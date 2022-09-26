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США нададуть Україні $457,5 млн для забезпечення безпеки цивільного населення, - Блінкен
США нададуть Україні додатково $457,5 млн на допомогу у забезпеченні безпеки цивільного населення.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.
"Сполучені Штати нададуть додатково 457,5 млн доларів США на допомогу у забезпеченні безпеки цивільного населення, щоб врятувати життя та зміцнити потенціал наших українських партнерів у правоохоронних органах та кримінальному правосудді. Ми поділяємо їхню прихильність до демократичної, незалежної та суверенної України", - наголосив Блінкен.
Топ коментарі
+7 U A #508723
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+6 Лилия Стацкая
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+3 Лилия Стацкая
показати весь коментар26.09.2022 16:02
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Будапештского меморандума для русских уже нет, но для американцев он продолжает существовать....
При чем, другого способа, как купировать ядерные угрозы для Украины, просто не существует.... Только ЯДЕРНЫЙ ПАРИТЕТ между Украиной и Россией
https://youtu.be/zAjmM4gGqkI
https://glavcom.ua/country/incidents/okupant-rozplakavsja-pobachivshi-ukrajinskikh-vijskovikh-video-877970.html
щоб як це врятувати життя та зміцнити потенціал наших українських партнерів у правоохоронних органах та кримінальному правосудді - можна список поіменно?)) Це якась реформа чи "реформа"?