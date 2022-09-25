Гучний вибух пролунав у Мелітополі, - мер Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно: гучний вибух у північній частині Мелітополя, по вулиці Ломоносова. За попередніми даними палає авто. Збираємо детальну інформацію", - йдеться в повідомленні.

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