Из опасных регионов Украины выехали около 100 тысяч человек, - Минреинтеграции

Уже около 100 тысяч человек выехали с особо опасных только что деоккупированных и временно оккупированных территорий Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Для нас ваша безопасность превыше всего! В очередной раз призываем граждан с особо опасных и только что деоккупированных территорий и ВОТ к эвакуации. Обещаем: зимой вы и ваши родные будут в тепле. Мы сделаем все для того, чтобы вы как можно скорее вернулись домой", - заверил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Бородай.

В министерстве напомнили, что уже четвертый день подряд продолжается эвакуация из только что деоккупированных районов Харьковщины. В настоящее время в регионе уже началось восстановление систем жизнеобеспечения, но мирным жителям находиться там очень рискованно.

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