov

@Dmitry88872798

·

9 ч

Написал медик работающий по контракту, мол в части...

В Брянске, полный бардак, привезли четыреста мобиков, половина больна, есть с диабетом, каждый второй диарея, возраст от 25-55 лет. Кладём даже в бане и коридорах, коек нет, обмундирование неразмерное, половине не подходит...
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24.09.2022 21:51 Відповісти
Диарея там не у каждого второго, а у всех. Просто половине уже нечем срать.
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24.09.2022 23:02 Відповісти
це не критика, це заспокійливе для рабсєян, типу все ок, можливо випадково, почекайте... а нікого не повернуть
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24.09.2022 21:54 Відповісти
Це ті що кричали кримнаш?
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24.09.2022 21:56 Відповісти
це вони ... рабсєянє думали, що мобілізація, це коли мобіли на халяву роздають..
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24.09.2022 22:07 Відповісти
В расее так - царь сказал нужно выполнять.... а челядь безмолвные рабы...

ну так грохните царя... делов то...) не в первой.....
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24.09.2022 21:59 Відповісти
рабам потрібен сцар
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24.09.2022 22:08 Відповісти
повернуть*

*в чорних пакетах
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24.09.2022 22:02 Відповісти
«Мы покончили российской профессиональной армией, пришло время покончить с любительской»
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24.09.2022 22:05 Відповісти
а потім і з докторською..
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24.09.2022 22:09 Відповісти
Там з лайна ліплять мільйонну армію, надіюсь на адекватну відповідь заходу постачанням необхідної кількості важкої зброї, хоча знов таки, на що здатні кацапські мобіки ми бачили під Харковом.
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24.09.2022 22:06 Відповісти
сцарь сказал - значит надо! бояре совсем ох..ели!
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24.09.2022 22:10 Відповісти
эти дебилы забыли главный принцип ГРУ - чем больше бумаги, тем чище задница! - главное выполнить план!! их подправят (или снимут)....
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24.09.2022 22:11 Відповісти
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24.09.2022 22:19 Відповісти
Якщо зустрінем можем свиням скоримить в перемішкуз гичкою....
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24.09.2022 22:29 Відповісти
Зная рабсеейскую армию первыми жертвами будут сослуживцы.
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24.09.2022 22:41 Відповісти
не удивлюсь если свои же и грохнут. никто с таким не сядет в окоп
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24.09.2022 23:01 Відповісти
Ах.еть .. Казарма для чмобіків ............. Ну тепер я відел - всьо .. https://t.me/uncle_lend_lease/1568
--------------------------
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24.09.2022 23:14 Відповісти
Родина рабсеяне не жопа президента, которую надо целовать, но вам видимо нравится, иначе вы бы за жопу *********** не воевали.
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24.09.2022 23:51 Відповісти
Убьем всех. До одного
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25.09.2022 00:39 Відповісти
 
 