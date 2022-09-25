4 640 12
Мощный взрыв прогремел в Мелитополе, - мэр Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Только что: громкий взрыв в северной части Мелитополя, по улице Ломоносова. По предварительным данным, пылает автомобиль. Собираем подробную информацию", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+9 Саша Пончик
показать весь комментарий25.09.2022 18:05
+9 Огусто
показать весь комментарий25.09.2022 18:20
+7 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий25.09.2022 18:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://t.me/rybar/39361
но судя по описанию - великолепно))))
«Якщо на окупованій території, раптово, посеред вулиці, вибухає легкова машина - значить в Україні на одного зрадника стало менше! «Наші люди» на легковиках там не їздять!»