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Новини Війна Мобілізація в РФ
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Під мобілізацію потрапляє інтелігенція з центральних регіонів РФ, - розвідка

рф

Після підписання Путіним указу про мобілізацію, мапа смертності в регіонах РФ значно зміниться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"В результаті російської агресії проти України керівництво країни-агресора вже істотно зменшило чисельність представників своїх малих народів. Серед вбитих окупантів, трохи менш ніж 40% були представниками неслов’янських етнічних груп.

У п’ятірку регіонів із найбільшою кількістю жертв увійшли Республіки Дагестан і Бурятія, Краснодарський край, Башкортостан і Волгоградська область. Також у цифрах прослідковується непропорційне співвідношення: кількість загиблих солдат із бідних регіонів (де і проживають етнічні спільноти) значно вища, ніж з розвинених", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР МО, після підписання Путіним указу про мобілізацію, мапа смертності в регіонах РФ значно зміниться.

"Повістки отримують тисячі представників інтелігенції та приватного бізнесу з центральних регіонів росії та промислових підприємств-гігантів. Якщо робітничі професії ще забезпечуватимуться відстрочками від призову, то саме російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему. Остаточно знищивши громадян, які можуть усвідомлювати крах російської державності кремлівський диктатор сподівається позбутися протестів проти війни та безглуздої загибелі сотень тисяч росіян.

Також читайте: Грузія перевела усі пункти пропуску на особливий режим: ймовірно, через зростання транспорту з РФ

Автор: 

розвідка (3856) росія (64958) мобілізація (3025)


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Топ коментарі
+21
звідки там інтелігенція, незрозуміло, люди, які підтримують війну у 21 столітті апріорі не можуть називатися інтелігенцією...
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26.09.2022 13:26
+20
такая вот у мокшан интеллигенция.....
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26.09.2022 13:25
+17
и это правильно - на фронтах ощущается недостаток образованных и интеллигентных.
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26.09.2022 13:29
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На скотобойню!!!
Царь сказал здохнуть-значит здохнуть
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26.09.2022 13:23 Відповісти
Яке «цінне» повідомлення від розвідки - ціна 0,00!
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26.09.2022 13:25 Відповісти
такая вот у мокшан интеллигенция.....
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26.09.2022 13:25 Відповісти
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26.09.2022 13:33 Відповісти
Синяя дивизия...
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26.09.2022 13:34 Відповісти
Слабенькие какие-то, от одной бутылки водки троих ушатало
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26.09.2022 13:38 Відповісти
Мокша, СЕР ! Що тута поробиш, "лишняя хромосома", туди-сюди... І от вам результат.
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26.09.2022 13:45 Відповісти
Та бутылка была продолжением предыдущих двух с утра.
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26.09.2022 15:12 Відповісти
Это профессура , МГИМО и Бауманка , краснодипломники. Образование не пропьешь))))
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26.09.2022 14:05 Відповісти
Так вроде пока не обоссанные. Значит интеллигенция. Не утрируйте. И едят скромно.
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26.09.2022 17:04 Відповісти
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26.09.2022 17:06 Відповісти
А он догадывался, что нада валить из расеи. интелигенство не пропьешь
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26.09.2022 13:26 Відповісти
звідки там інтелігенція, незрозуміло, люди, які підтримують війну у 21 столітті апріорі не можуть називатися інтелігенцією...
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26.09.2022 13:26 Відповісти
Новий Гімн россіі!! - https://www.youtube.com/watch?v=M-5ZkrA1REM https://www.youtube.com/watch?v=M-5ZkrA1REM

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26.09.2022 13:27 Відповісти
От і добре. Менше буде тих, хто зможе щось виготовляти, зокрема і зброю.
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26.09.2022 13:27 Відповісти
Хай тепер читають віршик:"Прощай, немытая роися..."
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26.09.2022 13:29 Відповісти
"россія" - це мокшани, удмурти, мордвини, чуваші та інші угрофіни.
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26.09.2022 13:52 Відповісти
+волжські татари.
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26.09.2022 13:54 Відповісти
еще калмыки, тудовляне и якуты.
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26.09.2022 14:23 Відповісти
и это правильно - на фронтах ощущается недостаток образованных и интеллигентных.
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26.09.2022 13:29 Відповісти
Я ржу
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26.09.2022 13:36 Відповісти
А можна я з Вами ?!
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26.09.2022 13:48 Відповісти
Ну вот и исправят ситуацию.Теперь вместо "десантуры" в бой пойдет "профессура".
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26.09.2022 13:37 Відповісти
Интеллигент

Он безоружен - я всегда вооружён!
Сидел бы тихо - нет, он лезет на рожон.
Он хочет переспорить пистолет,
Такой большой, а как дитя - интеллигент.

Но он противник - лучше не бывает.
Ты упадёшь - а он не добивает
Ударишь в спину - и не ждёшь ответ.
Интеллигенту от себя спасенья нет!

Не я его - так он меня, закон таков.
Барашек травку ест для сытости волков.
В законах жизни исключенья нет.
Не я законам враг, а он - интеллигент!

Но он противник - лучше не бывает.
Ты упадёшь - а он не добивает
Ударишь в спину - и не ждёшь ответ.
Интеллигенту от себя спасенья нет!

(песня из хф "Не бойся, я с тобой!")
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26.09.2022 13:29 Відповісти
Навіть якщо кілька відсотків і не задоволена мобілізацією усі інші покорно йдуть виконувати свій обов'язок перед владою, ресурс там є, взятки працюють, бізнес відкупиться. Трохи буде більше алкашів та наркоманів, а так ресурс поки той самий, тільки вже обов'язковий.
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26.09.2022 13:32 Відповісти
Як казав знаменитый поэт и певец Тальков..на рабZeю баранов и рабов,я не вернусь..даже через сто веков...в страну дураков и не Гениев...🤣
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26.09.2022 13:33 Відповісти
культурная кацапская інтєлєгєнция хто де і коли зустрічав інтєлєгєнтного кацапа?
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26.09.2022 13:33 Відповісти
Це кацап, що ввічливо розповідає західним змі, що знищення України і українців, це абсолютно нормально.
Це у них називається інтилігенція.
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26.09.2022 13:37 Відповісти
Якось по барабану хто й куди попадає.
Вся кацапська інтилігенція, це сміття, що займається виключно пропагандою війни та виправдовуванням злочинів що творить орда.
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26.09.2022 13:34 Відповісти
Кацапская интеллигенция, это те, что боярку из рюмок пьют, а не из фунвыриков гасят?
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26.09.2022 13:36 Відповісти
Это те, шо "давайте бис палитики"
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26.09.2022 13:37 Відповісти
Лет 8 назад я в Ютьюбе прочитал такую вещь...
РюSSкого народа нет, есть рюSSkaговорящий сброд,называющий себя рюZZкими...,автор,вы не поверите...доктор юридических наук,профессор Санкт-путлербургского университета, зав кафедрой Олег Гурьевич Каратаев...
Абальдеть...🤣
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26.09.2022 13:40 Відповісти
Русскіє з тієї ж опери, що й савєцкіі.
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26.09.2022 14:00 Відповісти
в точку!
"русские"= имперцы
и неважно, какого роду-племени
вепс путин, армянин Лавров, чурка сибирская Шойгу, поскреби Маскву - все татары и т.п.
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26.09.2022 15:08 Відповісти
Нє, ну коли випрошують бабло на бухло ,то дуже бувають інтелегенті екземпляри, дуже. Якщо-ж даси ,то відразу осягнеш помилковість першого враження.
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26.09.2022 13:46 Відповісти
В центральних регіонах ********** інтелігенцію винищили як ворожий класс ще 100 років тому. Зараз це "нувоінти" якісь. Щось на зразок "нуворішів" - мають дипломи але не мають культури мислення, виробництва та споживання. Справжня інтелігенція виховується в атмосфері доброти і співчуття. В ********** немає інтелігенції. Там "злоумишлєннікі". Так! Є розумні типи, але їх розум злий, холодний і аморальний. Єдиний філософ в ********** фашист Дугін...
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26.09.2022 13:47 Відповісти
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26.09.2022 13:51 Відповісти
в крематорий
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26.09.2022 15:10 Відповісти
Тобіш - ці вже бачили унітаз і знають як ним користуватись?
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26.09.2022 13:51 Відповісти
Ці т.зв. інтєгілєнти планують позабирати підставки під електрочайники після бурятів. Свої давно погоріли, а нових нема де купити -- санкції!
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26.09.2022 14:15 Відповісти
Нуда нуда...
Щей туалетного паперу набрати, бо газетою незвично, а руки мити кожен раз - мило дороге...
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26.09.2022 14:22 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZWZ-ImPekb_EHPNh8su4_NyiqVxvp8jD9yTsJy5n0cFKs1X5iwOokZ7XqpNBXTvAAX0Jx2MyOYujTW_PfX3v_QoiTPxD_5VVHD6KjzZYtxVm4XxOLjXwPcrX4iiM7P3MJO_Ivy4ix6UIPcSjFO5eyxg&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZWZ-ImPekb_EHPNh8su4_NyiqVxvp8jD9yTsJy5n0cFKs1X5iwOokZ7XqpNBXTvAAX0Jx2MyOYujTW_PfX3v_QoiTPxD_5VVHD6KjzZYtxVm4XxOLjXwPcrX4iiM7P3MJO_Ivy4ix6UIPcSjFO5eyxg&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZWZ-ImPekb_EHPNh8su4_NyiqVxvp8jD9yTsJy5n0cFKs1X5iwOokZ7XqpNBXTvAAX0Jx2MyOYujTW_PfX3v_QoiTPxD_5VVHD6KjzZYtxVm4XxOLjXwPcrX4iiM7P3MJO_Ivy4ix6UIPcSjFO5eyxg&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевским .

https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/pfbid0Sq4ENUR8kauDmHqqDy9h69gqSZ4inuUrxRLtHqsuGCnQGesswUnEWyC6ZA3xBEfNl?__cft__[0]=AZWZ-ImPekb_EHPNh8su4_NyiqVxvp8jD9yTsJy5n0cFKs1X5iwOokZ7XqpNBXTvAAX0Jx2MyOYujTW_PfX3v_QoiTPxD_5VVHD6KjzZYtxVm4XxOLjXwPcrX4iiM7P3MJO_Ivy4ix6UIPcSjFO5eyxg&__tn__=%2CO%2CP-R 13 мин. ·

Под Луганском СЕМЬ вагонов с мобилизованными ушли на ДЕМБЕЛЬ к Кобзону))НУ ПРЯМ СПРИНТЕРЫ)).
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26.09.2022 14:16 Відповісти
"російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему." Джерело:

О! Наші хробаки, кроти, миші та мурахи зможуть відкрити свої власні ВИШі
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26.09.2022 14:17 Відповісти
 
 