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Если Путин останется у власти, в Европе стабильности не будет, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зеленський

Если российский президент Владимир Путин останется у власти, то в Европе не будет стабильности.

Об этом заявил в интервью CBS News президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

На вопрос, возможна ли стабильность в Европе, если Путин останется у власти, Зеленский ответил: "Нет".

"Мне нечего добавить. Мое мнение: нет. Мы это наблюдаем годами, стабильности не видим", – сказал президент.

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Он напомнил о последствиях кризиса из-за пандемии COVID-19.

"Однако одновременно мы видим, как Россия искусственно создает другие кризисы, и они очень открыто обсуждают угрозы для остального мира. Они начали угрожать нам ядерным оружием. Будет ли мир зависеть от одной страны или одного человека? Мир должен принять решение. Мы приняли решение. Мы не будем зависеть от одного человека, который не является гражданином нашей страны", – сказал президент.
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Топ комментарии
+24
видит Бог, я далеко не сторонник плешивого, но с тобой, вава, нам тоже до стабильности как до Марса.
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25.09.2022 19:26
+15
А если Дерьмак останется при власти , то в Европе будет стабильность?
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25.09.2022 19:26
+14
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25.09.2022 19:27
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видит Бог, я далеко не сторонник плешивого, но с тобой, вава, нам тоже до стабильности как до Марса.
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25.09.2022 19:26 Ответить
У Зелі до війни рейтинг падав на дно, думаю після війни знову впаде на дно
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25.09.2022 19:28 Ответить
сподіваюсь він впаде раніш ніж його рейтинг
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25.09.2022 19:32 Ответить
як може впасти те, що вже лежить?
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25.09.2022 19:52 Ответить
"нє фсьо так адназначна"... існують в Україні ше такі тіпОчки, які вважають, шо це вава-піаніст перемагає пуйла, а не ЗСУ.
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25.09.2022 21:05 Ответить
Як і ти
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25.09.2022 19:26 Ответить
о, стратєгіст виліз. умнічає. куди це єрмак відволікся, що випустив стратєгіста з поля зору.
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25.09.2022 19:26 Ответить
А если Дерьмак останется при власти , то в Европе будет стабильность?
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25.09.2022 19:26 Ответить
Поки Дерьмак у владі, у Путлера є надія на перемогу.
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25.09.2022 19:39 Ответить
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25.09.2022 19:27 Ответить
Дебіл сам дає матеріал кацапській пропаганді, а чому б ні, він і його сім'я в безпеці, такого корисного ідіота кацапи чіпати не будуть.
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25.09.2022 19:30 Ответить
А питун и не сможет остаться при власти: росэлитам жить хочется, жить сладко и принесенная ими голова на блюде в качестве извинения мировому сообществу - самое то.
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25.09.2022 19:31 Ответить
Кормишься из питунского чемоданчика?
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25.09.2022 19:56 Ответить
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25.09.2022 20:12 Ответить
Москаль ?
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25.09.2022 20:53 Ответить
до чого тут москалі? це про те що нєфіг жити в світі ілюзій,поке бункерного не дістануть з його ями слідчі,він не сяде,а для цього рашка має капітулювати,ви вірите що так і буде? казочки про те що рашка от от розвалиться,не в касу,нічого їй не буде.від поразки,пасивність рашкованів навіть під час мобілізації це довела,одні тікають,інщі ловдять і в армію гонять,і тишина...
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26.09.2022 04:00 Ответить
ахаха наївний як лошок,які в ***** "еліти" уже давно відомо,що це все ручні гаманці *****,і без його дозволу вони навіть срати бояться))) якби від них щось залежало,то вони як мінімум після перших санкцій почали б ворушитись,а якби вони дійсно були "елітами" рашки,то 24го лютого взагалі б не сталося,***** звідукіля ви такі смішні вилізли? ти ще скажи,що віриш,що ***** судитимуть в Гаазі,не примусивши рашку до капітуляції?))))
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26.09.2022 03:57 Ответить
Но если поглубже посмотреть ему в очко "в поисках там мира" , а потом пригласить на шашлычки на майские, то опять наступит гундосая "стабильность".
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25.09.2022 19:33 Ответить
Царя в Росії зняли тільки один раз з посади у 1917, всі інші спроби зняти царя з посади закінчились погано
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25.09.2022 19:35 Ответить
Вова , там таких 140 миллионов . Если на одного будет меньше , что изменится ?
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25.09.2022 19:35 Ответить
Чому в Україні? Чому не в рашці ? Нехай орки мужньо ховаються за спинами своїх кацапів, а не за українцями.
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25.09.2022 23:29 Ответить
тому що тверезо треба мислити і наступати на понад ніж 2000км фронті,а це приблизна довжина кордону з рахою,а є ще ********,ЗСУ не будуть,максимум що нам світить в вибити ту ******* з усієї території України,і після того якнайшвидше вступити в НАТО,а русню посадити на лічильник.
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26.09.2022 04:03 Ответить
Я сьогодні якраз тверезий. Невеликими наскоками в різних місцях потрібно змусити їх створювати оборону по всій довжині кордону, заставить кацапів розпорошити орду. А то ми тримаємо війська по всьому кордону проти їхніх прикордонних нарядів, а кацапи концентрують свої сили у потрібному місці. Заодно і покошмарити кацапські тили, комунікації вздовж кордону. Що не так? Воювати треба, не як Зеля в дупло ***** заглядати.
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26.09.2022 17:10 Ответить
Кстати, Ермаку уже подобрали форму ВСУ на пять размеров больше, как его предшественнику Медведчуку? Или у него своя есть?
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25.09.2022 19:40 Ответить
Хмырей похожих на путлера аж трое...так что рабZeя запаслась єтим дерьмом до конца 21 века...
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25.09.2022 19:49 Ответить
Если ********** будет существовать, свинособаки найдут себе нового пуйла и не будет покоя этому миру.
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25.09.2022 19:54 Ответить
Я так зрозумів, що слово путін вимовив лише інтерв'юер, а Зєлєнскій так і не вимовив.
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25.09.2022 19:55 Ответить
Справа не так в ***** як в кацапстані, цю недоімперію слід пошматувати заради світової безпеки.
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25.09.2022 20:07 Ответить
Та відібрати ядерну зброю.
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25.09.2022 21:11 Ответить
Не буде стабільності, допоки на території кацапстану живе 140 млн пукіних.
А в нас не буде ніц доброго, допоки країною править пародія на президента
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25.09.2022 20:09 Ответить
Что ты смотришь в огород чужой,о своем не заботишься.
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25.09.2022 20:32 Ответить
"Ми не залежатимемо від однієї людини, яка не є громадянином нашої країни". Ну от не встиг Зє дати громадянство *****. Тому ***** вирішило надати громадянство *****стану всім українцям. Але все одно фраза Зє свідчить що "ми можемо залежати від однієї людини яка є громадянином країни" і від таких тез тхне жидобільшовизмом і культом "вождя" за версту...
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25.09.2022 20:51 Ответить
Вопрос некорректный. путлер там не один, там целая команда очешуевших деятелей, уйдёт путлер - придёт такой же, потому решения нужно принимать против стратегии рашистов в целом - ничего у них не покупать, ничего военного и двойного назначения им не продавать, а остальное продавать только за доллары.

То, во что превратилась россия при путлере, должно удостоверить Запад в простой мысли - ваше сближение вообще никак не влияет на цивилизованность рашистов, они как были авторитарной помойкой, так и останутся, потому к ним надо относиться, как к дикарям.
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25.09.2022 20:52 Ответить
А чому "как к дикарям"? Вони і є ті самі дикуни-андрофаги. Скажу більше: вони були такими завжди; і при совєтах, і при царях.
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25.09.2022 21:25 Ответить
" Заметим, сам прутин никого не пытал, не душил и не расстреливал. Все это делает население этой подлой страны, как делало это раньше и будет делать впредь, если этот гадюшник не уничтожить. Народ - палач не имеет права на существование и единственное, что можно ему оставить без раздробления на мелкие сегменты, это глухую и окончательную изоляцию, чтобы свои живодерские наклонности они применяли друг к другу. И что бы они с собой ни делали - не вмешиваться в этот процесс. Им этого всегда хочется, они к этому всегда стремятся и им достаточно разрешить это делать, они тут же закатают рукава и превратятся в тех самых мясников, чьим именем называют их племя.
И вот прямо сейчас под Изюмом все повторяется - расстрелы, пытки, расстрелы, пытки… А ведь мы освободили только кусочек нашей земли, на которой они пробыли всего несколько месяцев, что же будет на территориях, где они творили этот кошмар почти десять лет? Но об этом легко догадаться по Буче, где им для того же самого, было достаточно всего несколько недель. И вот глядя на это, возникает вопрос о том, какие переговоры могут быть с теми, кто все это творил и творит в эту минуту с нашими гражданами? А кроме того, когда прийдет время разбираться с теми, кто сдал палачам территории, которые он занял и потом - творил на них весь этот хоррор, каждая тварь, впустившая палачей на нашу землю, должна быть осужденной за соучастие именно в этих зверствах. Чтобы на любой зоне, куда они заедут, братва знала, кто это и за что ее посадили»

(anticolorados, Народ - палач и душегуб)
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25.09.2022 21:27 Ответить
Зеленський, будь розумніше! ****** зараз на копростані, залишилось 60 - 70 мільйонів! Інші здохли! Як що гумова дупа, не буде висіті на гілці, чекай продовження війни! Договір з копростаном, треба підписувати, тільки на руїнах *******... !!!
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25.09.2022 22:22 Ответить
Доки кремлівські діти будуть вільно жити в світі їхні спотворені батьки будуть впевнені що обкрутили світ навколо себе.
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25.09.2022 23:26 Ответить
Наратив українцям? - Залежати від одного кордуплика, такого собі наполеончика, але громадянина України це нормально.
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25.09.2022 23:44 Ответить
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26.09.2022 00:01 Ответить
а у нас зеленське- нам *****!
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12.12.2022 17:25 Ответить
 
 