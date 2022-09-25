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Гучний вибух пролунав у Мелітополі, - мер Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух.
Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно: гучний вибух у північній частині Мелітополя, по вулиці Ломоносова. За попередніми даними палає авто. Збираємо детальну інформацію", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Саша Пончик
показати весь коментар25.09.2022 18:05
+9 Огусто
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+7 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар25.09.2022 18:12
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но судя по описанию - великолепно))))
«Якщо на окупованій території, раптово, посеред вулиці, вибухає легкова машина - значить в Україні на одного зрадника стало менше! «Наші люди» на легковиках там не їздять!»