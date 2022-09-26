США предоставят Украине $457,5 млн для обеспечения безопасности гражданского населения, - Блинкен

США предоставят Украине дополнительно $457,5 млн на помощь в обеспечении безопасности гражданского населения.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты предоставят дополнительно 457,5 млн долларов США на помощь в обеспечении безопасности гражданского населения, чтобы спасти жизнь и укрепить потенциал наших украинских партнеров в правоохранительных органах и уголовном правосудии. Мы разделяем их приверженность демократической, независимой и суверенной Украине", - подчеркнул он. Блинкен.

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