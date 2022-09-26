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Фондовий ринок Росії обвалився після оголошення часткової мобілізації

біржа

Минулого тижня, після оголошення в Росії часткової мобілізації, розпочався обвал російського фондового ринку. Цього тижня він продовжився.

Про це свідчаться дані Московської біржі, інформує Цензор.НЕТ.

Індекс Московської біржі вперше з 24 лютого опустився нижче за 1900 пунктів. До 13:00 за київським часом Індекс Московської біржі впав на 10,3% до 1875 пунктів, індекс РТС - на 10,5%, до 1020 пунктів.

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Автор: 

біржа (557) росія (64958) фондовий ринок (293) мобілізація (3025)


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Топ коментарі
+7
Утром 22 Сентября рабZeянцы сняли с банковских счетов 127 миллиардов..это не паника .так было во время Дефолта на рабZee в 1998 году...за сутки бабло улетало.. что ракета в Космос...
Як казав фюрер рабZeи...нам нужно прорыв и скачок....за 23 года у власти... прорыв был только один...подлодка Курск улетела в космос вместе с крейсером Мацква...
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26.09.2022 14:20
+5
Министр финансов рабZeи Антон Силуанов заверил холопов Дефолта не будет...бабла больше чем Гуталина у кота из Простоквашино правда сабака Шариков в запое...7 месяцев квасит Боярышник...🤣🦍
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26.09.2022 14:40
+3
***** таке *****.
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26.09.2022 14:11
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***** таке *****.
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26.09.2022 14:11 Відповісти
На фронт вредителей! Индексы они роняют! Не для того им деньги платят, чтобы у них индексы падали!
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26.09.2022 14:11 Відповісти
Вже багато разів обвалювався і відновлювався. Тільки зброя може їх зупинити
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26.09.2022 14:15 Відповісти
Волатильность рынков снижает интерес институциональных инвесторов и повышает роль спекулянтов. Такие расклады в перспективе сделают московскую биржу филиалом Пари Матч.
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26.09.2022 14:26 Відповісти
Краще хай "Газпром" стане філіалом Парі Матч.
Поки що у нього стабільно купують газ.
Те саме і з іншими викопними ресурсами. Поки росія має змогу їх продавати, в грошах (а отже і в інвесторах) не буде нестачі.
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26.09.2022 14:35 Відповісти
Фондові ринки - це здебільшого психологія. Баланс страху та жадібності.
На початку повномасштабної війни курс рубля сильно впав, але потім піднявся навіть вище довоєнного рівня.
Отже, нічого особливого не сталося. Згодом індекси знов зростуть.
Набагато важливіше те, що по мобілізації заберуть багато фахівців з підприємств.
І це вже зробить справжню погоду в економіці.
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26.09.2022 14:16 Відповісти
Каких специалистов?
Понабирают безработных из бурятских деревень!
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26.09.2022 15:00 Відповісти
Набибулина, или как там ее пое*ать, жопу опять будет рвать
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26.09.2022 14:18 Відповісти
********** ...
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26.09.2022 14:44 Відповісти
Утром 22 Сентября рабZeянцы сняли с банковских счетов 127 миллиардов..это не паника .так было во время Дефолта на рабZee в 1998 году...за сутки бабло улетало.. что ракета в Космос...
Як казав фюрер рабZeи...нам нужно прорыв и скачок....за 23 года у власти... прорыв был только один...подлодка Курск улетела в космос вместе с крейсером Мацква...
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26.09.2022 14:20 Відповісти
Пуйло хорошо научилось отжимать и убивать, но понятия не имеет как что-то создавать и развивать. Лучшего подарка Китаю, чем пуйло у власти в россии, и быть не могло. Оно ж Тин-Пу.
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26.09.2022 14:24 Відповісти
Министр финансов рабZeи Антон Силуанов заверил холопов Дефолта не будет...бабла больше чем Гуталина у кота из Простоквашино правда сабака Шариков в запое...7 месяцев квасит Боярышник...🤣🦍
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26.09.2022 14:40 Відповісти
Это не обвал, не в десятый раз, и обвал был последний в 2008 г. РФ в первом полугодии 22 г заработала на энергоносителях только 158 лярдов евро.
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26.09.2022 16:58 Відповісти
 
 