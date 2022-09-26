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Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Ухвалили рішення щодо дій, необхідних для подальшої деокупації

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача за участі профільних міністрів та очільників силових відомств, задіяних в обороні нашої Батьківщини. Заслухали інформацію про оперативну обстановку на напрямках фронту та ухвалили рішення щодо дій, необхідних для подальшої деокупації всієї території України", - йдеться у повідомленні.

"Важливо, щоб військові, які зараз активно просуваються вперед, були повністю забезпечені високоточною зброєю та всім необхідним. Окрім цього, намітили плани протидії новим типам зброї, які застосовує ворог. Щодня докладаємо всіх зусиль задля наближення перемоги!", - додає Зеленський.

Також читайте: Говорили про ймовірний характер дій противника у найближчий період, - Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Як повідомляє пресслужба Офісу Президента, також було проаналізовано стан забезпечення військ озброєнням і боєприпасами. Президент наголосив на важливості оперативного забезпечення високоточною зброєю та всім необхідним сил, які активно просуваються вперед.

"У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів, а також керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов", - йдеться у повідомленні.

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) ЗСУ (7504)


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Топ коментарі
+11
походу ему это нравится

зебики почему зеля не хочет заканчивать войну? видать его партия войны наживается на войне
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26.09.2022 12:26
+10
маю надію, що істині плани блазню невідомі
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26.09.2022 12:26
+9
Хватить пиариться, чмошник. Почему на телевидение настолько мало популяризации наших героев, не снимаются мини-фильмы по 30 минут про каждого, как он жил, как прошло детство, юность, про живых и уже погибших? Делается даже не 5% от того, что должно. А, ну да, ведь эти люди тогда будут весомыми политическими деятелями, чье мнение будет важным для народа и избирателей. А для вашей воровской и не просто воровской, а еще довольно туповатой шайки, это очень опасно.
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26.09.2022 12:29
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маю надію, що істині плани блазню невідомі
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26.09.2022 12:26 Відповісти
походу ему это нравится

зебики почему зеля не хочет заканчивать войну? видать его партия войны наживается на войне
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26.09.2022 12:26 Відповісти
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26.09.2022 12:26 Відповісти
Не опять, а снова.
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26.09.2022 12:28 Відповісти
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26.09.2022 12:28 Відповісти
...ось це, мабуть?
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26.09.2022 12:28 Відповісти
Хватить пиариться, чмошник. Почему на телевидение настолько мало популяризации наших героев, не снимаются мини-фильмы по 30 минут про каждого, как он жил, как прошло детство, юность, про живых и уже погибших? Делается даже не 5% от того, что должно. А, ну да, ведь эти люди тогда будут весомыми политическими деятелями, чье мнение будет важным для народа и избирателей. А для вашей воровской и не просто воровской, а еще довольно туповатой шайки, это очень опасно.
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26.09.2022 12:29 Відповісти
Плани:

1. Побудувати 40 тис км доріг.
2. Висадити 4 мільярди дерев
3. Зʼїсти шаурму
4. Перемога!
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26.09.2022 12:29 Відповісти
а шашлики?)))
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26.09.2022 21:04 Відповісти
Завхоз був ?Все встиг записати?
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26.09.2022 12:31 Відповісти
Ze взагалі не можна підпускати до секретної інформації після того як він здав вагнерівців!
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26.09.2022 12:32 Відповісти
Спочатку віддали Цемаха потім відвели війська потім скоротили армію на 40тисяч закрили ракетні програми розпочали велике крадівництво і тільки потім віддали вагнеровців а далі пообіцяли шашлик Так шо їмо шашлик і продовжуємо голосувати за найвеличнійшого Боже дай людям пам'яті та розуму
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26.09.2022 12:40 Відповісти
"Важливо, щоб військові, які зараз активно просуваються вперед, були повністю забезпечені високоточною зброєю та всім необхідним....- яким чином"зе лідор" може забезпечити Україну і ЗСУ тим.чого в України немає і немає в тому числі власних фінансів , щоб необхідне придбати в інших країнах???
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26.09.2022 12:42 Відповісти
Це називається " Пускати мильні бульбашки"!
Все ,що він робить!
Хоча би не заважав військовим!
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26.09.2022 13:21 Відповісти
А для чого звітувати кожну ставку народу?
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26.09.2022 12:46 Відповісти
Може, йому хоч там скажуть, що "насамів" в Україні ще немає...
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26.09.2022 12:47 Відповісти
самому влиятельному еврею из всех евреев Украинцы верят!
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26.09.2022 12:54 Відповісти
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26.09.2022 12:59 Відповісти
Одна фахова людина на купу зрадників. Таке враження що хочуть в Залужного інформацію про наступ взнати.
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26.09.2022 12:58 Відповісти
І агент козирь тут як тут. Мабуть вже повідомив про результати засідання своєму тестю.
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26.09.2022 13:01 Відповісти
як людина, яка до 43 років нігде не працювала і спеціаліст абсолютно ні в чому, у якого перший запис у трудові книжці це "президент України", може проводити наради?
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26.09.2022 13:32 Відповісти
 
 