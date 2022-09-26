УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15825 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація в РФ
1 886 13

Затримали понад 2350 осіб на протестах проти мобілізації у Росії

протест,росія

Росіяни почали виходити на протести після оголошення про часткову мобілізацію.

Про це повідомляє правозахисний медіапроєкт ОВД-Інфо, інформує Цензор.НЕТ

"Щонайменше 2352 людини були затримані в різних містах Росії з 21 по 25 вересня, але кількість затриманих може бути більшою. У неділю в п'яти містах, включаючи Махачкалу, Якутськ, Іркутськ, Рефтинський та Котлас, було затримано щонайменше 128 осіб", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Волгородській області невідомі спалили будівлю сільської адміністрації, в якій проводились мобілізаційні заходи і зберігались документи

Автор: 

протест (2397) росія (64958) мобілізація (3025)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Якийсь флеш-моб неправильний.
Має бути: підпали військкомат і вбий воєнкома
показати весь коментар
26.09.2022 11:03
+1
Чего уж там «2350 осіб»? Можно уже смело писать сразу что задержали тел ровно на 3 БТГ.
показати весь коментар
26.09.2022 11:04
+1
идут вроде дела, правда потихоньку
"23 минуты назад, источник: Коммерсантъ

В школе в Ижевске неизвестный устроил стрельбу
В Ижевске в школе № 88 произошла стрельба. Был убит один из охранников, также есть жертвы среди детей. Сам нападавший застрелился. Никаких требований он не выдвигал. По данным «Говорит Москва», ранения получили 10 человек. Территория учебного заведения оцеплена, сообщает местное издание UDMInfo".
показати весь коментар
26.09.2022 11:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якийсь флеш-моб неправильний.
Має бути: підпали військкомат і вбий воєнкома
показати весь коментар
26.09.2022 11:03 Відповісти
идут вроде дела, правда потихоньку
"23 минуты назад, источник: Коммерсантъ

В школе в Ижевске неизвестный устроил стрельбу
В Ижевске в школе № 88 произошла стрельба. Был убит один из охранников, также есть жертвы среди детей. Сам нападавший застрелился. Никаких требований он не выдвигал. По данным «Говорит Москва», ранения получили 10 человек. Территория учебного заведения оцеплена, сообщает местное издание UDMInfo".
показати весь коментар
26.09.2022 11:08 Відповісти
Чего уж там «2350 осіб»? Можно уже смело писать сразу что задержали тел ровно на 3 БТГ.
показати весь коментар
26.09.2022 11:04 Відповісти
.
показати весь коментар
26.09.2022 11:05 Відповісти
Конституционная обязанность крепостного кацапсина, сдохнуть:
золотой унитаз Путлера !
дворец для уточки Медведева !
пенсии 137 высокодуховных русских пенсионеров, которые Абрамивичи кидает еврогейским официантам на загнивающем западе !
показати весь коментар
26.09.2022 11:14 Відповісти
На рождение, кормление и выращивание мальчика до 70-80 кг, то есть до "призывной кондиции", за 18 лет российская семья тратит около 3 млн руб. А сдав его на мясо в армию, в лучшем случае получает 3,3 млн руб. В этой отрасли скотоводства навар настолько мал, что возитьcя нет cмысла (с)
показати весь коментар
26.09.2022 11:15 Відповісти
Виходять на протести бо бояться померти рятують свою шкуру але ніяк не змінили своє ставлення до війни вони хотять щоб Росія воювала і захоплювала
показати весь коментар
26.09.2022 11:23 Відповісти
100 відсотків..це нація імперців..якби расєя перемагала вони б від радості аж підскакували і бухали за "втарую армію міра"
показати весь коментар
26.09.2022 11:30 Відповісти
масква і пітєр повинні піднятись тоді ,хоть щось та буде... як забоялись були виступів на Болотній..а так це дійсно флешмоб..один протестує --десять бігають з телефонами і знімають...
Тому )(уйло і Денацифікує,бурятів .дагестанців та малі народності з далекого сходу
показати весь коментар
26.09.2022 11:28 Відповісти
Не важно сколько задержано.
Важно сколько выходит на протесты. Вот эта цифра крайне важна. Так как если задержанные являлись всеми кто вышел, то это печально. 2к на такую страну - пыль. Это даже только на одну Москву - пыль.
показати весь коментар
26.09.2022 11:39 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2022 12:11 Відповісти
ruskie vanki haravod povadili na vihadnih , teper vse k rabote , do sleduishih vihadnih....🤣🤣🤣
показати весь коментар
26.09.2022 12:13 Відповісти
Жарений півень почав потроху сраку клювати?
показати весь коментар
26.09.2022 13:32 Відповісти
 
 