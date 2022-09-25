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Канада выделит еще один самолет для доставки военной помощи Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ананд,аніта

Канада увеличивает мощность своего ключевого транспортного узла в Шотландии для ускорения доставки военного оборудования в Украину и другие страны Восточной Европы.

Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы расширяем пути помощи Украине и доставки военного оборудования, поставляя его еще больше", - сказала Ананд.

Отмечается, что на аэродром в городке Прествик в Шотландии, где базируется контингент канадских ВВС, будет переведен третий транспортный самолет СС-130, а количество личного состава увеличено до 55 человек.

CBC News отмечает, что в начале этой недели Украина официально обратилась к Канаде с запросом на поставку бронированных автомобилей, пушек и зимней одежды.

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"Канада ранее пообещала передать Украине 39 бронированных автомобилей для перевозки личного состава, и Ананд заявила, что будет встречаться с промышленными партнерами в Канаде для обсуждения проблемы поставки", - говорится в материале.

По словам министра, все страны НАТО пытаются найти баланс между поставкой в Украину вооружения и поддержанием обороноспособности собственных вооруженных сил.

Отметим, что с марта Вооруженные силы Канады доставили в Восточную Европу более 1,8 млн тонн военного оборудования.
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Топ комментарии
+4
Ну, можно гордо отказаться от подачек, конечно. Вы не то, что бы "неправы", вы видимо прочитанное не понимаете. В тексте ведь доступным языком сказано - министр вынуждена обращаться к представителям промышленности. И делает это она не потому, что ей приятно общаться со старыми толстыми дядьками, а потому, что у нее в кармане нет ни машин, ни зимней формы, ни пушек. Все это надо заказать и оплатить деньгами канадского народа. А у канадского народа могут быть свои мысли по поводу войны, которая идет за 10тыс км от дома. И с этим министр обязана считаться, на то она и министр, а не блохер.
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25.09.2022 21:20
+4
Это не "самолётик". Это удвоение пропускной способности канала перевозки оружия. Если раньше был один транспорт отведён для этого, то теперь два.
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25.09.2022 21:34
+2
Не праві. Ленд-ліз ще не розпочався.... так кажуть...
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25.09.2022 21:15
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Так "Мрією" можна ж возити!
Чи пр@*****?
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25.09.2022 20:41 Ответить
"зеленская" мрія - какіє декорації для глянца


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25.09.2022 20:48 Ответить
це відповід на міліон мобіків рашки ?
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25.09.2022 20:49 Ответить
Если все утверждают война на долго, и мы Украину не оставим одну , будем давать оружие до победы. Ок , так что это за подачки самолетик танчик ,такими темпами подачи затягивается победа .. Или я, не прав ????
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25.09.2022 21:02 Ответить
Не праві. Ленд-ліз ще не розпочався.... так кажуть...
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25.09.2022 21:15 Ответить
Ну, можно гордо отказаться от подачек, конечно. Вы не то, что бы "неправы", вы видимо прочитанное не понимаете. В тексте ведь доступным языком сказано - министр вынуждена обращаться к представителям промышленности. И делает это она не потому, что ей приятно общаться со старыми толстыми дядьками, а потому, что у нее в кармане нет ни машин, ни зимней формы, ни пушек. Все это надо заказать и оплатить деньгами канадского народа. А у канадского народа могут быть свои мысли по поводу войны, которая идет за 10тыс км от дома. И с этим министр обязана считаться, на то она и министр, а не блохер.
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25.09.2022 21:20 Ответить
Это не "самолётик". Это удвоение пропускной способности канала перевозки оружия. Если раньше был один транспорт отведён для этого, то теперь два.
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25.09.2022 21:34 Ответить
надолго
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27.09.2022 19:28 Ответить
Тут думаеш как завтра проснутся живым, а не о том когда начнется Ленд-лиз ,и начнется ли он?
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25.09.2022 21:21 Ответить
Допомога йде для нашоі арміі і це добре , а все інше лірика 😠
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26.09.2022 00:31 Ответить
Канада така ж дупа як і США: 39 одиниць бронетехніки - і типу проблема, треба з кимось радитись... Лицеміри, боягузи, гніди.
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26.09.2022 12:02 Ответить
 
 