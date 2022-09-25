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Знищено дрон-камікадзе "Shahed-136", яким окупанти намагалися атакувати Миколаїв
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 25 вересня, окупанти намагалися атакувати Миколаїв із використанням дрона-камікадзе "Shahed-136"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряне командування "Південь".
Як зазначається, близько 15.00 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дрона-камікадзе "Shahed-136", яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв.
Топ коментарі
+13 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар25.09.2022 16:03
+11 Дмитрий Величко f50a5c94
показати весь коментар25.09.2022 16:01
+9 Anna Sem
показати весь коментар25.09.2022 16:25
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Будь ласка, зачекайте...
Бо сумніваюсь що є ефективна система керування, що діє на такий відстані (1000 км) без використання ретранслятора, або супутника.
Можливо, палять електронику, антидроновими рушницями.
Що ж це було?
Ну на приклад, ось це.
Це теж засіб ППО.