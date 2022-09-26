Задержали более 2350 человек на протестах против мобилизации в России

Россияне начали выходить на протесты после объявления о частичной мобилизации.

Об этом сообщает правозащитный медиапроект ОВД-Инфо, передает Цензор.НЕТ.

"По меньшей мере 2352 человека были задержаны в разных городах России с 21 по 25 сентября, но количество задержанных может быть больше. В воскресенье в пяти городах, включая Махачкалу, Якутск, Иркутск, Рефтинский и Котлас, было задержано по меньшей мере 128 человек", - говорится в сообщении.

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