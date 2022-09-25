Канада выделит еще один самолет для доставки военной помощи Украине
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Канада увеличивает мощность своего ключевого транспортного узла в Шотландии для ускорения доставки военного оборудования в Украину и другие страны Восточной Европы.
Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы расширяем пути помощи Украине и доставки военного оборудования, поставляя его еще больше", - сказала Ананд.
Отмечается, что на аэродром в городке Прествик в Шотландии, где базируется контингент канадских ВВС, будет переведен третий транспортный самолет СС-130, а количество личного состава увеличено до 55 человек.
CBC News отмечает, что в начале этой недели Украина официально обратилась к Канаде с запросом на поставку бронированных автомобилей, пушек и зимней одежды.
"Канада ранее пообещала передать Украине 39 бронированных автомобилей для перевозки личного состава, и Ананд заявила, что будет встречаться с промышленными партнерами в Канаде для обсуждения проблемы поставки", - говорится в материале.
По словам министра, все страны НАТО пытаются найти баланс между поставкой в Украину вооружения и поддержанием обороноспособности собственных вооруженных сил.
Отметим, что с марта Вооруженные силы Канады доставили в Восточную Европу более 1,8 млн тонн военного оборудования.
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