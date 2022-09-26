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США предоставят Украине $457,5 млн для обеспечения безопасности гражданского населения, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США предоставят Украине дополнительно $457,5 млн на помощь в обеспечении безопасности гражданского населения.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты предоставят дополнительно 457,5 млн долларов США на помощь в обеспечении безопасности гражданского населения, чтобы спасти жизнь и укрепить потенциал наших украинских партнеров в правоохранительных органах и уголовном правосудии. Мы разделяем их приверженность демократической, независимой и суверенной Украине", - подчеркнул он. Блинкен.
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Будапештского меморандума для русских уже нет, но для американцев он продолжает существовать....
При чем, другого способа, как купировать ядерные угрозы для Украины, просто не существует.... Только ЯДЕРНЫЙ ПАРИТЕТ между Украиной и Россией
https://youtu.be/zAjmM4gGqkI
https://glavcom.ua/country/incidents/okupant-rozplakavsja-pobachivshi-ukrajinskikh-vijskovikh-video-877970.html
щоб як це врятувати життя та зміцнити потенціал наших українських партнерів у правоохоронних органах та кримінальному правосудді - можна список поіменно?)) Це якась реформа чи "реформа"?