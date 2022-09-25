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Уничтожен дрон-камикадзе Shahed-136, которым оккупанты пытались атаковать Николаев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 25 сентября, оккупанты пытались атаковать Николаев с использованием дрона-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушное командование "Південь".
Как отмечается, около 15:00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбит дрона-камикадзе Shahed-136, которым российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев.
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+13 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий25.09.2022 16:03
+11 Дмитрий Величко f50a5c94
показать весь комментарий25.09.2022 16:01
+9 Anna Sem
показать весь комментарий25.09.2022 16:25
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Бо сумніваюсь що є ефективна система керування, що діє на такий відстані (1000 км) без використання ретранслятора, або супутника.
Можливо, палять електронику, антидроновими рушницями.
Що ж це було?
Ну на приклад, ось це.
Це теж засіб ППО.