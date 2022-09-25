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Знищено дрон-камікадзе "Shahed-136", яким окупанти намагалися атакувати Миколаїв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одеса,дрон

Сьогодні, 25 вересня, окупанти намагалися атакувати Миколаїв із використанням дрона-камікадзе "Shahed-136"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряне командування "Південь".

Як зазначається, близько 15.00 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дрона-камікадзе "Shahed-136", яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв.

Також читайте: Одесу атакували дрони-камікадзе. Три влучання в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція, - ОК "Південь". ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
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25.09.2022 16:03
+11
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25.09.2022 16:01
+9
израиль помог нам ровно 0
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25.09.2022 16:25
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25.09.2022 16:01 Відповісти
Надеюсь, его уже разобрали и максимально стали идентифицировать компоненты. Того, что поплавал, это еще в большей степени касается. И дальше самый-самый-самый жесткий запрет на продажу абсолютно всех электронных компонентов, механики и оптики, что там нашли. Да, там многое будет французское, что продано в Китае. Значит, внести этот товар в список военно-промышленных и запретить его вообще продавать на открытом рынке, а если кто-то будет недоволен, то напомнить о санкциях, что они уже могут им прилететь за то, что их компонент используется в этих дронах. Тогда Иран максимально будет зол на кацапов, что из-за них они теперь и сами не смогут производить дроны уже для себя, а их сейчас режут от Армении целиком всю границу, когда Азербайджан соединяется с Нахачишототамваром.
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25.09.2022 16:02 Відповісти
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25.09.2022 16:03 Відповісти
Насколько я понял наши с помощью зарубежных спецов с частотами управления персидским беспилотником разобрались довольно быстро)
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25.09.2022 16:13 Відповісти
при чем тут частоты? большинство озвученных "шахидов" уничтожены с помощью ЗРК.
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25.09.2022 16:24 Відповісти
Ты видимо технически бездарен))) Как ты научился печатать на клавиатуре?
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25.09.2022 16:46 Відповісти
Понимаешь, чучело, "Шахид" имеет инерционную систему наведения, в нее забиваються координаты, и он по ним отрабатывает. В связи с вышеизложенным еще раз, - "При чем тут частоты, чучело?"
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25.09.2022 21:42 Відповісти
Мамка с папкой(или соседом) сделали тебя таким) Генетика посмеялась над тобой.
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25.09.2022 21:54 Відповісти
понятно, дурачек, - идешь в спам.
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25.09.2022 22:16 Відповісти
Откуда ты взял "инерционная система наведения"?
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26.09.2022 11:28 Відповісти
Вони здається автономні з наведенням по GPS.
Бо сумніваюсь що є ефективна система керування, що діє на такий відстані (1000 км) без використання ретранслятора, або супутника.
Можливо, палять електронику, антидроновими рушницями.
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25.09.2022 16:26 Відповісти
я надеюсь что в этом вопросе Израиль поможет.это в интересах всех.
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25.09.2022 16:17 Відповісти
израиль помог нам ровно 0
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25.09.2022 16:25 Відповісти
вата на своїх форумах почала цікавитись - якщо контрактна/регулярна армія скінчилась за півроку на скільки хватить мобілізованої армії....
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25.09.2022 16:19 Відповісти
Думаю, этим "помощь" Израиля и ограничиться.
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25.09.2022 16:22 Відповісти
карма за дрони-мопеди кацапам уже прилетіла в Іран.Вони "весело" святкують єврейський Новий Рік !
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25.09.2022 16:27 Відповісти
Дуже погано. На ці дрони доведеться розтрачувати багато ракет ППО.
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25.09.2022 16:29 Відповісти
не доведеться...їх не збивають ракетами бо летять надто низько
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25.09.2022 16:54 Відповісти
силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дрона-камікадзе "Shahed-136"

Що ж це було?
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25.09.2022 16:58 Відповісти
бачте "сили і засоби ППО" це не тільки ракети. Антидронові рушниці, Gepard, ЗУшка...
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25.09.2022 17:19 Відповісти
Ось цім краще - стара, але вже дуже ефективна - https://www.youtube.com/watch?v=Jd8Y8Cgn130
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25.09.2022 18:03 Відповісти
У израильтян полно"Шилок"трофейных от арабов,отдали бы за так ВСУ,но видимо совсем не уважают нас и нашего Верховного ГК (своего соплеменника)
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26.09.2022 11:03 Відповісти
Их ещё надо модернизировать с современными средствами обнаружения и сопровождения целей. Наши давно начали модернизацию, но с 19 года на озброєння поступив асфальт.
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26.09.2022 11:37 Відповісти
По відео з Одеси з намаганнями збити чимось стрілецьким один дрон успіхом вони не увінчались.
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25.09.2022 18:07 Відповісти

Ну на приклад, ось це.
Це теж засіб ППО.
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25.09.2022 17:30 Відповісти
Камикадзе Автандил Рустамович.
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25.09.2022 17:33 Відповісти
 
 