Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: Приняли решение о действиях, необходимых для дальнейшей деоккупации

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего с участием профильных министров и руководителей силовых ведомств, задействованных в обороне нашей Родины. Заслушали информацию об оперативной обстановке на направлениях фронта и приняли решение о действиях, необходимых для дальнейшей деоккупации всей территории Украины", - говорится в сообщении.

"Важно, чтобы военные, которые сейчас активно продвигаются вперед, были полностью обеспечены высокоточным оружием и всем необходимым. Кроме этого, наметили планы противодействия новым типам оружия, применяемым врагом. Каждый день прилагаем все усилия для приближения победы!", - добавляет Зеленский.

Читайте: Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским. Цель – организовать двустороннюю встречу, - МИД Турции

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента, также было проанализировано состояние обеспечения войск вооружением и боеприпасами. Президент отметил важность оперативного обеспечения высокоточным оружием и всем необходимым для сил, которые активно продвигаются вперед.

"В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и право руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов", - говорится в сообщении.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Захід" Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования "Південь" Андрей Ковальчук, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.