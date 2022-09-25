Знищено дрон-камікадзе "Shahed-136", яким окупанти намагалися атакувати Миколаїв

Сьогодні, 25 вересня, окупанти намагалися атакувати Миколаїв із використанням дрона-камікадзе "Shahed-136"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряне командування "Південь".

Як зазначається, близько 15.00 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дрона-камікадзе "Shahed-136", яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв.

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