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ФСБшники на БТРе будут следить, чтобы россияне не сбежали в Грузию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

фсб,бтр,грузія

На пограничный пункт пропуска на границе России и Грузии выехал бронетранспортер ФСБ РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК.

ФСБшники будут следить за тем, чтобы резервисты не выехали за границу якобы "без оформления пограничных формальностей".

"БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блок-постов выставляться не будет… КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились", - уверяют в ФСБ.

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Топ комментарии
+6
Кто не успел, тот опоздал
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26.09.2022 15:06
+5
Це вже персонал «Зірки смерті» в піхоту розжалували?!


А взагалі, яка іронія: тепер щасливі мешканці Північної Осетії та Абхазії, тікають в ненависну Грузію!
Це комедія з комедій!
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26.09.2022 15:14
+4
Це шо в Голівуді кіностудію обікрали?
Не з фільму про Бетмана?
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26.09.2022 15:07
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Кто не успел, тот опоздал
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26.09.2022 15:06 Ответить
Це шо в Голівуді кіностудію обікрали?
Не з фільму про Бетмана?
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26.09.2022 15:07 Ответить
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26.09.2022 15:10 Ответить
Це вже персонал «Зірки смерті» в піхоту розжалували?!


А взагалі, яка іронія: тепер щасливі мешканці Північної Осетії та Абхазії, тікають в ненависну Грузію!
Це комедія з комедій!
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26.09.2022 15:14 Ответить
Это саддамушка своей "илитной" гвардии федаинов в своё время решил шлем Дарта Вейдера сделать.
https://www.youtube.com/watch?v=DIFSd7qk26Q
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26.09.2022 15:19 Ответить
"Принятый закон могилизации не означает саму могилизацию"
"Никаких ограничений на выезд не предусматривается"
"Броневики едут не для создания блокпостов"
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26.09.2022 15:08 Ответить
Это что за бронелапоть? Вспомнил Танго и Кеш.
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26.09.2022 15:08 Ответить
це броня Альфи ФСБ, вни вже два роки хизуються,зроблена по ПАРівському рецепті
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26.09.2022 15:11 Ответить
Moving target is still a target.
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26.09.2022 15:12 Ответить
Vi chjo , u Ilona Maska fotku ******** ...😂😂
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26.09.2022 15:24 Ответить
вони їх самі перестріляють ще до фронту
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26.09.2022 18:31 Ответить
 
 