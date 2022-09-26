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США предоставят Украине $457,5 млн для обеспечения безопасности гражданского населения, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

блінкен

США предоставят Украине дополнительно $457,5 млн на помощь в обеспечении безопасности гражданского населения.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты предоставят дополнительно 457,5 млн долларов США на помощь в обеспечении безопасности гражданского населения, чтобы спасти жизнь и укрепить потенциал наших украинских партнеров в правоохранительных органах и уголовном правосудии. Мы разделяем их приверженность демократической, независимой и суверенной Украине", - подчеркнул он. Блинкен.

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Топ комментарии
+7
краще декілька боєголвок яо + ракети до всіх точок загрози
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26.09.2022 15:55
+6
шкода ,що навряд чи люди побачать ці гроші ,чи відчують цю допомогу,але хоч би ЗСУ до зими підготували,а розкрадуть більшу половину це точно.Вже бачили як зелені крали контейнерами,та вагонами під час війни, та ще уникнули покарання.
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26.09.2022 16:05
+3
гиркін вже пропонує повісити путіна))))відео
https://youtu.be/zAjmM4gGqkI
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26.09.2022 16:02
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краще декілька боєголвок яо + ракети до всіх точок загрози
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26.09.2022 15:55 Ответить
Накрайняк так и будет....тоесть размещение ЯО, но под контролем американцев, как в Германии или Турции...

Будапештского меморандума для русских уже нет, но для американцев он продолжает существовать....
При чем, другого способа, как купировать ядерные угрозы для Украины, просто не существует.... Только ЯДЕРНЫЙ ПАРИТЕТ между Украиной и Россией
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26.09.2022 16:30 Ответить
Давайте, тільки контролюйте, до розгребуть все по офшорах
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26.09.2022 17:12 Ответить
гиркін вже пропонує повісити путіна))))відео
https://youtu.be/zAjmM4gGqkI
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26.09.2022 16:02 Ответить
А можна все ж якусь бронетехніку для ЗСУ.
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26.09.2022 16:02 Ответить
шкода ,що навряд чи люди побачать ці гроші ,чи відчують цю допомогу,але хоч би ЗСУ до зими підготували,а розкрадуть більшу половину це точно.Вже бачили як зелені крали контейнерами,та вагонами під час війни, та ще уникнули покарання.
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26.09.2022 16:05 Ответить
Якшо гроші то з інкасатором.
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26.09.2022 16:05 Ответить
Окупант розплакався побачивши українських військових (відео)
https://glavcom.ua/country/incidents/okupant-rozplakavsja-pobachivshi-ukrajinskikh-vijskovikh-video-877970.html
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26.09.2022 16:17 Ответить
Скажіть, щоб як це - врятувати життя та зміцнити потенціал наших українських партнерів у правоохоронних органах та кримінальному правосудді, повязано із цим - у забезпеченні безпеки цивільного населення ?)

щоб як це врятувати життя та зміцнити потенціал наших українських партнерів у правоохоронних органах та кримінальному правосудді - можна список поіменно?)) Це якась реформа чи "реформа"?
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26.09.2022 17:04 Ответить
Тільки не грошима, а то розкрадуть
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26.09.2022 17:37 Ответить
Краще з'ясуйте як ваги чипи опинились в ворожих безпілотніках. А казки про те що це по ліцензії, то там і маркування має бути відповідним.
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26.09.2022 18:27 Ответить
 
 