Якщо Путін залишиться при владі, у Європі стабільності не буде, - Зеленський

Якщо російський президент Володимир Путін залишиться при владі, то в Європі не буде стабільності.

Про це заявив в інтерв'ю CBS News президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На запитання, чи можлива стабільність у Європі, якщо Путін залишиться при владі, Зеленський відповів: "Ні".

"Мені нема чого додати. Моя думка: ні. Ми це спостерігаємо роками, стабільності не бачимо", – сказав президент.

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Він нагадав про наслідки кризи через пандемію COVID-19.

"Однак одночасно ми бачимо, як Росія штучно створює інші кризи, і вони дуже відкрито обговорюють загрози для решти світу. Вони почали погрожувати нам ядерною зброєю. Чи залежатиме світ від однієї країни чи однієї людини? Світ має прийняти рішення. Ми прийняли рішення. Ми не залежатимемо від однієї людини, яка не є громадянином нашої країни", – сказав президент.