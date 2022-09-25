Якщо Путін залишиться при владі, у Європі стабільності не буде, - Зеленський
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Якщо російський президент Володимир Путін залишиться при владі, то в Європі не буде стабільності.
Про це заявив в інтерв'ю CBS News президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
На запитання, чи можлива стабільність у Європі, якщо Путін залишиться при владі, Зеленський відповів: "Ні".
"Мені нема чого додати. Моя думка: ні. Ми це спостерігаємо роками, стабільності не бачимо", – сказав президент.
Він нагадав про наслідки кризи через пандемію COVID-19.
"Однак одночасно ми бачимо, як Росія штучно створює інші кризи, і вони дуже відкрито обговорюють загрози для решти світу. Вони почали погрожувати нам ядерною зброєю. Чи залежатиме світ від однієї країни чи однієї людини? Світ має прийняти рішення. Ми прийняли рішення. Ми не залежатимемо від однієї людини, яка не є громадянином нашої країни", – сказав президент.
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А в нас не буде ніц доброго, допоки країною править пародія на президента
То, во что превратилась россия при путлере, должно удостоверить Запад в простой мысли - ваше сближение вообще никак не влияет на цивилизованность рашистов, они как были авторитарной помойкой, так и останутся, потому к ним надо относиться, как к дикарям.
И вот прямо сейчас под Изюмом все повторяется - расстрелы, пытки, расстрелы, пытки… А ведь мы освободили только кусочек нашей земли, на которой они пробыли всего несколько месяцев, что же будет на территориях, где они творили этот кошмар почти десять лет? Но об этом легко догадаться по Буче, где им для того же самого, было достаточно всего несколько недель. И вот глядя на это, возникает вопрос о том, какие переговоры могут быть с теми, кто все это творил и творит в эту минуту с нашими гражданами? А кроме того, когда прийдет время разбираться с теми, кто сдал палачам территории, которые он занял и потом - творил на них весь этот хоррор, каждая тварь, впустившая палачей на нашу землю, должна быть осужденной за соучастие именно в этих зверствах. Чтобы на любой зоне, куда они заедут, братва знала, кто это и за что ее посадили»
(anticolorados, Народ - палач и душегуб)