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Гучний вибух пролунав у Мелітополі, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно: гучний вибух у північній частині Мелітополя, по вулиці Ломоносова. За попередніми даними палає авто. Збираємо детальну інформацію", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські автоматники примушують жителів Мелітополя "правильно" голосувати на псевдореферендумі, - Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Очередной ценитель руцкого мира отправился в сауну из кипящей смолы в компанию к жирику.
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25.09.2022 18:05
+9
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25.09.2022 18:20
+7
ну? и ?
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25.09.2022 18:12
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Очередной ценитель руцкого мира отправился в сауну из кипящей смолы в компанию к жирику.
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25.09.2022 18:05 Відповісти
ну? и ?
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25.09.2022 18:12 Відповісти
Василий, у Вас просто ферма енотов Постоянно свеженькие фотки.
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25.09.2022 19:05 Відповісти
стараюся )))))
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25.09.2022 19:19 Відповісти
машину разорвало на две части. пытаются угадать кто или сколько их было в машине )))
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25.09.2022 21:48 Відповісти
видео, сорян, только парашное )) но ничо так, морда с мотором на обочине, жопа с багажником на тротуаре, пассажир(ы) где то были между ними )))
https://t.me/rybar/39361
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25.09.2022 21:56 Відповісти
не открыл... (нарушает местное законодательство))))
но судя по описанию - великолепно))))
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25.09.2022 22:01 Відповісти
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25.09.2022 18:18 Відповісти
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25.09.2022 18:20 Відповісти
федоров из конча-заспы провел спецоперацию как всегда. новый орден орденоносцу в студию!
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25.09.2022 18:23 Відповісти
Кто то проявил волеизьявление
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25.09.2022 18:58 Відповісти
******* українська народна прикмета:

«Якщо на окупованій території, раптово, посеред вулиці, вибухає легкова машина - значить в Україні на одного зрадника стало менше! «Наші люди» на легковиках там не їздять!»
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26.09.2022 01:56 Відповісти
 
 