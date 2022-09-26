Фондовый рынок России рухнул после объявления частичной мобилизации
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На прошлой неделе после объявления в России частичной мобилизации начался обвал российского фондового рынка. На этой неделе он продолжился.
Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, передает Цензор.НЕТ.
Индекс Московской биржи впервые с 24 февраля опустился ниже 1900 пунктов. К 13:00 по киевскому времени Индекс Московской биржи упал на 10,3% до 1875 пунктов, индекс РТС – на 10,5%, до 1020 пунктов.
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+3 Сірий
показать весь комментарий26.09.2022 14:11
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Поки що у нього стабільно купують газ.
Те саме і з іншими викопними ресурсами. Поки росія має змогу їх продавати, в грошах (а отже і в інвесторах) не буде нестачі.
На початку повномасштабної війни курс рубля сильно впав, але потім піднявся навіть вище довоєнного рівня.
Отже, нічого особливого не сталося. Згодом індекси знов зростуть.
Набагато важливіше те, що по мобілізації заберуть багато фахівців з підприємств.
І це вже зробить справжню погоду в економіці.
Понабирают безработных из бурятских деревень!
Як казав фюрер рабZeи...нам нужно прорыв и скачок....за 23 года у власти... прорыв был только один...подлодка Курск улетела в космос вместе с крейсером Мацква...