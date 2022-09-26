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Новини Мобілізація в РФ
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ФСБшники на БТРі стежитимуть, щоб росіяни не повтікали до Грузії

фсб,бтр,грузія

На прикордонний пункт пропуску на кордоні Росії та Грузії виїхав бронетранспортер ФСБ РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК.

ФСБшники стежитимуть за тим, щоб резервісти не виїхали за кордон нібито "без оформлення прикордонних формальностей".

"БТР туди рухається, але він рухається не для виставлення блок-посту, це, грубо кажучи, резерв на всякий непередбачений випадок, якщо резервісти захочуть прорвати пункт пропуску та без оформлення будь-яких прикордонних формальностей покинути країну. Тільки з цією метою. Жодних блок-постів виставлятися не буде... КПП працює в штатному режимі, жодних обмежень щодо виїзду громадян чоловічої статі призовного віку не вводили", - запевняють у ФСБ.

Дивіться: Масові мітинги в Дагестані проти мобілізації: "Це ми напали на Україну! Ні - війні". ВIДЕО

Автор: 

Грузія (1843) росія (64958) ФСБ (1449) БТР (279) мобілізація (3025)


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Топ коментарі
+6
Кто не успел, тот опоздал
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26.09.2022 15:06
+5
Це вже персонал «Зірки смерті» в піхоту розжалували?!


А взагалі, яка іронія: тепер щасливі мешканці Північної Осетії та Абхазії, тікають в ненависну Грузію!
Це комедія з комедій!
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26.09.2022 15:14
+4
Це шо в Голівуді кіностудію обікрали?
Не з фільму про Бетмана?
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26.09.2022 15:07
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Кто не успел, тот опоздал
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26.09.2022 15:06 Відповісти
Це шо в Голівуді кіностудію обікрали?
Не з фільму про Бетмана?
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26.09.2022 15:07 Відповісти
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26.09.2022 15:10 Відповісти
Це вже персонал «Зірки смерті» в піхоту розжалували?!


А взагалі, яка іронія: тепер щасливі мешканці Північної Осетії та Абхазії, тікають в ненависну Грузію!
Це комедія з комедій!
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26.09.2022 15:14 Відповісти
Это саддамушка своей "илитной" гвардии федаинов в своё время решил шлем Дарта Вейдера сделать.
https://www.youtube.com/watch?v=DIFSd7qk26Q
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26.09.2022 15:19 Відповісти
"Принятый закон могилизации не означает саму могилизацию"
"Никаких ограничений на выезд не предусматривается"
"Броневики едут не для создания блокпостов"
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26.09.2022 15:08 Відповісти
Это что за бронелапоть? Вспомнил Танго и Кеш.
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26.09.2022 15:08 Відповісти
це броня Альфи ФСБ, вни вже два роки хизуються,зроблена по ПАРівському рецепті
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26.09.2022 15:11 Відповісти
Moving target is still a target.
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26.09.2022 15:12 Відповісти
Vi chjo , u Ilona Maska fotku ******** ...😂😂
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26.09.2022 15:24 Відповісти
вони їх самі перестріляють ще до фронту
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26.09.2022 18:31 Відповісти
 
 