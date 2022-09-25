Якщо США передадуть Україні танки, це зроблять і європейські союзники, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо США передадуть Україні танки, то європейські союзники також допоможуть цим видом озброєння.
Про це він сказав в інтерв'ю CBS News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Його запитали, що зараз необхідно українській армії для успішного контрнаступу.
Зеленський насамперед назвав HIMARS та інші РСЗВ. По-друге — артилерію та танки.
"Я думаю, якщо ми матимемо танки від США, європейські союзники також допоможуть нам деокупувати українські міста танками", – сказав він.
Президент попросив не довіряти російським наративам про те, що танки будуть передані Україні, аби стріляти по території Росії.
"Це неправда. Навіть якби ми хотіли цього. Наше завдання – захистити свою територію. Нам не потрібна чужа країна, нам не потрібна чужа нація. Ми хочемо захистити нашу землю та врятувати наш народ", – зазначив Зеленський.
Системи ППО – номер три у потребах України. "Нам абсолютно необхідно, щоб США проявили лідерство та передали Україні системи ППО", – сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Но слугам нужна халява)
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Забув головне додати - ніякого інформування вищого політичного керівництва щодо наступальних дій, от тоді точно успіх гарантований.
А це продовження:Комбат танкистов отказался принимать танки от Порошенко: они годятся разве что на роль тракторов, - волонтер - iPress.ua
які танки, адже тоді ми не змогли б будувати дороги! а велике крадівництво - це 30 тис доларів у конверті кожному депутату сн на місяць!
і на наступний рік запланували 38 млрд грн на дороги, а на виплати сім'ям загиблих - 335 млн грн. якраз вистачить на 21 родину. а решті хай волонтери збирають.
он уже азовцям збирають. Діанову збирають.
на рації збираємо, на дрони, на термо-білизну.
59-та бригада он взагалі продуктів достатньо не має(
Друзі! Через пару днів будемо відправляти воїнам те, що можемо.
Говорила з хлопцями. Їм дуже холодно і голодно... Дуже терміново потрібно їх утеплити!!! Тому терміновий збір: все б/у - одіяла, куртки, штани (будь-які), джинси, кофти, шарфи, перчатки (можна робочі), взуття (там 550 чоловік, тому розміри різні), спідня білизна, носки...
Медикаменти (настали холоди, хлопці боліють) - парацетамол, аспірин, каплі в ніс, від кашлю...
Продукти швидкого приготування - тушонки, мівіна, супи, печиво сухе...
В нас 2 дні на збір, тому дуже прошу всіх, хто може, допоможемо разом.
Кожен по одній консерві - і накормимо хлопців, бо ми ж хочемо їх побачити живими і здоровими!
Буржуйки! Не кажу вже про купувати, але хоча б балони, труби, електроди
Бачили б ви, як хлопці радіють тим речам!
Вірю, що ми разом зможемо допомогти. Благаю
0683105687 Алла
5168757370675235
4149499809923178
Алєксєєва Алла Миколаївна
цю волонтерку з Ямполя рекомендує людина, яку я знаю особисто, теж волонтер, мама хлопця, який загинув під Авдіівкою.
сподіваюсь, мене не забанять за це...
Чому тоді не готувались, і не попереджали людей?
трудней чем предпоследний бой
который чуточку труднее
чем тот который перед ним", "небрежно струганные доски приходят в школу в первый класс и пишут в новеньких тетрадях мы не гробы гробы не мы", "менял он битых на небитых небитых бил и вновь менял ",
"я не умру за идеалы поскольку меньше станет тех кто в идеалы свято верит кто умереть за них готов", "уж лучше в ад попасть -но позже чем в рай направиться сейчас ", "товарищ верь что пугачёва еще споёт что наш покойник ах какой был мужчина настоящий полковник"....
Якщо хтось не зрозумів - це от так президент Зеленський "формує міжнародну коаліцію для допомоги Україні". Єдине лихо. Якби я бізнес-партнеру заявив про те що мені вкрай потрібно "Та я без цього обійдуся!", у відповідь прозвучало б "Слава Богу, можу не давати ще оце і оце."
Навіть поверхневе ознайомлення з історією дипломатії вас переконає, в стосунках між країнами все ще важче ніж в стосунках між фірмами. Аби інша країна щось дала твоїй, доводиться благати, умовляти, зацікавлювати, ловити дипломатів на офіційних п'янках і розповідати як їм це вигідно... А тут...
От упевнений. Пройде зовсім трохи часу. І ми побачимо, що міжнародну підтримку України через свої зв'язки забезпечував НЕ Зеленський.
(с)
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Зеленский мог бы произвести хоть сколько-то Нептунов и Сапсанов, но у украинского бюджета никогда не было денег на то количество современных танков, которое сейчас нужно для ВСУ, а уж про истребители и говорить нечего.
Дорогие американцы, вы гарантировали нам суверенитет, благодаря вашему давлению мы отказались от ядерного оружия, а вы теперь ссыте давать нам танки. Ну не *б вашу мать, г-н Салливан и тебе подобные чудаки на букву "м"?!
"Ми і без ваших танків обійдемося!" "Ізраїль нам нічим не допомагав. Зовсім нічим"... По кожній дружній країні був уже не один брутальний випад. Зараз, укотре ця істеричка виливає бруд на Німеччину.
Там уже пішов відгук. Дуже нехороший. Німеччина надає Україні допомогу повільніше, ніж нам би хотілося? Так, це правда. А німці нам щось зобов'язані? Особливо, коли ти сам планомірно руйнував свою армію, розкрадав бюджет, на попередження плювався жовчю у відповідь та патякав про шашлички...
Після того, як у нас обрали ось це... І після того, що воно тут витворяло й продовжує творити, нам узагалі ніхто нічого не винен. За тебе допомогу й підтримку для України збирає і зі своєї країни, й з цілого світу Байден, для тебе Шольц умовляв європейські країни не блокувати кандидатство в ЄС... Що ти зробив, окрім патетичних текстів з суфлера та провокаційних вихлопів експромтом?
Ти можеш і мусиш добиватися допомоги Україні. Але ти не маєш права ображати країну і її уряд публічно в її ж медіа. Бо похорониш навіть натяк на допомогу й солідарність. Зеленський уже раз своїми провокаціями на пару місяців заблокував будь-яку підтримку з Німеччини, яка тоді динамічно розверталася в бік України. У мене все більше впевненості, що такі провокації не просто від дурості і вродженого хамства. Вони дуже часто бувають під конкретні події. От і зараз- москва дуже не хоче, щоб Берлін постачав нам свої модерні засоби ППО...
Ще полюбуйтеся на коментарі. Вийшов ролик. Пішли коменти від діаметрально різних груп: і наші євроцентричні, й явно рашистські. Так завжди буває. А потім Подоляк пригнав ботоферму...
* Тарас Чорновіл