Задержали более 2350 человек на протестах против мобилизации в России
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне начали выходить на протесты после объявления о частичной мобилизации.
Об этом сообщает правозащитный медиапроект ОВД-Инфо, передает Цензор.НЕТ.
"По меньшей мере 2352 человека были задержаны в разных городах России с 21 по 25 сентября, но количество задержанных может быть больше. В воскресенье в пяти городах, включая Махачкалу, Якутск, Иркутск, Рефтинский и Котлас, было задержано по меньшей мере 128 человек", - говорится в сообщении.
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Має бути: підпали військкомат і вбий воєнкома
"23 минуты назад, источник: Коммерсантъ
В школе в Ижевске неизвестный устроил стрельбу
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Zа золотой унитаз Путлера !
Zа дворец для уточки Медведева !
Zа пенсии 137 высокодуховных русских пенсионеров, которые Абрамивичи кидает еврогейским официантам на загнивающем западе !
Тому )(уйло і Денацифікує,бурятів .дагестанців та малі народності з далекого сходу
Важно сколько выходит на протесты. Вот эта цифра крайне важна. Так как если задержанные являлись всеми кто вышел, то это печально. 2к на такую страну - пыль. Это даже только на одну Москву - пыль.