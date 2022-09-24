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В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух, - мер Федоров (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

В окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області у суботу ввечері стався гучний вибух.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Сили спротиву вкотре не дають окупантам спокійно спати. Щойно: гучний вибух в північній частині Мелітополя. За інформацією очевидців в ту сторону поїхала пожежна машина. Збираємо інформацію, де у окупантів підгоріло на цей раз", - повідомив він.

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Своєю чергою, окупаційна адміністрація Мелітополя заявила ТАСС, що в місті було здійснено спробу диверсії на електропідстанції, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Там заявили, що внаслідок підриву СВП на електропідстанції Мелітополя почалося загоряння, яке працівники загасили своїми силами.
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Топ коментарі
+9
Шухерять партизани.
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24.09.2022 22:43
+8
ха-ха! наши еще и КА-52 приземлили!!! ))
https://twitter.com/i/status/1573764942989332482
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24.09.2022 23:10
+6
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24.09.2022 23:12
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Шухерять партизани.
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24.09.2022 22:43 Відповісти
Гарні новини.
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24.09.2022 22:50 Відповісти
От роботка у мера непильна)
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24.09.2022 23:02 Відповісти
це метеорит згорів в щільних шарах атмосфери.
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24.09.2022 23:04 Відповісти
дуже щільних
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24.09.2022 23:43 Відповісти
Мені не зрозуміло, наприклад, хто платить зарплату міським пожежникам чи врачам у тому ж окупованому Маріуполі.
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24.09.2022 23:04 Відповісти
врач то хто-професійний брехун?
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24.09.2022 23:07 Відповісти
Не здивуюся, що Україна на приватовську карточку
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24.09.2022 23:44 Відповісти
не Украина а зеленая власть предателей
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25.09.2022 02:10 Відповісти
Навіщо цього фейкомета цитувати?
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24.09.2022 23:07 Відповісти
ха-ха! наши еще и КА-52 приземлили!!! ))
https://twitter.com/i/status/1573764942989332482
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24.09.2022 23:10 Відповісти
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24.09.2022 23:12 Відповісти
наши сейчас работают на спортивном режиме...?\на экране надпись...)))\
что будет когда перейдут на боевой...?)
привет...!
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24.09.2022 23:25 Відповісти
та тут ватаны уже такое пишут )))
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24.09.2022 23:35 Відповісти
привет!
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24.09.2022 23:36 Відповісти
ни хрена себе как вертолет быстро летает?
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24.09.2022 23:32 Відповісти
‼️Повідомляють про серію вибухів в Курському аеропорту, на росії!🔥
Невже етилові мобілізовані воїни закурили десь на заправці?)
Інформація перевіряється https://t.me/operativnoZSU/43843
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24.09.2022 23:20 Відповісти
надихали мєтілу, самовбивці
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24.09.2022 23:41 Відповісти
Партизаны и патриоты сильно рискуют там где можно было и ракетой бахнуть которая своим ходом прилетит, А партизаны лучше бы тихонько координаты целей передавали. Было бы и ефективнее и безопаснее
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24.09.2022 23:27 Відповісти
знову хлопок, і горить вата залік месникам
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24.09.2022 23:40 Відповісти
 
 