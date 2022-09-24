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У центрі окупованого Бердянська пролунав вибух, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бердянськ

У центрі тимчасово захопленого Бердянська пролунав гучний вибух.

Про це у телеграмі повідомила Бердянська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Гучний вибух пролунав у Бердянську. Мешканці повідомляють, що звук лунав з центру міста", - йдеться у повідомленні.

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"Окупанти влаштували облави та частково перекрили рух в районі спуску по Мелітопольскому шосе. Місцеві стверджують, що скоріш за все то був не прильот ракети", - додали пізніше в міськраді.
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У центрі окупованого Бердянська пролунав вибух
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мабуть це добре еге ж ?
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24.09.2022 21:10 Відповісти
Сподіваюсь , що то наші партизани ганяють окупантів
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24.09.2022 21:19 Відповісти
прибабахнутый бюллетень видимо кто то вбросил.. нихуя себе проголосовали БЕРДЯНСК ЭТО УКРАИНА....
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24.09.2022 21:26 Відповісти
горіла вата, палала.. українська народна пісня
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24.09.2022 21:34 Відповісти
Зелений зрадник здав Бердянськ на раз-два.
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24.09.2022 22:09 Відповісти
В Мелітополі теж бахнуло.
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24.09.2022 22:13 Відповісти
Гарні новини.
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24.09.2022 22:43 Відповісти
 
 