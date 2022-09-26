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Задержали более 2350 человек на протестах против мобилизации в России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

протест,росія

Россияне начали выходить на протесты после объявления о частичной мобилизации.

Об этом сообщает правозащитный медиапроект ОВД-Инфо, передает Цензор.НЕТ.

"По меньшей мере 2352 человека были задержаны в разных городах России с 21 по 25 сентября, но количество задержанных может быть больше. В воскресенье в пяти городах, включая Махачкалу, Якутск, Иркутск, Рефтинский и Котлас, было задержано по меньшей мере 128 человек", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+3
Якийсь флеш-моб неправильний.
Має бути: підпали військкомат і вбий воєнкома
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26.09.2022 11:03
+1
Чего уж там «2350 осіб»? Можно уже смело писать сразу что задержали тел ровно на 3 БТГ.
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26.09.2022 11:04
+1
идут вроде дела, правда потихоньку
"23 минуты назад, источник: Коммерсантъ

В школе в Ижевске неизвестный устроил стрельбу
В Ижевске в школе № 88 произошла стрельба. Был убит один из охранников, также есть жертвы среди детей. Сам нападавший застрелился. Никаких требований он не выдвигал. По данным «Говорит Москва», ранения получили 10 человек. Территория учебного заведения оцеплена, сообщает местное издание UDMInfo".
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26.09.2022 11:08
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Якийсь флеш-моб неправильний.
Має бути: підпали військкомат і вбий воєнкома
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26.09.2022 11:03 Ответить
идут вроде дела, правда потихоньку
"23 минуты назад, источник: Коммерсантъ

В школе в Ижевске неизвестный устроил стрельбу
В Ижевске в школе № 88 произошла стрельба. Был убит один из охранников, также есть жертвы среди детей. Сам нападавший застрелился. Никаких требований он не выдвигал. По данным «Говорит Москва», ранения получили 10 человек. Территория учебного заведения оцеплена, сообщает местное издание UDMInfo".
показать весь комментарий
26.09.2022 11:08 Ответить
Чего уж там «2350 осіб»? Можно уже смело писать сразу что задержали тел ровно на 3 БТГ.
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26.09.2022 11:04 Ответить
.
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26.09.2022 11:05 Ответить
Конституционная обязанность крепостного кацапсина, сдохнуть:
золотой унитаз Путлера !
дворец для уточки Медведева !
пенсии 137 высокодуховных русских пенсионеров, которые Абрамивичи кидает еврогейским официантам на загнивающем западе !
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26.09.2022 11:14 Ответить
На рождение, кормление и выращивание мальчика до 70-80 кг, то есть до "призывной кондиции", за 18 лет российская семья тратит около 3 млн руб. А сдав его на мясо в армию, в лучшем случае получает 3,3 млн руб. В этой отрасли скотоводства навар настолько мал, что возитьcя нет cмысла (с)
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26.09.2022 11:15 Ответить
Виходять на протести бо бояться померти рятують свою шкуру але ніяк не змінили своє ставлення до війни вони хотять щоб Росія воювала і захоплювала
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26.09.2022 11:23 Ответить
100 відсотків..це нація імперців..якби расєя перемагала вони б від радості аж підскакували і бухали за "втарую армію міра"
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26.09.2022 11:30 Ответить
масква і пітєр повинні піднятись тоді ,хоть щось та буде... як забоялись були виступів на Болотній..а так це дійсно флешмоб..один протестує --десять бігають з телефонами і знімають...
Тому )(уйло і Денацифікує,бурятів .дагестанців та малі народності з далекого сходу
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26.09.2022 11:28 Ответить
Не важно сколько задержано.
Важно сколько выходит на протесты. Вот эта цифра крайне важна. Так как если задержанные являлись всеми кто вышел, то это печально. 2к на такую страну - пыль. Это даже только на одну Москву - пыль.
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26.09.2022 11:39 Ответить
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26.09.2022 12:11 Ответить
ruskie vanki haravod povadili na vihadnih , teper vse k rabote , do sleduishih vihadnih....🤣🤣🤣
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26.09.2022 12:13 Ответить
Жарений півень почав потроху сраку клювати?
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26.09.2022 13:32 Ответить
 
 