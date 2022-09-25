Канада виділить ще один літак для доставки військової допомоги Україні

Канада збільшує потужність свого ключового транспортного вузла у Шотландії для пришвидшення доставки військового обладнання до України та інших країн Східної Європи.

Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми розширюємо шляхи допомоги Україні та доставки військового обладнання, постачаючи його ще більше", - сказала Ананд.

Зазначається, що на аеродром у містечку Прествік у Шотландії, де базується контингент канадських ВПС, буде переведено третій транспортний літак СС-130, а кількість особового складу збільшено до 55 осіб.

CBC News зауважує, що на початку цього тижня Україна офіційно звернулася до Канади із запитом на поставку броньованих автомобілів, гармат та зимового одягу.

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"Канада раніше пообіцяла передати Україні 39 броньованих автомобілів для перевезення особового складу, й Ананд заявила, що зустрічатиметься із промисловими партнерами у Канаді для обговорення проблеми постачання", - йдеться у матеріалі.

За словами міністерки, усі країни НАТО намагаються знайти баланс між постачанням до України озброєння та підтримання обороноздатності власних збройних сил.

Зауважимо, що з березня Збройні сили Канади доставили до Східної Європи понад 1,8 млн тонн військового обладнання.