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Новости Война в Украине
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Харьковщина (4140) эвакуация (1754) Министерство реинтеграции (248)

Из опасных регионов Украины выехали около 100 тысяч человек, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

евакуація

Уже около 100 тысяч человек выехали с особо опасных только что деоккупированных и временно оккупированных территорий Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Для нас ваша безопасность превыше всего! В очередной раз призываем граждан с особо опасных и только что деоккупированных территорий и ВОТ к эвакуации. Обещаем: зимой вы и ваши родные будут в тепле. Мы сделаем все для того, чтобы вы как можно скорее вернулись домой", - заверил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Бородай.

В министерстве напомнили, что уже четвертый день подряд продолжается эвакуация из только что деоккупированных районов Харьковщины. В настоящее время в регионе уже началось восстановление систем жизнеобеспечения, но мирным жителям находиться там очень рискованно.

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Тимчасово окуповані території - то тільки тому, що пітун ще тимчасово живий.
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25.09.2022 19:54 Ответить
Х.уй.ло включил режим северной кореи! Всех способных на бунт выгнал с роиси, а остальных на фронт. Кто не боеспособен тех в утилизацию (что бы не кормить), а те кто может воевать пусть воюют.
Понял, что военное поражение обернется бунтом в роиси, вот и придумал как не допустить революции
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25.09.2022 19:57 Ответить
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25.09.2022 19:59 Ответить
орден верещучке! а для тех кто не выехал за свои деньги, в то время как по ее распоряжениям разминировали Чонгар, организовывали шаттлы на материк полные засланных козачков по сводкам СБУ - наказание от нее лично.
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25.09.2022 20:03 Ответить
 
 