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Мощный взрыв прогремел в Мелитополе, - мэр Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Во временно оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Только что: громкий взрыв в северной части Мелитополя, по улице Ломоносова. По предварительным данным, пылает автомобиль. Собираем подробную информацию", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российские автоматчики заставляют жителей Мелитополя "правильно" голосовать на псевдореферендуме, - Федоров
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Топ комментарии
+9
Очередной ценитель руцкого мира отправился в сауну из кипящей смолы в компанию к жирику.
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25.09.2022 18:05
+9
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25.09.2022 18:20
+7
ну? и ?
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25.09.2022 18:12
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Очередной ценитель руцкого мира отправился в сауну из кипящей смолы в компанию к жирику.
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25.09.2022 18:05 Ответить
ну? и ?
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25.09.2022 18:12 Ответить
Василий, у Вас просто ферма енотов Постоянно свеженькие фотки.
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25.09.2022 19:05 Ответить
стараюся )))))
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25.09.2022 19:19 Ответить
машину разорвало на две части. пытаются угадать кто или сколько их было в машине )))
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25.09.2022 21:48 Ответить
видео, сорян, только парашное )) но ничо так, морда с мотором на обочине, жопа с багажником на тротуаре, пассажир(ы) где то были между ними )))
https://t.me/rybar/39361
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25.09.2022 21:56 Ответить
не открыл... (нарушает местное законодательство))))
но судя по описанию - великолепно))))
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25.09.2022 22:01 Ответить
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25.09.2022 18:18 Ответить
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25.09.2022 18:20 Ответить
федоров из конча-заспы провел спецоперацию как всегда. новый орден орденоносцу в студию!
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25.09.2022 18:23 Ответить
Кто то проявил волеизьявление
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25.09.2022 18:58 Ответить
******* українська народна прикмета:

«Якщо на окупованій території, раптово, посеред вулиці, вибухає легкова машина - значить в Україні на одного зрадника стало менше! «Наші люди» на легковиках там не їздять!»
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26.09.2022 01:56 Ответить
 
 