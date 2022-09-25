Із небезпечних регіонів України виїхали близько 100 тисяч жителів, - Мінреінтеграції

Вже близько 100 тисяч людей виїхало з особливо небезпечних щойно деокупованих та тимчасово окупованих територій України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Для нас ваша безпека понад усе! Вкотре закликаємо громадян з особливо небезпечних та щойно деокупованих територій і ТОТ до евакуації. Обіцяємо: взимку ви та ваші рідні будуть у теплі. Ми зробимо все для того, щоб ви якнайскоріше повернулися додому", - запевнив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Бородай.

У міністерстві нагадали, що вже четвертий день поспіль триває евакуація зі щойно деокупованих районів Харківщини. Наразі в регіоні розпочалось відновлення систем життєзабезпечення, але мирним мешканцям знаходитись дуже там ризиковано.

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