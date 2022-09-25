Уничтожен дрон-камикадзе Shahed-136, которым оккупанты пытались атаковать Николаев

Сегодня, 25 сентября, оккупанты пытались атаковать Николаев с использованием дрона-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушное командование "Південь".

Как отмечается, около 15:00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбит дрона-камикадзе Shahed-136, которым российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев.

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