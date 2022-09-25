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війна (56641) Зеленський (17470) ППО (1837) США (14499) танк (1667)

Якщо США передадуть Україні танки, це зроблять і європейські союзники, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо США передадуть Україні танки, то європейські союзники також допоможуть цим видом озброєння.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Його запитали, що зараз необхідно українській армії для успішного контрнаступу.

Зеленський насамперед назвав HIMARS та інші РСЗВ. По-друге — артилерію та танки.

"Я думаю, якщо ми матимемо танки від США, європейські союзники також допоможуть нам деокупувати українські міста танками", – сказав він.

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Президент попросив не довіряти російським наративам про те, що танки будуть передані Україні, аби стріляти по території Росії.

"Це неправда. Навіть якби ми хотіли цього. Наше завдання – захистити свою територію. Нам не потрібна чужа країна, нам не потрібна чужа нація. Ми хочемо захистити нашу землю та врятувати наш народ", – зазначив Зеленський.

Системи ППО – номер три у потребах України. "Нам абсолютно необхідно, щоб США проявили лідерство та передали Україні системи ППО", – сказав президент.
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Топ коментарі
+16
"Його запитали, що зараз необхідно українській армії для успішного контрнаступу. Зеленський насамперед назвав HIMARS та інші РСЗВ. По-друге - артилерію та танки."
-------------
Забув головне додати - ніякого інформування вищого політичного керівництва щодо наступальних дій, от тоді точно успіх гарантований.
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25.09.2022 18:37
+15
А за українські кошти хоч щось закуповують для війська? Чи як завжди не на часі, в нас тут знову велике будівництво почалось…
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25.09.2022 18:37
+11
Стесняюсь спросить,а сколько "Оплотов" произвел этот молодой человек за три года?
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25.09.2022 18:42
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А за українські кошти хоч щось закуповують для війська? Чи як завжди не на часі, в нас тут знову велике будівництво почалось…
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25.09.2022 18:37 Відповісти
Люди самі збирають кошти на лікування воїнів героїв, а вони тільки премії собі виписують та медальки роздають.
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25.09.2022 18:45 Відповісти
ти що здурів - то все на дороги! щоб ще скоріше до конча-заспи до санаторія, який сто разів віддали дітям по бумагам, можна було доїхати
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25.09.2022 19:01 Відповісти
Абсолютно согласен. Не уверен на счет танков, но вертолеты в гражданских версиях вполне можно и нужно покупать. Затем переоборудовать, навесить вооружение и использовать в ЗСУ.
Но слугам нужна халява)
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25.09.2022 19:03 Відповісти
"Його запитали, що зараз необхідно українській армії для успішного контрнаступу. Зеленський насамперед назвав HIMARS та інші РСЗВ. По-друге - артилерію та танки."
-------------
Забув головне додати - ніякого інформування вищого політичного керівництва щодо наступальних дій, от тоді точно успіх гарантований.
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25.09.2022 18:37 Відповісти
Стесняюсь спросить,а сколько "Оплотов" произвел этот молодой человек за три года?
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25.09.2022 18:42 Відповісти
Как такое может быть,если Порошенко "все украл" и "наживался на войне",а этот невинный юноша был настолько свят,что "увидел мир в глазах Путина"?
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25.09.2022 18:52 Відповісти
Как ни крути а какаяразница получается.
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25.09.2022 18:54 Відповісти
Вова херой,ты не люби поросёнка,а вава хороший.
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25.09.2022 18:55 Відповісти
ну раз порівнюєте його з Порошенко - давайте цифри як він особисто допоміг зараз
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25.09.2022 18:58 Відповісти
З 2014 -го до 2019 -го Порошенко був не волонтером, чи благодійником. Він був президентом країни, яка вже тоді воювала з підрозділами російської армії. Він особисто передавав у війська техніку та озброєння. https://www.youtube.com/watch?v=coqrhMo8MjM

А це продовження:Комбат танкистов отказался принимать танки от Порошенко: они годятся разве что на роль тракторов, - волонтер - iPress.ua
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25.09.2022 20:09 Відповісти
Также, по сообщению советника президента Юрия Бирюкова, командующий Силами поддержки ВС Украины генерал Станислав Трегубенко, который и вывез "на показ" недоукомплектованные машины, был уволен из Министерства обороны за такую поставку.
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25.09.2022 20:27 Відповісти
Чим займається Порошенко - я в курсі. Навіщо Ви мене агітуєте?? Те запитання стосувалось зепреза
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25.09.2022 22:20 Відповісти
0,9 шт.
які танки, адже тоді ми не змогли б будувати дороги! а велике крадівництво - це 30 тис доларів у конверті кожному депутату сн на місяць!
і на наступний рік запланували 38 млрд грн на дороги, а на виплати сім'ям загиблих - 335 млн грн. якраз вистачить на 21 родину. а решті хай волонтери збирають.
он уже азовцям збирають. Діанову збирають.
на рації збираємо, на дрони, на термо-білизну.

59-та бригада он взагалі продуктів достатньо не має(

Друзі! Через пару днів будемо відправляти воїнам те, що можемо.

Говорила з хлопцями. Їм дуже холодно і голодно... Дуже терміново потрібно їх утеплити!!! Тому терміновий збір: все б/у - одіяла, куртки, штани (будь-які), джинси, кофти, шарфи, перчатки (можна робочі), взуття (там 550 чоловік, тому розміри різні), спідня білизна, носки...

Медикаменти (настали холоди, хлопці боліють) - парацетамол, аспірин, каплі в ніс, від кашлю...

Продукти швидкого приготування - тушонки, мівіна, супи, печиво сухе...

В нас 2 дні на збір, тому дуже прошу всіх, хто може, допоможемо разом.

Кожен по одній консерві - і накормимо хлопців, бо ми ж хочемо їх побачити живими і здоровими!

Буржуйки! Не кажу вже про купувати, але хоча б балони, труби, електроди

Бачили б ви, як хлопці радіють тим речам!

Вірю, що ми разом зможемо допомогти. Благаю

0683105687 Алла

5168757370675235

4149499809923178

Алєксєєва Алла Миколаївна

цю волонтерку з Ямполя рекомендує людина, яку я знаю особисто, теж волонтер, мама хлопця, який загинув під Авдіівкою.
сподіваюсь, мене не забанять за це...
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25.09.2022 19:19 Відповісти
Наше завдання - захистити свою територію. Нам не потрібна чужа країна, нам не потрібна чужа нація. Ми хочемо захистити нашу землю та врятувати наш народ", - зазначив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n336948

Чому тоді не готувались, і не попереджали людей?
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25.09.2022 18:45 Відповісти
ого оно наростило скорость чтения новостей ) США продовжать сприяти постачанню радянських танків для ЗСУ, - Білий дім Джерело: https://censor.net/ua/n3369485
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25.09.2022 18:49 Відповісти
віршики про русню: "последний бой он трудный самый
трудней чем предпоследний бой
который чуточку труднее
чем тот который перед ним", "небрежно струганные доски приходят в школу в первый класс и пишут в новеньких тетрадях мы не гробы гробы не мы", "менял он битых на небитых небитых бил и вновь менял ",
"я не умру за идеалы поскольку меньше станет тех кто в идеалы свято верит кто умереть за них готов", "уж лучше в ад попасть -но позже чем в рай направиться сейчас ", "товарищ верь что пугачёва еще споёт что наш покойник ах какой был мужчина настоящий полковник"....
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25.09.2022 18:51 Відповісти
Байден каже що Пентагон вичерпав усі ресурси ..дадуть Зєле та Кодломойскому Кучмісту 209 мільярдів долярів...хвате на усіх чуваків.. слуг своєї кішені...👌🤣Байден мудра людина...
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25.09.2022 19:02 Відповісти
Если не научились отличить политика от клоуна..то Украине предстоит тяжкое испытание до 2065 года..только после этого года Украина станет настоящим Государством... автора этой фразы не назову,но это реальная мысль...
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25.09.2022 19:08 Відповісти
лучше ориентироваться на одну-две модели из одной-двух стран для облегчения логистики и обучения, оптимально Абрамс из США. тем более, что они уже были захвачены в прошлом противниками и нет страшных переживаний, как у Шольца, что могут оказаться в руках русских. в руках американцев побывало уже почти все русское оружие, включая С-400 через Турцию
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25.09.2022 19:09 Відповісти
Здесь уже не танки кляньчить нужно, а вполне себе такие ядерные заряды или хотя бы сбагаченый уран до уровня оружейного.... под видом саморазработки который можно будет использовать против врага, в случае атаки конвенциональными типами вооружений. (Правда для таких действий нужны мозги имотивация, в которых сегодняшняя власть в Украине не блещет)
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25.09.2022 19:29 Відповісти
НАТО закрий небо! (Не закрили бо це нереально) НАТО чому ти даєш так мало зброї?! (Країни НАТО відповіли, що зброї дали навіть більше ніж просила Україна) Ми і без наших танків переможемо!

Якщо хтось не зрозумів - це от так президент Зеленський "формує міжнародну коаліцію для допомоги Україні". Єдине лихо. Якби я бізнес-партнеру заявив про те що мені вкрай потрібно "Та я без цього обійдуся!", у відповідь прозвучало б "Слава Богу, можу не давати ще оце і оце."

Навіть поверхневе ознайомлення з історією дипломатії вас переконає, в стосунках між країнами все ще важче ніж в стосунках між фірмами. Аби інша країна щось дала твоїй, доводиться благати, умовляти, зацікавлювати, ловити дипломатів на офіційних п'янках і розповідати як їм це вигідно... А тут...

От упевнений. Пройде зовсім трохи часу. І ми побачимо, що міжнародну підтримку України через свої зв'язки забезпечував НЕ Зеленський.
(с)

Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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25.09.2022 20:03 Відповісти
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25.09.2022 20:20 Відповісти
Да, всё именно так. США в данном случае - законодатель моды, решат передать наконец-то нормальные танки, а не словенское барахло T-55 - Шольц тоже уже не отмажется. А тупые отмазки Салливана, который убеждает не злить куйло, приводят исключительно к аннексиям новых украинских территорий и украинцев, которые в первые недели проводили митинг за митингом в поддержку Украины.

Зеленский мог бы произвести хоть сколько-то Нептунов и Сапсанов, но у украинского бюджета никогда не было денег на то количество современных танков, которое сейчас нужно для ВСУ, а уж про истребители и говорить нечего.

Дорогие американцы, вы гарантировали нам суверенитет, благодаря вашему давлению мы отказались от ядерного оружия, а вы теперь ссыте давать нам танки. Ну не *б вашу мать, г-н Салливан и тебе подобные чудаки на букву "м"?!
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25.09.2022 21:17 Відповісти
Воно хоче остаточно посварити Україну з усіма союзниками! Це вже без знаку питання. І мені байдуже, чи воно настільки дурне й маніпульоване кротами, чи і справді мріє вийти на брудні договорняки з пуйлом і "домовитися десь посередині". Де пройде фізична межа тієї "середини"? По нинішній лінії фронту? Чи по тих територіях, на які відкрила пащеку московія?
"Ми і без ваших танків обійдемося!" "Ізраїль нам нічим не допомагав. Зовсім нічим"... По кожній дружній країні був уже не один брутальний випад. Зараз, укотре ця істеричка виливає бруд на Німеччину.
Там уже пішов відгук. Дуже нехороший. Німеччина надає Україні допомогу повільніше, ніж нам би хотілося? Так, це правда. А німці нам щось зобов'язані? Особливо, коли ти сам планомірно руйнував свою армію, розкрадав бюджет, на попередження плювався жовчю у відповідь та патякав про шашлички...
Після того, як у нас обрали ось це... І після того, що воно тут витворяло й продовжує творити, нам узагалі ніхто нічого не винен. За тебе допомогу й підтримку для України збирає і зі своєї країни, й з цілого світу Байден, для тебе Шольц умовляв європейські країни не блокувати кандидатство в ЄС... Що ти зробив, окрім патетичних текстів з суфлера та провокаційних вихлопів експромтом?
Ти можеш і мусиш добиватися допомоги Україні. Але ти не маєш права ображати країну і її уряд публічно в її ж медіа. Бо похорониш навіть натяк на допомогу й солідарність. Зеленський уже раз своїми провокаціями на пару місяців заблокував будь-яку підтримку з Німеччини, яка тоді динамічно розверталася в бік України. У мене все більше впевненості, що такі провокації не просто від дурості і вродженого хамства. Вони дуже часто бувають під конкретні події. От і зараз- москва дуже не хоче, щоб Берлін постачав нам свої модерні засоби ППО...
Ще полюбуйтеся на коментарі. Вийшов ролик. Пішли коменти від діаметрально різних груп: і наші євроцентричні, й явно рашистські. Так завжди буває. А потім Подоляк пригнав ботоферму...
* Тарас Чорновіл
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26.09.2022 01:47 Відповісти
 
 