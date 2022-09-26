УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12978 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
711 2
війна (56641) обстріл (21178) Донецька область (5715) Кириленко Павло (866)

За добу рашисти вбили 3 мирних жителів Донеччини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 25 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу рашисти вбили 3 мирних жителів Донеччини 01

"За 25 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Бахмуті. Ще 11 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни забирають з поля бою хіба що трупи офіцерів, - прикордонники. ФОТОрепортаж

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну от не пох?
Шакали данєцкіє ненавидять Україну й все українське.в***дки пішовши (якимось чином)в зсу корегують вогонь...
Ну мо я не правий - там вже нема мирних мешканців...там відщепенці(рускамірниє і т.д):
Вбили їх асвабадітілє да і Х з ними
показати весь коментар
26.09.2022 09:17 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2022 10:56 Відповісти
 
 