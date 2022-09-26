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За сутки рашисты убили 3 мирных жителей Донетчины. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За 25 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 25 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: 2 в Авдеевке и 1 в Бахмуте. Еще 11 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Шакали данєцкіє ненавидять Україну й все українське.в***дки пішовши (якимось чином)в зсу корегують вогонь...
Ну мо я не правий - там вже нема мирних мешканців...там відщепенці(рускамірниє і т.д):
Вбили їх асвабадітілє да і Х з ними