Фондовый рынок России рухнул после объявления частичной мобилизации

На прошлой неделе после объявления в России частичной мобилизации начался обвал российского фондового рынка. На этой неделе он продолжился.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, передает Цензор.НЕТ.

Индекс Московской биржи впервые с 24 февраля опустился ниже 1900 пунктов. К 13:00 по киевскому времени Индекс Московской биржи упал на 10,3% до 1875 пунктов, индекс РТС – на 10,5%, до 1020 пунктов.

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