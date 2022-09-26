ФСБшники на БТРе будут следить, чтобы россияне не сбежали в Грузию
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На пограничный пункт пропуска на границе России и Грузии выехал бронетранспортер ФСБ РФ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК.
ФСБшники будут следить за тем, чтобы резервисты не выехали за границу якобы "без оформления пограничных формальностей".
"БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блок-постов выставляться не будет… КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились", - уверяют в ФСБ.
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Не з фільму про Бетмана?
А взагалі, яка іронія: тепер щасливі мешканці Північної Осетії та Абхазії, тікають в ненависну Грузію!
Це комедія з комедій!
https://www.youtube.com/watch?v=DIFSd7qk26Q
"Никаких ограничений на выезд не предусматривается"
"Броневики едут не для создания блокпостов"