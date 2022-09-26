Фондовий ринок Росії обвалився після оголошення часткової мобілізації
Минулого тижня, після оголошення в Росії часткової мобілізації, розпочався обвал російського фондового ринку. Цього тижня він продовжився.
Про це свідчаться дані Московської біржі, інформує Цензор.НЕТ.
Індекс Московської біржі вперше з 24 лютого опустився нижче за 1900 пунктів. До 13:00 за київським часом Індекс Московської біржі впав на 10,3% до 1875 пунктів, індекс РТС - на 10,5%, до 1020 пунктів.
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+7 Senator #518037
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+3 Сірий
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Поки що у нього стабільно купують газ.
Те саме і з іншими викопними ресурсами. Поки росія має змогу їх продавати, в грошах (а отже і в інвесторах) не буде нестачі.
На початку повномасштабної війни курс рубля сильно впав, але потім піднявся навіть вище довоєнного рівня.
Отже, нічого особливого не сталося. Згодом індекси знов зростуть.
Набагато важливіше те, що по мобілізації заберуть багато фахівців з підприємств.
І це вже зробить справжню погоду в економіці.
Понабирают безработных из бурятских деревень!
Як казав фюрер рабZeи...нам нужно прорыв и скачок....за 23 года у власти... прорыв был только один...подлодка Курск улетела в космос вместе с крейсером Мацква...