РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14828 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
711 2
война (46991) обстрел (20252) Донецкая область (7155) Кириленко Павел (622)

За сутки рашисты убили 3 мирных жителей Донетчины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За 25 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

За сутки рашисты убили 3 мирных жителей Донетчины 01

"За 25 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: 2 в Авдеевке и 1 в Бахмуте. Еще 11 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Смотрите: Россияне забирают с поля боя разве что трупы офицеров, - пограничники. ФОТОрепортаж

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну от не пох?
Шакали данєцкіє ненавидять Україну й все українське.в***дки пішовши (якимось чином)в зсу корегують вогонь...
Ну мо я не правий - там вже нема мирних мешканців...там відщепенці(рускамірниє і т.д):
Вбили їх асвабадітілє да і Х з ними
показать весь комментарий
26.09.2022 09:17 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2022 10:56 Ответить
 
 