За сутки рашисты убили 3 мирных жителей Донетчины. ИНФОГРАФИКА

За 25 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 25 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: 2 в Авдеевке и 1 в Бахмуте. Еще 11 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.