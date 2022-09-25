Російські губернатори критикують "часткову мобілізацію" за надмірну масовість
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уже три губернатори російських регіонів розкритикували військкомати за те, що мобілізують усіх підряд, навіть тих, хто не підлягає призову. До них приєднався псевдоглава Севастополя.
Про це пише "Медуза", передає Цензор.НЕТ.
Першим на те, що військкомати мобілізують громадян, які не підходять під критерії, задані Міністерством оборони, заявив глава Якутії Айсен Ніколаєв. Потім - губернатор Магаданської області Сергій Носов. Після них - "розібратися з тими, кого призвали помилково" зібрався окупаційний "глава" Севастополя Михайло Развозжаєв.
Тепер і губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв повідомив, що військкомати "помилково" мобілізували деяких громадян. За його словами, вони мають повернутися додому.
За інформацією видання, також відомі випадки в Саратовській, Волгоградській і Нижегородській областях та Бурятії, коли громадян мобілізували незаконно.
Будь ласка, зачекайте...
вони зібрали цілу купу естрадних та кіноакторів і мобілізували їх ДОБРОВІЛЬНО
там такі мордиииии
Один пореченков чого вартий
той, що в час мораторію, коли нашим забороняли стріляти навіть у відповідь, приїздив "постріляти укропів"
і теперка він законна здобич.
і ще дика купа таких самих
https://www.youtube.com/watch?v=9oI9BaL9bYs
один Агутін виявився з наявними зачатками мозку
коли його приволокли у військкомат добровільно мобілізувати він поранив охоронця і намагався здриснути
правда, впіймали
https://www.youtube.com/watch?v=SQpgXnT0TOg&t=5s
хаймарсы удивятся...
СИДОР! ВЕЩЕВОЙ МЕШОК СИДОР! И это вторая типа армия мира! И вот этого боялся ВКСЬ МИР!
мужского населения призывного возраста - не более 12-15 млн
https://youtu.be/sDewPGagFUs
Roman Zamno dd465288
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Реєстрація: 04.03.2022
@Dmitry88872798
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9 ч
Написал медик работающий по контракту, мол в части...
В Брянске, полный бардак, привезли четыреста мобиков, половина больна, есть с диабетом, каждый второй диарея, возраст от 25-55 лет. Кладём даже в бане и коридорах, коек нет, обмундирование неразмерное, половине не подходит...
ну так грохните царя... делов то...) не в первой.....
*в чорних пакетах
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