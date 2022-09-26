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Новости За рубежом
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Россия (91324) ЧВК Вагнера (1281) Пригожин Евгений (396)

"Повар Путина" Пригожин признался, что именно он создал ЧВК "Вагнера"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пригожин,путін

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина", признался, что он является создателем ЧВК "Вагнер". Ранее он всячески отрицал связь с наемниками и даже выиграл суд по этому вопросу.

Заявление Пригожина опубликовала пресс-служба его компании Concord, сообщает Цензор.НЕТ.

Пригожин утверждал, что сначала ездил на полигоны, где собирались так называемые "казачки", и пытался собрать группу, которая "поехала бы и защитила россиян". Но потом решил организовать такую группу сам.

"Повар Путина" утверждает, что благодаря его боевикам "коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР".

Евгений Пригожин – бизнесмен из Санкт-Петербурга, которого связывают с несколькими частными военными компаниями.

ЧВК "Вагнер" – российское неофициальное военное подразделение. Этой компании нет на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц РФ. Но ее боевики участвовали в операциях РФ в Сирии и в войне в Украине.

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Пригожин неоднократно подавал в суд на тех, кто утверждал, что он причастен к созданию ЧВК "Вагнер".

"Повар Путина" находится под санкциями США за деятельность "фабрики троллей" и российское вмешательство в президентские выборы в США.

В конце июля 2022 года США объявили награду в размере 10 миллионов долларов за информацию о Евгении Пригожине и "фабрике троллей". ЕС и Великобритания включили его в списки санкций в 2020 году из-за деятельности ЧВК "Вагнер" в Ливии.

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Топ комментарии
+5
По Пригожину интересна только одна новость - когда он сдохнет
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26.09.2022 11:06
+5
На рождение, кормление и выращивание мальчика до 70-80 кг, то есть до "призывной кондиции", за 18 лет российская семья тратит около 3 млн руб. А сдав его на мясо в армию, в лучшем случае получает 3,3 млн руб. В этой отрасли скотоводства навар настолько мал, что возитьcя нет cмысла (с)
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26.09.2022 11:17
+4
Якщо кухарю путіна сша запропонує 10 мільярдів доларів, він путіна отравить?

Це ж дешевше , ніж зараз виділяти Україні 20 млрд. доларів на війну.
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26.09.2022 11:08
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так він же сам казав перед зеками, що він вагнер.
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26.09.2022 11:06 Ответить
По Пригожину интересна только одна новость - когда он сдохнет
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26.09.2022 11:06 Ответить
ну...мені ще це цікаво як саме і бажано не за своєю волею
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26.09.2022 11:15 Ответить
Якщо кухарю путіна сша запропонує 10 мільярдів доларів, він путіна отравить?

Це ж дешевше , ніж зараз виділяти Україні 20 млрд. доларів на війну.
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26.09.2022 11:08 Ответить
Я оце допіру срати ходив, то теж гарненького вагнера створив, ма'ть не гіршого за пригожинського!
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26.09.2022 11:09 Ответить
Матрос Авроры задержан при попытке пронести на борт крейсера холостой снаряд.(с)
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26.09.2022 11:09 Ответить
Признал очевидное. Только зачем было городить всю эту клоунаду : не виноватая я, он сам пришёл? И "чвк" совсем на "чвк", и я не я и тому подобное. А теперь вместо школьного питания мотается по зонам уже с 3 "звёздами Хироя" и зэков агитирует стать "штурмовиками" в нарушении кучи законов самой Рашки... К чему всё это?
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26.09.2022 11:10 Ответить
Камингаут.
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26.09.2022 11:13 Ответить
На рождение, кормление и выращивание мальчика до 70-80 кг, то есть до "призывной кондиции", за 18 лет российская семья тратит около 3 млн руб. А сдав его на мясо в армию, в лучшем случае получает 3,3 млн руб. В этой отрасли скотоводства навар настолько мал, что возитьcя нет cмысла (с)
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26.09.2022 11:17 Ответить
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26.09.2022 11:23 Ответить
Ocen vlijatelni dlia putlera,takze jevrej.Vor i ego biznis eto prodaza oruzyja vsem kotorije etogo xotiat.Beriot oruzyja so skladov kacapskoj armiji kak bi voruzit Vagner,no realno pocti vsio oruzyje prodajiotsia talibanu Hezbelax i poxozim vse dengi idut ego karman..Emu vojna eto biznis i nevazno kto s kem vojujet i kto vygrajet finale
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26.09.2022 11:22 Ответить
Большая часть поголовья боеспособных роZZийских войск (до 120 тыс. голов) вооруженных самым лучшим и современным оружием сидят за 3-х метровыми бронебетонными стенами руZZких военных баз в оккупированной Ичкерии. Ни один военнослужащий из этих частей не был передислоцирован в Украину, даже наоборот, оккупационная группировка руZZких захватчиков была значительно усилена, материально техническое снабжение значительно повышено.
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26.09.2022 11:23 Ответить
Тем не менее, в 2014-ом году путин лично слил Дыркина, так как по опросам у русни рейтинг Дыркина был не ниже, чем рейтинг чмони. Затем эти популярные на России гиви, моторола и захарченко. Двух из трех либо навели кацапы, либо сами и мочканули (разницы нету). Это были популярные у кацапского народца люди, кто имеет практический опыт захвата власти неконституционным путем. Он их заткнул навсегда. Остальные сбежали как безлер на Крым. И затем несколько лет назад в дейр-эз-зоро лично чмоня дал Трампу команду "добро" на тотальный удар с воздуха по паре сотен ордлошников и крупных командиров (кто в принципе мог вербовать, так как имел подвязки с оплатой услуг и репутацию не кидал). Трамп от этого много политических очков заработал, но не хватило, а ведь он хвастался день и ночь с этим, ровно как и с Сулеймани, кого сдал тоже путин и тоже ради продвижения этой консервы. Так что это, Повар, ты смотри за собой. Твой рейтинг сейчас выше рейтинга чмони у коренных кацапов. В любой день могут мочкануть, дав нам координаты, где ты находишься. Это не шутка.
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26.09.2022 11:26 Ответить
Вполне вероятно.
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26.09.2022 11:39 Ответить
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26.09.2022 11:30 Ответить
І....ЩО?Чекаємо підвищення до звання "лічний професор-гінеколог" кагебьйонка.
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26.09.2022 11:32 Ответить
Чесный человек. Признался. Интересно, отдаст теперь бабло, которое отсудил такой чесный как и Пригожин, суд людям которые его обвинили в создании ЧВК?
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26.09.2022 11:38 Ответить
Він шось відстягнув Зелі та Єрмаку за відсрочку "Вагнеру" ?
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26.09.2022 12:20 Ответить
 
 