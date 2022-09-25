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Із небезпечних регіонів України виїхали близько 100 тисяч жителів, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація

Вже близько 100 тисяч людей виїхало з особливо небезпечних щойно деокупованих та тимчасово окупованих територій України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Для нас ваша безпека понад усе! Вкотре закликаємо громадян з особливо небезпечних та щойно деокупованих територій і ТОТ до евакуації. Обіцяємо: взимку ви та ваші рідні будуть у теплі. Ми зробимо все для того, щоб ви якнайскоріше повернулися додому", - запевнив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Бородай.

У міністерстві нагадали, що вже четвертий день поспіль триває евакуація зі щойно деокупованих районів Харківщини. Наразі в регіоні розпочалось відновлення систем життєзабезпечення, але мирним мешканцям знаходитись дуже там ризиковано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуації частини жителів звільненого Ізюма на зиму не уникнути, - мерія

Автор: Роман Свиридович
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Тимчасово окуповані території - то тільки тому, що пітун ще тимчасово живий.
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25.09.2022 19:54 Відповісти
Х.уй.ло включил режим северной кореи! Всех способных на бунт выгнал с роиси, а остальных на фронт. Кто не боеспособен тех в утилизацию (что бы не кормить), а те кто может воевать пусть воюют.
Понял, что военное поражение обернется бунтом в роиси, вот и придумал как не допустить революции
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25.09.2022 19:57 Відповісти
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25.09.2022 19:59 Відповісти
орден верещучке! а для тех кто не выехал за свои деньги, в то время как по ее распоряжениям разминировали Чонгар, организовывали шаттлы на материк полные засланных козачков по сводкам СБУ - наказание от нее лично.
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25.09.2022 20:03 Відповісти
 
 