ВСУ отразили атаки российских войск в районах 6 населенных пунктов, - Генштаб

Украинские войска отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское.

Такую информацию обнародовал Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались двести четырнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливают позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведут воздушную разведку, пытаются восстановить утраченные позиции по отдельным направлениям.

Враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и жилье мирного населения. Есть угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

За минувшие сутки российские захватчики нанесли 7 ракетных и 22 авиационных удара, совершили более 67 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

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От вражеских ударов пострадали более 35 населённых пунктов. Среди них Запорожье, Очаков, Николаев, Миролюбовка, Нью-Йорк, Белогоровка, Красногоровка, Павловка и Майорск.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Бачевск Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Гурьев Казачок, Двуречное, Купянск и Кучеровка;

на Краматорском направлении – Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровое и Озерное;

на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Опытное, Яковлевка, Нелиповка, Юрьевка, Белогоровка, Раздолевка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Водяное, Марьинка и Парасковеевка.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях под обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии попали более 20 населенных пунктов. В частности, Никольское, Угледар, Курдюмовка, Пречистовка, Шевченко, Белогорье, Темировка, Времовка и Ольговское.

На Южнобужском направлении под огневые поражения попали более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 30 вылетов БПЛА.

В связи с частичной мобилизацией, объявленной военно-политическим руководством, российское командование на временно захваченных территориях пытается ограничить права военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, подписавших краткосрочные контракты. В подразделениях оккупантов в Запорожском направлении объявлено, что срок контракта не имеет значения, а время пребывания в зоне боевых действий теперь зависит от решения командования. Кроме того, частичная мобилизация называется причиной задержки отпусков и денежных выплат, что приводит к значительному ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях врага.

За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское.

Авиация Сил обороны нанесла 26 ударов – подтверждено поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия поразили, в частности, 5 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 системы ракетных войск и артиллерии, среди них "Ураган", и 2 склада с боеприпасами. Потери уточняются.