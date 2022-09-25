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Канада виділить ще один літак для доставки військової допомоги Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ананд,аніта

Канада збільшує потужність свого ключового транспортного вузла у Шотландії для пришвидшення доставки військового обладнання до України та інших країн Східної Європи.

Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми розширюємо шляхи допомоги Україні та доставки військового обладнання, постачаючи його ще більше", - сказала Ананд.

Зазначається, що на аеродром у містечку Прествік у Шотландії, де базується контингент канадських ВПС, буде переведено третій транспортний літак СС-130, а кількість особового складу збільшено до 55 осіб.

CBC News зауважує, що на початку цього тижня Україна офіційно звернулася до Канади із запитом на поставку броньованих автомобілів, гармат та зимового одягу.

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"Канада раніше пообіцяла передати Україні 39 броньованих автомобілів для перевезення особового складу, й Ананд заявила, що зустрічатиметься із промисловими партнерами у Канаді для обговорення проблеми постачання", - йдеться у матеріалі.

За словами міністерки, усі країни НАТО намагаються знайти баланс між постачанням до України озброєння та підтримання обороноздатності власних збройних сил.

Зауважимо, що з березня Збройні сили Канади доставили до Східної Європи понад 1,8 млн тонн військового обладнання.
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Топ коментарі
+4
Ну, можно гордо отказаться от подачек, конечно. Вы не то, что бы "неправы", вы видимо прочитанное не понимаете. В тексте ведь доступным языком сказано - министр вынуждена обращаться к представителям промышленности. И делает это она не потому, что ей приятно общаться со старыми толстыми дядьками, а потому, что у нее в кармане нет ни машин, ни зимней формы, ни пушек. Все это надо заказать и оплатить деньгами канадского народа. А у канадского народа могут быть свои мысли по поводу войны, которая идет за 10тыс км от дома. И с этим министр обязана считаться, на то она и министр, а не блохер.
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25.09.2022 21:20
+4
Это не "самолётик". Это удвоение пропускной способности канала перевозки оружия. Если раньше был один транспорт отведён для этого, то теперь два.
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25.09.2022 21:34
+2
Не праві. Ленд-ліз ще не розпочався.... так кажуть...
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25.09.2022 21:15
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Так "Мрією" можна ж возити!
Чи пр@*****?
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25.09.2022 20:41 Відповісти
"зеленская" мрія - какіє декорації для глянца


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25.09.2022 20:48 Відповісти
це відповід на міліон мобіків рашки ?
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25.09.2022 20:49 Відповісти
Если все утверждают война на долго, и мы Украину не оставим одну , будем давать оружие до победы. Ок , так что это за подачки самолетик танчик ,такими темпами подачи затягивается победа .. Или я, не прав ????
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25.09.2022 21:02 Відповісти
Не праві. Ленд-ліз ще не розпочався.... так кажуть...
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25.09.2022 21:15 Відповісти
Ну, можно гордо отказаться от подачек, конечно. Вы не то, что бы "неправы", вы видимо прочитанное не понимаете. В тексте ведь доступным языком сказано - министр вынуждена обращаться к представителям промышленности. И делает это она не потому, что ей приятно общаться со старыми толстыми дядьками, а потому, что у нее в кармане нет ни машин, ни зимней формы, ни пушек. Все это надо заказать и оплатить деньгами канадского народа. А у канадского народа могут быть свои мысли по поводу войны, которая идет за 10тыс км от дома. И с этим министр обязана считаться, на то она и министр, а не блохер.
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25.09.2022 21:20 Відповісти
Это не "самолётик". Это удвоение пропускной способности канала перевозки оружия. Если раньше был один транспорт отведён для этого, то теперь два.
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25.09.2022 21:34 Відповісти
надолго
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27.09.2022 19:28 Відповісти
Тут думаеш как завтра проснутся живым, а не о том когда начнется Ленд-лиз ,и начнется ли он?
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25.09.2022 21:21 Відповісти
Допомога йде для нашоі арміі і це добре , а все інше лірика 😠
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26.09.2022 00:31 Відповісти
Канада така ж дупа як і США: 39 одиниць бронетехніки - і типу проблема, треба з кимось радитись... Лицеміри, боягузи, гніди.
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26.09.2022 12:02 Відповісти
 
 