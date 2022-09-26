Під мобілізацію потрапляє інтелігенція з центральних регіонів РФ, - розвідка
Після підписання Путіним указу про мобілізацію, мапа смертності в регіонах РФ значно зміниться.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
"В результаті російської агресії проти України керівництво країни-агресора вже істотно зменшило чисельність представників своїх малих народів. Серед вбитих окупантів, трохи менш ніж 40% були представниками неслов’янських етнічних груп.
У п’ятірку регіонів із найбільшою кількістю жертв увійшли Республіки Дагестан і Бурятія, Краснодарський край, Башкортостан і Волгоградська область. Також у цифрах прослідковується непропорційне співвідношення: кількість загиблих солдат із бідних регіонів (де і проживають етнічні спільноти) значно вища, ніж з розвинених", - йдеться в повідомленні.
За даними ГУР МО, після підписання Путіним указу про мобілізацію, мапа смертності в регіонах РФ значно зміниться.
"Повістки отримують тисячі представників інтелігенції та приватного бізнесу з центральних регіонів росії та промислових підприємств-гігантів. Якщо робітничі професії ще забезпечуватимуться відстрочками від призову, то саме російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему. Остаточно знищивши громадян, які можуть усвідомлювати крах російської державності кремлівський диктатор сподівається позбутися протестів проти війни та безглуздої загибелі сотень тисяч росіян.
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Царь сказал здохнуть-значит здохнуть
Он безоружен - я всегда вооружён!
Сидел бы тихо - нет, он лезет на рожон.
Он хочет переспорить пистолет,
Такой большой, а как дитя - интеллигент.
Но он противник - лучше не бывает.
Ты упадёшь - а он не добивает
Ударишь в спину - и не ждёшь ответ.
Интеллигенту от себя спасенья нет!
Не я его - так он меня, закон таков.
Барашек травку ест для сытости волков.
В законах жизни исключенья нет.
Не я законам враг, а он - интеллигент!
Но он противник - лучше не бывает.
Ты упадёшь - а он не добивает
Ударишь в спину - и не ждёшь ответ.
Интеллигенту от себя спасенья нет!
(песня из хф "Не бойся, я с тобой!")
Це у них називається інтилігенція.
Вся кацапська інтилігенція, це сміття, що займається виключно пропагандою війни та виправдовуванням злочинів що творить орда.
РюSSкого народа нет, есть рюSSkaговорящий сброд,называющий себя рюZZкими...,автор,вы не поверите...доктор юридических наук,профессор Санкт-путлербургского университета, зав кафедрой Олег Гурьевич Каратаев...
Абальдеть...🤣
"русские"= имперцы
и неважно, какого роду-племени
вепс путин, армянин Лавров, чурка сибирская Шойгу, поскреби Маскву - все татары и т.п.
Щей туалетного паперу набрати, бо газетою незвично, а руки мити кожен раз - мило дороге...
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Под Луганском СЕМЬ вагонов с мобилизованными ушли на ДЕМБЕЛЬ к Кобзону))НУ ПРЯМ СПРИНТЕРЫ)).
О! Наші хробаки, кроти, миші та мурахи зможуть відкрити свої власні ВИШі