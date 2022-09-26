Рашисты запугивают жителей оккупированного Мелитополя провокационными взрывами, - мэр Федоров

Российские оккупанты запугивают гражданских жителей Мелитополя провокационными взрывами в местах массовых скоплений людей, в том числе с целью мобилизации в вооруженные силы РФ.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Рашисты запугивают сегодня местное население тем, что производят фейковые взрывы, провокационные взрывы там, где находится большое количество людей. И, конечно же, мы понимаем, что это делается для того, чтобы провести мобилизацию и забрать наших мужчин в вооруженные силы РФ", – сказал глава города.

Федоров отметил, что уже четвертый день подряд оккупанты не пропускают из-за блокпоста в Васильевке мужчин из Мелитополя в возрасте от 18 до 35 лет, а накануне вечером перестали пропускать горожан на подконтрольную территорию Украины вообще.

Кроме того, он проинформировал, что давление на местных жителей оказывается в виде ограничительных мер.

"Когда рашисты увидели, что за три дня не смогли найти необходимую численность населения (горожан, которые поддержали бы "референдум". - Ред., то начали вводить ограничительные меры. К примеру, с сегодняшнего дня не работает парк, не работают предприятия. Все это делается для того, чтобы находились дома, к ним смогли прийти и получить их голос", - уточнил мэр Мелитополя.

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