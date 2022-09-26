"Кухар Путіна" Пригожин зізнався, що саме він створив ПВК "Вагнера"

Російський бізнесмен Євген Пригожин, відомий як "кухар Путіна", зізнався, що він є творцем ПВК "Вагнер". Раніше він усіляко заперечував зв’язок із найманцями та навіть виграв суд із цього питання.

Заяву Пригожина опублікувала пресслужба його компанії Concord, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пригожин твердив, що спочатку їздив на полігони, де збиралися так звані "казачки", і намагався зібрати групу, яка б "поїхала та захистила росіян". Але згодом вирішив організувати таку групу сам.

"Кухар Путіна" твердить, що завдяки його бойовикам "корінним чином змінилася доля ЛНР та ДНР".

Євген Пригожин - бізнесмен із Санкт-Петербурга, якого пов’язують з кількома приватними військовими компаніями.

ПВК "Вагнер" - російський неофіційний військовий підрозділ. Цієї компанії нема на балансі військових відомств та в реєстрі юридичних осіб РФ. Але її бойовики брали участь в операціях РФ в Сирії та війні в Україні.

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Пригожин неодноразово подавав в суд на тих, хто твердив, що він причетний до створення ПВК "Вагнер".

"Кухар Путіна" перебуває під санкціями США за діяльність "фабрики тролів" та російське втручання в президентські вибори в США.

Наприкінці липня 2022 року США оголосили нагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію про Євгена Пригожина та "фабрику тролів". ЄС та Великобританія включили його до списків санкцій у 2020 році через діяльність ПВК "Вагнер" в Лівії.

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