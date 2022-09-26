Под мобилизацию попадает интеллигенция из центральных регионов РФ, – разведка
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
После подписания Путиным указа о мобилизации карта смертности в регионах РФ значительно изменится.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
"В результате российской агрессии против Украины руководство страны-агрессора уже существенно уменьшило численность представителей своих малых народов. Среди убитых оккупантов чуть менее 40% были представителями неславянских этнических групп.
В пятерку регионов с большим количеством жертв вошли Республики Дагестан и Бурятия, Краснодарский край, Башкортостан и Волгоградская область. Также в цифрах наблюдается непропорциональное соотношение: количество погибших солдат из бедных регионов (где и проживают этнические сообщества) значительно выше, чем из развитых", - говорится в сообщении.
По данным ГУР МО, после подписания Путиным указа о мобилизации, карта смертности в регионах РФ значительно изменится.
"Повестки получают тысячи представителей интеллигенции и частного бизнеса из центральных регионов России и промышленных предприятий-гигантов. Если рабочие профессии будут еще обеспечиваться отсрочками от призыва, то именно российская интеллигенция станет удобрением для украинского чернозема. Окончательно уничтожив граждан, которые могут осознавать крах российской государственности, кремлевский диктатор надеется избавиться от протестов против войны и бессмысленной гибели сотен тысяч россиян.
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Царь сказал здохнуть-значит здохнуть
Он безоружен - я всегда вооружён!
Сидел бы тихо - нет, он лезет на рожон.
Он хочет переспорить пистолет,
Такой большой, а как дитя - интеллигент.
Но он противник - лучше не бывает.
Ты упадёшь - а он не добивает
Ударишь в спину - и не ждёшь ответ.
Интеллигенту от себя спасенья нет!
Не я его - так он меня, закон таков.
Барашек травку ест для сытости волков.
В законах жизни исключенья нет.
Не я законам враг, а он - интеллигент!
Но он противник - лучше не бывает.
Ты упадёшь - а он не добивает
Ударишь в спину - и не ждёшь ответ.
Интеллигенту от себя спасенья нет!
(песня из хф "Не бойся, я с тобой!")
Це у них називається інтилігенція.
Вся кацапська інтилігенція, це сміття, що займається виключно пропагандою війни та виправдовуванням злочинів що творить орда.
РюSSкого народа нет, есть рюSSkaговорящий сброд,называющий себя рюZZкими...,автор,вы не поверите...доктор юридических наук,профессор Санкт-путлербургского университета, зав кафедрой Олег Гурьевич Каратаев...
Абальдеть...🤣
"русские"= имперцы
и неважно, какого роду-племени
вепс путин, армянин Лавров, чурка сибирская Шойгу, поскреби Маскву - все татары и т.п.
Щей туалетного паперу набрати, бо газетою незвично, а руки мити кожен раз - мило дороге...
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Под Луганском СЕМЬ вагонов с мобилизованными ушли на ДЕМБЕЛЬ к Кобзону))НУ ПРЯМ СПРИНТЕРЫ)).
О! Наші хробаки, кроти, миші та мурахи зможуть відкрити свої власні ВИШі