Фондовий ринок Росії обвалився після оголошення часткової мобілізації

Минулого тижня, після оголошення в Росії часткової мобілізації, розпочався обвал російського фондового ринку. Цього тижня він продовжився.

Про це свідчаться дані Московської біржі, інформує Цензор.НЕТ.

Індекс Московської біржі вперше з 24 лютого опустився нижче за 1900 пунктів. До 13:00 за київським часом Індекс Московської біржі впав на 10,3% до 1875 пунктів, індекс РТС - на 10,5%, до 1020 пунктів.

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