Мощный взрыв прогремел в Мелитополе, - мэр Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Только что: громкий взрыв в северной части Мелитополя, по улице Ломоносова. По предварительным данным, пылает автомобиль. Собираем подробную информацию", - говорится в сообщении.

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