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В оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв, - мэр Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области в субботу вечером произошел громкий взрыв.
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Силы сопротивления в очередной раз не дают оккупантам спокойно спать. Только что: громкий взрыв в северной части Мелитополя. По информации очевидцев в ту сторону поехала пожарная машина. Собираем информацию, где у оккупантов подгорело на этот раз", - сообщил он.
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показать весь комментарий24.09.2022 22:43
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показать весь комментарий24.09.2022 23:12
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https://twitter.com/i/status/1573764942989332482
что будет когда перейдут на боевой...?)
привет...!
Невже етилові мобілізовані воїни закурили десь на заправці?)
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