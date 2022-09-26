Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Ухвалили рішення щодо дій, необхідних для подальшої деокупації

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача за участі профільних міністрів та очільників силових відомств, задіяних в обороні нашої Батьківщини. Заслухали інформацію про оперативну обстановку на напрямках фронту та ухвалили рішення щодо дій, необхідних для подальшої деокупації всієї території України", - йдеться у повідомленні.

"Важливо, щоб військові, які зараз активно просуваються вперед, були повністю забезпечені високоточною зброєю та всім необхідним. Окрім цього, намітили плани протидії новим типам зброї, які застосовує ворог. Щодня докладаємо всіх зусиль задля наближення перемоги!", - додає Зеленський.

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Як повідомляє пресслужба Офісу Президента, також було проаналізовано стан забезпечення військ озброєнням і боєприпасами. Президент наголосив на важливості оперативного забезпечення високоточною зброєю та всім необхідним сил, які активно просуваються вперед.

"У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів, а також керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов", - йдеться у повідомленні.

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.