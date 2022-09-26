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Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: Приняли решение о действиях, необходимых для дальнейшей деоккупации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего с участием профильных министров и руководителей силовых ведомств, задействованных в обороне нашей Родины. Заслушали информацию об оперативной обстановке на направлениях фронта и приняли решение о действиях, необходимых для дальнейшей деоккупации всей территории Украины", - говорится в сообщении.

"Важно, чтобы военные, которые сейчас активно продвигаются вперед, были полностью обеспечены высокоточным оружием и всем необходимым. Кроме этого, наметили планы противодействия новым типам оружия, применяемым врагом. Каждый день прилагаем все усилия для приближения победы!", - добавляет Зеленский.

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Как сообщает пресс-служба Офиса Президента, также было проанализировано состояние обеспечения войск вооружением и боеприпасами. Президент отметил важность оперативного обеспечения высокоточным оружием и всем необходимым для сил, которые активно продвигаются вперед.

"В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и право руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов", - говорится в сообщении.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Захід" Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования "Південь" Андрей Ковальчук, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.
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Топ комментарии
+11
походу ему это нравится

зебики почему зеля не хочет заканчивать войну? видать его партия войны наживается на войне
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26.09.2022 12:26
+10
маю надію, що істині плани блазню невідомі
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26.09.2022 12:26
+9
Хватить пиариться, чмошник. Почему на телевидение настолько мало популяризации наших героев, не снимаются мини-фильмы по 30 минут про каждого, как он жил, как прошло детство, юность, про живых и уже погибших? Делается даже не 5% от того, что должно. А, ну да, ведь эти люди тогда будут весомыми политическими деятелями, чье мнение будет важным для народа и избирателей. А для вашей воровской и не просто воровской, а еще довольно туповатой шайки, это очень опасно.
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26.09.2022 12:29
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Правила форума Совет форумчан
маю надію, що істині плани блазню невідомі
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26.09.2022 12:26 Ответить
походу ему это нравится

зебики почему зеля не хочет заканчивать войну? видать его партия войны наживается на войне
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26.09.2022 12:26 Ответить
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26.09.2022 12:26 Ответить
Не опять, а снова.
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26.09.2022 12:28 Ответить
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26.09.2022 12:28 Ответить
...ось це, мабуть?
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26.09.2022 12:28 Ответить
Хватить пиариться, чмошник. Почему на телевидение настолько мало популяризации наших героев, не снимаются мини-фильмы по 30 минут про каждого, как он жил, как прошло детство, юность, про живых и уже погибших? Делается даже не 5% от того, что должно. А, ну да, ведь эти люди тогда будут весомыми политическими деятелями, чье мнение будет важным для народа и избирателей. А для вашей воровской и не просто воровской, а еще довольно туповатой шайки, это очень опасно.
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26.09.2022 12:29 Ответить
Плани:

1. Побудувати 40 тис км доріг.
2. Висадити 4 мільярди дерев
3. Зʼїсти шаурму
4. Перемога!
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26.09.2022 12:29 Ответить
а шашлики?)))
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26.09.2022 21:04 Ответить
Завхоз був ?Все встиг записати?
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26.09.2022 12:31 Ответить
Ze взагалі не можна підпускати до секретної інформації після того як він здав вагнерівців!
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26.09.2022 12:32 Ответить
Спочатку віддали Цемаха потім відвели війська потім скоротили армію на 40тисяч закрили ракетні програми розпочали велике крадівництво і тільки потім віддали вагнеровців а далі пообіцяли шашлик Так шо їмо шашлик і продовжуємо голосувати за найвеличнійшого Боже дай людям пам'яті та розуму
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26.09.2022 12:40 Ответить
"Важливо, щоб військові, які зараз активно просуваються вперед, були повністю забезпечені високоточною зброєю та всім необхідним....- яким чином"зе лідор" може забезпечити Україну і ЗСУ тим.чого в України немає і немає в тому числі власних фінансів , щоб необхідне придбати в інших країнах???
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26.09.2022 12:42 Ответить
Це називається " Пускати мильні бульбашки"!
Все ,що він робить!
Хоча би не заважав військовим!
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26.09.2022 13:21 Ответить
А для чого звітувати кожну ставку народу?
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26.09.2022 12:46 Ответить
Може, йому хоч там скажуть, що "насамів" в Україні ще немає...
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26.09.2022 12:47 Ответить
самому влиятельному еврею из всех евреев Украинцы верят!
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26.09.2022 12:54 Ответить
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26.09.2022 12:59 Ответить
Одна фахова людина на купу зрадників. Таке враження що хочуть в Залужного інформацію про наступ взнати.
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26.09.2022 12:58 Ответить
І агент козирь тут як тут. Мабуть вже повідомив про результати засідання своєму тестю.
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26.09.2022 13:01 Ответить
як людина, яка до 43 років нігде не працювала і спеціаліст абсолютно ні в чому, у якого перший запис у трудові книжці це "президент України", може проводити наради?
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26.09.2022 13:32 Ответить
 
 