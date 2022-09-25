Канада выделит еще один самолет для доставки военной помощи Украине

Канада увеличивает мощность своего ключевого транспортного узла в Шотландии для ускорения доставки военного оборудования в Украину и другие страны Восточной Европы.

Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы расширяем пути помощи Украине и доставки военного оборудования, поставляя его еще больше", - сказала Ананд.

Отмечается, что на аэродром в городке Прествик в Шотландии, где базируется контингент канадских ВВС, будет переведен третий транспортный самолет СС-130, а количество личного состава увеличено до 55 человек.

CBC News отмечает, что в начале этой недели Украина официально обратилась к Канаде с запросом на поставку бронированных автомобилей, пушек и зимней одежды.

Читайте также: Если США передадут Украине танки, это сделают и европейские союзники, - Зеленский

"Канада ранее пообещала передать Украине 39 бронированных автомобилей для перевозки личного состава, и Ананд заявила, что будет встречаться с промышленными партнерами в Канаде для обсуждения проблемы поставки", - говорится в материале.

По словам министра, все страны НАТО пытаются найти баланс между поставкой в Украину вооружения и поддержанием обороноспособности собственных вооруженных сил.

Отметим, что с марта Вооруженные силы Канады доставили в Восточную Европу более 1,8 млн тонн военного оборудования.