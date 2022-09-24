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В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух, - мер Федоров (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області у суботу ввечері стався гучний вибух.
Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Сили спротиву вкотре не дають окупантам спокійно спати. Щойно: гучний вибух в північній частині Мелітополя. За інформацією очевидців в ту сторону поїхала пожежна машина. Збираємо інформацію, де у окупантів підгоріло на цей раз", - повідомив він.
Своєю чергою, окупаційна адміністрація Мелітополя заявила ТАСС, що в місті було здійснено спробу диверсії на електропідстанції, спрацював саморобний вибуховий пристрій.
Там заявили, що внаслідок підриву СВП на електропідстанції Мелітополя почалося загоряння, яке працівники загасили своїми силами.
Топ коментарі
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https://twitter.com/i/status/1573764942989332482
что будет когда перейдут на боевой...?)
привет...!
Невже етилові мобілізовані воїни закурили десь на заправці?)
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