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Новини
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"Кухар Путіна" Пригожин зізнався, що саме він створив ПВК "Вагнера"

пригожин,путін

Російський бізнесмен Євген Пригожин, відомий як "кухар Путіна", зізнався, що він є творцем ПВК "Вагнер". Раніше він усіляко заперечував зв’язок із найманцями та навіть виграв суд із цього питання.

Заяву Пригожина опублікувала пресслужба його компанії Concord, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пригожин твердив, що спочатку їздив на полігони, де збиралися так звані "казачки", і намагався зібрати групу, яка б "поїхала та захистила росіян". Але згодом вирішив організувати таку групу сам.

"Кухар Путіна" твердить, що завдяки його бойовикам "корінним чином змінилася доля ЛНР та ДНР".

Євген Пригожин - бізнесмен із Санкт-Петербурга, якого пов’язують з кількома приватними військовими компаніями.

ПВК "Вагнер" - російський неофіційний військовий підрозділ. Цієї компанії нема на балансі військових відомств та в реєстрі юридичних осіб РФ. Але її бойовики брали участь в операціях РФ в Сирії та війні в Україні.

Дивіться: Найманець Вагнера побив бійця Росгвардії у Воронежі, у відповідь поліція побила його та заарештувала. ВIДЕО

Пригожин неодноразово подавав в суд на тих, хто твердив, що він причетний до створення ПВК "Вагнер".

"Кухар Путіна" перебуває під санкціями США за діяльність "фабрики тролів" та російське втручання в президентські вибори в США.

Наприкінці липня 2022 року США оголосили нагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію про Євгена Пригожина та "фабрику тролів". ЄС та Великобританія включили його до списків санкцій у 2020 році через діяльність ПВК "Вагнер" в Лівії.

Також читайте: На Донбасі ліквідовано ватажка російського злочинного угруповання Куска, якого раніше засудили до 23 років, але він підписав угоду з ПВК "Вагнер". ФОТО

Автор: 

росія (64958) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+5
По Пригожину интересна только одна новость - когда он сдохнет
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26.09.2022 11:06
+5
На рождение, кормление и выращивание мальчика до 70-80 кг, то есть до "призывной кондиции", за 18 лет российская семья тратит около 3 млн руб. А сдав его на мясо в армию, в лучшем случае получает 3,3 млн руб. В этой отрасли скотоводства навар настолько мал, что возитьcя нет cмысла (с)
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26.09.2022 11:17
+4
Якщо кухарю путіна сша запропонує 10 мільярдів доларів, він путіна отравить?

Це ж дешевше , ніж зараз виділяти Україні 20 млрд. доларів на війну.
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26.09.2022 11:08
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так він же сам казав перед зеками, що він вагнер.
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26.09.2022 11:06 Відповісти
По Пригожину интересна только одна новость - когда он сдохнет
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26.09.2022 11:06 Відповісти
ну...мені ще це цікаво як саме і бажано не за своєю волею
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26.09.2022 11:15 Відповісти
Якщо кухарю путіна сша запропонує 10 мільярдів доларів, він путіна отравить?

Це ж дешевше , ніж зараз виділяти Україні 20 млрд. доларів на війну.
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26.09.2022 11:08 Відповісти
Я оце допіру срати ходив, то теж гарненького вагнера створив, ма'ть не гіршого за пригожинського!
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26.09.2022 11:09 Відповісти
Матрос Авроры задержан при попытке пронести на борт крейсера холостой снаряд.(с)
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26.09.2022 11:09 Відповісти
Признал очевидное. Только зачем было городить всю эту клоунаду : не виноватая я, он сам пришёл? И "чвк" совсем на "чвк", и я не я и тому подобное. А теперь вместо школьного питания мотается по зонам уже с 3 "звёздами Хироя" и зэков агитирует стать "штурмовиками" в нарушении кучи законов самой Рашки... К чему всё это?
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26.09.2022 11:10 Відповісти
Камингаут.
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26.09.2022 11:13 Відповісти
На рождение, кормление и выращивание мальчика до 70-80 кг, то есть до "призывной кондиции", за 18 лет российская семья тратит около 3 млн руб. А сдав его на мясо в армию, в лучшем случае получает 3,3 млн руб. В этой отрасли скотоводства навар настолько мал, что возитьcя нет cмысла (с)
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26.09.2022 11:17 Відповісти
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26.09.2022 11:23 Відповісти
Ocen vlijatelni dlia putlera,takze jevrej.Vor i ego biznis eto prodaza oruzyja vsem kotorije etogo xotiat.Beriot oruzyja so skladov kacapskoj armiji kak bi voruzit Vagner,no realno pocti vsio oruzyje prodajiotsia talibanu Hezbelax i poxozim vse dengi idut ego karman..Emu vojna eto biznis i nevazno kto s kem vojujet i kto vygrajet finale
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26.09.2022 11:22 Відповісти
Большая часть поголовья боеспособных роZZийских войск (до 120 тыс. голов) вооруженных самым лучшим и современным оружием сидят за 3-х метровыми бронебетонными стенами руZZких военных баз в оккупированной Ичкерии. Ни один военнослужащий из этих частей не был передислоцирован в Украину, даже наоборот, оккупационная группировка руZZких захватчиков была значительно усилена, материально техническое снабжение значительно повышено.
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26.09.2022 11:23 Відповісти
Тем не менее, в 2014-ом году путин лично слил Дыркина, так как по опросам у русни рейтинг Дыркина был не ниже, чем рейтинг чмони. Затем эти популярные на России гиви, моторола и захарченко. Двух из трех либо навели кацапы, либо сами и мочканули (разницы нету). Это были популярные у кацапского народца люди, кто имеет практический опыт захвата власти неконституционным путем. Он их заткнул навсегда. Остальные сбежали как безлер на Крым. И затем несколько лет назад в дейр-эз-зоро лично чмоня дал Трампу команду "добро" на тотальный удар с воздуха по паре сотен ордлошников и крупных командиров (кто в принципе мог вербовать, так как имел подвязки с оплатой услуг и репутацию не кидал). Трамп от этого много политических очков заработал, но не хватило, а ведь он хвастался день и ночь с этим, ровно как и с Сулеймани, кого сдал тоже путин и тоже ради продвижения этой консервы. Так что это, Повар, ты смотри за собой. Твой рейтинг сейчас выше рейтинга чмони у коренных кацапов. В любой день могут мочкануть, дав нам координаты, где ты находишься. Это не шутка.
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26.09.2022 11:26 Відповісти
Вполне вероятно.
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26.09.2022 11:39 Відповісти
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26.09.2022 11:30 Відповісти
І....ЩО?Чекаємо підвищення до звання "лічний професор-гінеколог" кагебьйонка.
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26.09.2022 11:32 Відповісти
Чесный человек. Признался. Интересно, отдаст теперь бабло, которое отсудил такой чесный как и Пригожин, суд людям которые его обвинили в создании ЧВК?
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26.09.2022 11:38 Відповісти
Він шось відстягнув Зелі та Єрмаку за відсрочку "Вагнеру" ?
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26.09.2022 12:20 Відповісти
 
 