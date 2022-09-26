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Под мобилизацию попадает интеллигенция из центральных регионов РФ, – разведка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рф

После подписания Путиным указа о мобилизации карта смертности в регионах РФ значительно изменится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"В результате российской агрессии против Украины руководство страны-агрессора уже существенно уменьшило численность представителей своих малых народов. Среди убитых оккупантов чуть менее 40% были представителями неславянских этнических групп.

В пятерку регионов с большим количеством жертв вошли Республики Дагестан и Бурятия, Краснодарский край, Башкортостан и Волгоградская область. Также в цифрах наблюдается непропорциональное соотношение: количество погибших солдат из бедных регионов (где и проживают этнические сообщества) значительно выше, чем из развитых", - говорится в сообщении.

По данным ГУР МО, после подписания Путиным указа о мобилизации, карта смертности в регионах РФ значительно изменится.

"Повестки получают тысячи представителей интеллигенции и частного бизнеса из центральных регионов России и промышленных предприятий-гигантов. Если рабочие профессии будут еще обеспечиваться отсрочками от призыва, то именно российская интеллигенция станет удобрением для украинского чернозема. Окончательно уничтожив граждан, которые могут осознавать крах российской государственности, кремлевский диктатор надеется избавиться от протестов против войны и бессмысленной гибели сотен тысяч россиян.

Смотрите: Мобилизованный россиянин просит обеспечить жену и детей дровами, пока он будет на войне: "Все остальное устраивает". ВИДЕО
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Топ комментарии
+21
звідки там інтелігенція, незрозуміло, люди, які підтримують війну у 21 столітті апріорі не можуть називатися інтелігенцією...
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26.09.2022 13:26
+20
такая вот у мокшан интеллигенция.....
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26.09.2022 13:25
+17
и это правильно - на фронтах ощущается недостаток образованных и интеллигентных.
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26.09.2022 13:29
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На скотобойню!!!
Царь сказал здохнуть-значит здохнуть
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26.09.2022 13:23 Ответить
Яке «цінне» повідомлення від розвідки - ціна 0,00!
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26.09.2022 13:25 Ответить
такая вот у мокшан интеллигенция.....
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26.09.2022 13:25 Ответить
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26.09.2022 13:33 Ответить
Синяя дивизия...
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26.09.2022 13:34 Ответить
Слабенькие какие-то, от одной бутылки водки троих ушатало
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26.09.2022 13:38 Ответить
Мокша, СЕР ! Що тута поробиш, "лишняя хромосома", туди-сюди... І от вам результат.
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26.09.2022 13:45 Ответить
Та бутылка была продолжением предыдущих двух с утра.
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26.09.2022 15:12 Ответить
Это профессура , МГИМО и Бауманка , краснодипломники. Образование не пропьешь))))
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26.09.2022 14:05 Ответить
Так вроде пока не обоссанные. Значит интеллигенция. Не утрируйте. И едят скромно.
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26.09.2022 17:04 Ответить
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26.09.2022 17:06 Ответить
А он догадывался, что нада валить из расеи. интелигенство не пропьешь
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26.09.2022 13:26 Ответить
звідки там інтелігенція, незрозуміло, люди, які підтримують війну у 21 столітті апріорі не можуть називатися інтелігенцією...
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26.09.2022 13:26 Ответить
Новий Гімн россіі!! - https://www.youtube.com/watch?v=M-5ZkrA1REM
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26.09.2022 13:27 Ответить
От і добре. Менше буде тих, хто зможе щось виготовляти, зокрема і зброю.
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26.09.2022 13:27 Ответить
Хай тепер читають віршик:"Прощай, немытая роися..."
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26.09.2022 13:29 Ответить
"россія" - це мокшани, удмурти, мордвини, чуваші та інші угрофіни.
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26.09.2022 13:52 Ответить
+волжські татари.
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26.09.2022 13:54 Ответить
еще калмыки, тудовляне и якуты.
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26.09.2022 14:23 Ответить
и это правильно - на фронтах ощущается недостаток образованных и интеллигентных.
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26.09.2022 13:29 Ответить
Я ржу
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26.09.2022 13:36 Ответить
А можна я з Вами ?!
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26.09.2022 13:48 Ответить
Ну вот и исправят ситуацию.Теперь вместо "десантуры" в бой пойдет "профессура".
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26.09.2022 13:37 Ответить
Интеллигент

Он безоружен - я всегда вооружён!
Сидел бы тихо - нет, он лезет на рожон.
Он хочет переспорить пистолет,
Такой большой, а как дитя - интеллигент.

Но он противник - лучше не бывает.
Ты упадёшь - а он не добивает
Ударишь в спину - и не ждёшь ответ.
Интеллигенту от себя спасенья нет!

Не я его - так он меня, закон таков.
Барашек травку ест для сытости волков.
В законах жизни исключенья нет.
Не я законам враг, а он - интеллигент!

Но он противник - лучше не бывает.
Ты упадёшь - а он не добивает
Ударишь в спину - и не ждёшь ответ.
Интеллигенту от себя спасенья нет!

(песня из хф "Не бойся, я с тобой!")
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26.09.2022 13:29 Ответить
Навіть якщо кілька відсотків і не задоволена мобілізацією усі інші покорно йдуть виконувати свій обов'язок перед владою, ресурс там є, взятки працюють, бізнес відкупиться. Трохи буде більше алкашів та наркоманів, а так ресурс поки той самий, тільки вже обов'язковий.
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26.09.2022 13:32 Ответить
Як казав знаменитый поэт и певец Тальков..на рабZeю баранов и рабов,я не вернусь..даже через сто веков...в страну дураков и не Гениев...🤣
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26.09.2022 13:33 Ответить
культурная кацапская інтєлєгєнция хто де і коли зустрічав інтєлєгєнтного кацапа?
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26.09.2022 13:33 Ответить
Це кацап, що ввічливо розповідає західним змі, що знищення України і українців, це абсолютно нормально.
Це у них називається інтилігенція.
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26.09.2022 13:37 Ответить
Якось по барабану хто й куди попадає.
Вся кацапська інтилігенція, це сміття, що займається виключно пропагандою війни та виправдовуванням злочинів що творить орда.
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26.09.2022 13:34 Ответить
Кацапская интеллигенция, это те, что боярку из рюмок пьют, а не из фунвыриков гасят?
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26.09.2022 13:36 Ответить
Это те, шо "давайте бис палитики"
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26.09.2022 13:37 Ответить
Лет 8 назад я в Ютьюбе прочитал такую вещь...
РюSSкого народа нет, есть рюSSkaговорящий сброд,называющий себя рюZZкими...,автор,вы не поверите...доктор юридических наук,профессор Санкт-путлербургского университета, зав кафедрой Олег Гурьевич Каратаев...
Абальдеть...🤣
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26.09.2022 13:40 Ответить
Русскіє з тієї ж опери, що й савєцкіі.
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26.09.2022 14:00 Ответить
в точку!
"русские"= имперцы
и неважно, какого роду-племени
вепс путин, армянин Лавров, чурка сибирская Шойгу, поскреби Маскву - все татары и т.п.
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26.09.2022 15:08 Ответить
Нє, ну коли випрошують бабло на бухло ,то дуже бувають інтелегенті екземпляри, дуже. Якщо-ж даси ,то відразу осягнеш помилковість першого враження.
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26.09.2022 13:46 Ответить
В центральних регіонах ********** інтелігенцію винищили як ворожий класс ще 100 років тому. Зараз це "нувоінти" якісь. Щось на зразок "нуворішів" - мають дипломи але не мають культури мислення, виробництва та споживання. Справжня інтелігенція виховується в атмосфері доброти і співчуття. В ********** немає інтелігенції. Там "злоумишлєннікі". Так! Є розумні типи, але їх розум злий, холодний і аморальний. Єдиний філософ в ********** фашист Дугін...
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26.09.2022 13:47 Ответить
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26.09.2022 13:51 Ответить
в крематорий
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26.09.2022 15:10 Ответить
Тобіш - ці вже бачили унітаз і знають як ним користуватись?
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26.09.2022 13:51 Ответить
Ці т.зв. інтєгілєнти планують позабирати підставки під електрочайники після бурятів. Свої давно погоріли, а нових нема де купити -- санкції!
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26.09.2022 14:15 Ответить
Нуда нуда...
Щей туалетного паперу набрати, бо газетою незвично, а руки мити кожен раз - мило дороге...
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26.09.2022 14:22 Ответить
Oleg Khvoshchevsky сейчас с Олегом Хвощевським и Олегом Хвощевским.

13 мин. ·

Под Луганском СЕМЬ вагонов с мобилизованными ушли на ДЕМБЕЛЬ к Кобзону))НУ ПРЯМ СПРИНТЕРЫ)).
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26.09.2022 14:16 Ответить
"російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему." Джерело: https://censor.net/ua/n3369631

О! Наші хробаки, кроти, миші та мурахи зможуть відкрити свої власні ВИШі
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26.09.2022 14:17 Ответить
 
 