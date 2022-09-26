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Затримали понад 2350 осіб на протестах проти мобілізації у Росії
Росіяни почали виходити на протести після оголошення про часткову мобілізацію.
Про це повідомляє правозахисний медіапроєкт ОВД-Інфо, інформує Цензор.НЕТ.
"Щонайменше 2352 людини були затримані в різних містах Росії з 21 по 25 вересня, але кількість затриманих може бути більшою. У неділю в п'яти містах, включаючи Махачкалу, Якутськ, Іркутськ, Рефтинський та Котлас, було затримано щонайменше 128 осіб", - йдеться в повідомленні.
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Має бути: підпали військкомат і вбий воєнкома
"23 минуты назад, источник: Коммерсантъ
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Zа золотой унитаз Путлера !
Zа дворец для уточки Медведева !
Zа пенсии 137 высокодуховных русских пенсионеров, которые Абрамивичи кидает еврогейским официантам на загнивающем западе !
Тому )(уйло і Денацифікує,бурятів .дагестанців та малі народності з далекого сходу
Важно сколько выходит на протесты. Вот эта цифра крайне важна. Так как если задержанные являлись всеми кто вышел, то это печально. 2к на такую страну - пыль. Это даже только на одну Москву - пыль.