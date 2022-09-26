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Окупанти завдали ракетного удару по Первомайському: загинула 15-річна дівчина

ракета

Російські окупанти завдали ракетного удару по Первомайському у Харківській області, постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомив мер міста Микола Бакшеєв у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок ракетного удару постраждала цивільна інфраструктура громади. Про місце влучання не повідомляємо! Не викладайте фото та відео влучання. Чекаємо точнішої інформації про наслідки. Зберігайте спокій. За можливості перейдіть в укриття або використовуйте правило двох стін", - зазначив очільник міста.

Своєю чергою, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що у Первомайському окупанти завдали ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури.

"Окрім цього є пошкодження критичної інфраструктури та повністю зруйновано 2 приватні будинки. Інформація про поранених уточнюється. Просимо мешканців області та Харкова не ігнорувати сигнали тривоги!", - зауважив він.

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Пізніше Синєгубов додав, що внаслідок ракетного удару загинула 15-річна дитина.

"На жаль, від ракетного удару в Первомайському загинула дівчина 15 років. Російські окупанти підступно вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі. Ще одне дитяче життя обірвали ці нелюди. Кожен воєнний злочин буде покараний!", - пише він.

Автор: 

обстріл (28274) ракети (4008) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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Та в'****** вже по тому Бєлгороду , досить утиратися !
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26.09.2022 15:46 Відповісти
раніше не хотіли провокувати ескалації,мобілізації,а зараз рускі вже не мають чим страшити,бо все пустили в хід.Тому згідний-хреначити по території рашистської ********* ,бо вже нема чого втрачати.
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26.09.2022 15:58 Відповісти
рашисти безкарно безперешкодно бьють по нашим містам гинуть соні людей воїнів,а відповіді немае президент боїться мабуть путіна його реації ,немае ударів по кораблях пр кримському мосту по криму ,наступу мнемае добровольці сотнями просяться на фронт влада не бере вона рахуе гроші мобілізація не проводиться,не можете уступіть місце нам добровольцям ми прорвемо фронт і рейдами по тилам ворога механізованими звільнемо заручників полонених захватим техніку і ворог побіжить ,а такими сплячими рухами як зараз підійде ворогу підмога і вже херсон ніхто не звільнить беріть примір в 2014 році комбатів верніть\ тільки не тих хто здався в полон в них вже страх навічно\ Забродського ,Кривоноса верніть вони нічними рейдами поженуть ворога як робили при ато,де війська спецоперацій вони і розвідка повині в тилу ворога воювати а не чекати на медалі.
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26.09.2022 15:58 Відповісти
Якби ж Путін не тероризував замінованою Запоріжською АЕС (та й поцілити він може, на жаль, по будь-якій нашій АЕС) та своєю ядерною зброєю, то були б значно сміливіші кроки з нашого боку. До того ж президент має звертати належну увагу на те, що кажуть західні партнери, адже поставки зброї залежать саме від них. А атомна загроза від божевільного Путіна, затиснутого наче щур в кут - це не жарти! Тут приходиться дуже обережно маневрувати.
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26.09.2022 16:14 Відповісти
нам це вже не зарахується.., а роками воювати-дзузьки.., не вистачить ані людей, ані терпіння у країн, що нам допомагають..
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26.09.2022 16:19 Відповісти
Скільки ми вже будемо "соромитися і колупати піч"??Поруч з Харьківською областю є і ті, по яким вже давно пора нанести відповідь..Може я чогось не розумію та дурна??Але і вищу освіту маю, і кафедру військову проходила..Чи якісь дії супернезрозумілі??
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26.09.2022 16:17 Відповісти
Вже семеро,Я з цього міста
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26.09.2022 19:01 Відповісти
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26.09.2022 22:00 Відповісти
 
 