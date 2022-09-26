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ФСБшники на БТРі стежитимуть, щоб росіяни не повтікали до Грузії
На прикордонний пункт пропуску на кордоні Росії та Грузії виїхав бронетранспортер ФСБ РФ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК.
ФСБшники стежитимуть за тим, щоб резервісти не виїхали за кордон нібито "без оформлення прикордонних формальностей".
"БТР туди рухається, але він рухається не для виставлення блок-посту, це, грубо кажучи, резерв на всякий непередбачений випадок, якщо резервісти захочуть прорвати пункт пропуску та без оформлення будь-яких прикордонних формальностей покинути країну. Тільки з цією метою. Жодних блок-постів виставлятися не буде... КПП працює в штатному режимі, жодних обмежень щодо виїзду громадян чоловічої статі призовного віку не вводили", - запевняють у ФСБ.
Топ коментарі
+6 Dmytro Shevchenko #525989
показати весь коментар26.09.2022 15:06
+5 mrSmith
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+4 mrSmith
показати весь коментар26.09.2022 15:07
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Не з фільму про Бетмана?
А взагалі, яка іронія: тепер щасливі мешканці Північної Осетії та Абхазії, тікають в ненависну Грузію!
Це комедія з комедій!
https://www.youtube.com/watch?v=DIFSd7qk26Q
"Никаких ограничений на выезд не предусматривается"
"Броневики едут не для создания блокпостов"