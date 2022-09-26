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Оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайскому: погибла 15-летняя девушка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайскому в Харьковской области, пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил мэр города Николай Бакшеев в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура громады. О месте попадания не сообщаем! Не выкладывайте фото и видео попадания. Ждем более точной информации о последствиях. Сохраняйте спокойствие. По возможности перейдите в укрытие или помнете о правиле двух стен", - отметил глава городов.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в Первомайском оккупанты нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры.

"Кроме этого есть повреждение критической инфраструктуры и полностью разрушены 2 частных дома. Информация о раненых уточняется. Просим жителей области и Харькова не игнорировать сигналы тревоги!", - отметил он.

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Позже Синегубов добавил, что в результате ракетного удара погиб 15-летний ребенок.

"К сожалению, от ракетного удара в Первомайском погибла девочка 15 лет. Российские оккупанты коварно днем ​​нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Еще одну детскую жизнь оборвали эти изверги. Каждое военное преступление будет наказано!", - пишет он.
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Та в'****** вже по тому Бєлгороду , досить утиратися !
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26.09.2022 15:46 Ответить
раніше не хотіли провокувати ескалації,мобілізації,а зараз рускі вже не мають чим страшити,бо все пустили в хід.Тому згідний-хреначити по території рашистської ********* ,бо вже нема чого втрачати.
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26.09.2022 15:58 Ответить
рашисти безкарно безперешкодно бьють по нашим містам гинуть соні людей воїнів,а відповіді немае президент боїться мабуть путіна його реації ,немае ударів по кораблях пр кримському мосту по криму ,наступу мнемае добровольці сотнями просяться на фронт влада не бере вона рахуе гроші мобілізація не проводиться,не можете уступіть місце нам добровольцям ми прорвемо фронт і рейдами по тилам ворога механізованими звільнемо заручників полонених захватим техніку і ворог побіжить ,а такими сплячими рухами як зараз підійде ворогу підмога і вже херсон ніхто не звільнить беріть примір в 2014 році комбатів верніть\ тільки не тих хто здався в полон в них вже страх навічно\ Забродського ,Кривоноса верніть вони нічними рейдами поженуть ворога як робили при ато,де війська спецоперацій вони і розвідка повині в тилу ворога воювати а не чекати на медалі.
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26.09.2022 15:58 Ответить
Якби ж Путін не тероризував замінованою Запоріжською АЕС (та й поцілити він може, на жаль, по будь-якій нашій АЕС) та своєю ядерною зброєю, то були б значно сміливіші кроки з нашого боку. До того ж президент має звертати належну увагу на те, що кажуть західні партнери, адже поставки зброї залежать саме від них. А атомна загроза від божевільного Путіна, затиснутого наче щур в кут - це не жарти! Тут приходиться дуже обережно маневрувати.
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26.09.2022 16:14 Ответить
нам це вже не зарахується.., а роками воювати-дзузьки.., не вистачить ані людей, ані терпіння у країн, що нам допомагають..
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26.09.2022 16:19 Ответить
Скільки ми вже будемо "соромитися і колупати піч"??Поруч з Харьківською областю є і ті, по яким вже давно пора нанести відповідь..Може я чогось не розумію та дурна??Але і вищу освіту маю, і кафедру військову проходила..Чи якісь дії супернезрозумілі??
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26.09.2022 16:17 Ответить
Вже семеро,Я з цього міста
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26.09.2022 19:01 Ответить
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26.09.2022 22:00 Ответить
 
 