Если Путин останется у власти, в Европе стабильности не будет, - Зеленский
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Если российский президент Владимир Путин останется у власти, то в Европе не будет стабильности.
Об этом заявил в интервью CBS News президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
На вопрос, возможна ли стабильность в Европе, если Путин останется у власти, Зеленский ответил: "Нет".
"Мне нечего добавить. Мое мнение: нет. Мы это наблюдаем годами, стабильности не видим", – сказал президент.
Он напомнил о последствиях кризиса из-за пандемии COVID-19.
"Однако одновременно мы видим, как Россия искусственно создает другие кризисы, и они очень открыто обсуждают угрозы для остального мира. Они начали угрожать нам ядерным оружием. Будет ли мир зависеть от одной страны или одного человека? Мир должен принять решение. Мы приняли решение. Мы не будем зависеть от одного человека, который не является гражданином нашей страны", – сказал президент.
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А в нас не буде ніц доброго, допоки країною править пародія на президента
То, во что превратилась россия при путлере, должно удостоверить Запад в простой мысли - ваше сближение вообще никак не влияет на цивилизованность рашистов, они как были авторитарной помойкой, так и останутся, потому к ним надо относиться, как к дикарям.
И вот прямо сейчас под Изюмом все повторяется - расстрелы, пытки, расстрелы, пытки… А ведь мы освободили только кусочек нашей земли, на которой они пробыли всего несколько месяцев, что же будет на территориях, где они творили этот кошмар почти десять лет? Но об этом легко догадаться по Буче, где им для того же самого, было достаточно всего несколько недель. И вот глядя на это, возникает вопрос о том, какие переговоры могут быть с теми, кто все это творил и творит в эту минуту с нашими гражданами? А кроме того, когда прийдет время разбираться с теми, кто сдал палачам территории, которые он занял и потом - творил на них весь этот хоррор, каждая тварь, впустившая палачей на нашу землю, должна быть осужденной за соучастие именно в этих зверствах. Чтобы на любой зоне, куда они заедут, братва знала, кто это и за что ее посадили»
(anticolorados, Народ - палач и душегуб)