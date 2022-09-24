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В оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв, - мэр Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

В оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области в субботу вечером произошел громкий взрыв.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Силы сопротивления в очередной раз не дают оккупантам спокойно спать. Только что: громкий взрыв в северной части Мелитополя. По информации очевидцев в ту сторону поехала пожарная машина. Собираем информацию, где у оккупантов подгорело на этот раз", - сообщил он.

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Топ комментарии
+9
Шухерять партизани.
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24.09.2022 22:43
+8
ха-ха! наши еще и КА-52 приземлили!!! ))
https://twitter.com/i/status/1573764942989332482
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24.09.2022 23:10
+6
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24.09.2022 23:12
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Шухерять партизани.
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24.09.2022 22:43 Ответить
Гарні новини.
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24.09.2022 22:50 Ответить
От роботка у мера непильна)
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24.09.2022 23:02 Ответить
це метеорит згорів в щільних шарах атмосфери.
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24.09.2022 23:04 Ответить
дуже щільних
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24.09.2022 23:43 Ответить
Мені не зрозуміло, наприклад, хто платить зарплату міським пожежникам чи врачам у тому ж окупованому Маріуполі.
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24.09.2022 23:04 Ответить
врач то хто-професійний брехун?
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24.09.2022 23:07 Ответить
Не здивуюся, що Україна на приватовську карточку
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24.09.2022 23:44 Ответить
не Украина а зеленая власть предателей
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25.09.2022 02:10 Ответить
Навіщо цього фейкомета цитувати?
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24.09.2022 23:07 Ответить
ха-ха! наши еще и КА-52 приземлили!!! ))
https://twitter.com/i/status/1573764942989332482
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24.09.2022 23:10 Ответить
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24.09.2022 23:12 Ответить
наши сейчас работают на спортивном режиме...?\на экране надпись...)))\
что будет когда перейдут на боевой...?)
привет...!
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24.09.2022 23:25 Ответить
та тут ватаны уже такое пишут )))
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24.09.2022 23:35 Ответить
привет!
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24.09.2022 23:36 Ответить
ни хрена себе как вертолет быстро летает?
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24.09.2022 23:32 Ответить
‼️Повідомляють про серію вибухів в Курському аеропорту, на росії!🔥
Невже етилові мобілізовані воїни закурили десь на заправці?)
Інформація перевіряється https://t.me/operativnoZSU/43843
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24.09.2022 23:20 Ответить
надихали мєтілу, самовбивці
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24.09.2022 23:41 Ответить
Партизаны и патриоты сильно рискуют там где можно было и ракетой бахнуть которая своим ходом прилетит, А партизаны лучше бы тихонько координаты целей передавали. Было бы и ефективнее и безопаснее
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24.09.2022 23:27 Ответить
знову хлопок, і горить вата залік месникам
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24.09.2022 23:40 Ответить
 
 