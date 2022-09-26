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США нададуть Україні $457,5 млн для забезпечення безпеки цивільного населення, - Блінкен

блінкен

США нададуть Україні додатково $457,5 млн на допомогу у забезпеченні безпеки цивільного населення.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати нададуть додатково 457,5 млн доларів США на допомогу у забезпеченні безпеки цивільного населення, щоб врятувати життя та зміцнити потенціал наших українських партнерів у правоохоронних органах та кримінальному правосудді. Ми поділяємо їхню прихильність до демократичної, незалежної та суверенної України", - наголосив Блінкен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен відреагував на брехню Лаврова про Україну: Всі ці слова абсолютно порожні для будь-якого члена Радбезу ООН

Автор: 

допомога (8300) США (22568) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+7
краще декілька боєголвок яо + ракети до всіх точок загрози
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26.09.2022 15:55
+6
шкода ,що навряд чи люди побачать ці гроші ,чи відчують цю допомогу,але хоч би ЗСУ до зими підготували,а розкрадуть більшу половину це точно.Вже бачили як зелені крали контейнерами,та вагонами під час війни, та ще уникнули покарання.
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26.09.2022 16:05
+3
гиркін вже пропонує повісити путіна))))відео
https://youtu.be/zAjmM4gGqkI
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26.09.2022 16:02
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краще декілька боєголвок яо + ракети до всіх точок загрози
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26.09.2022 15:55 Відповісти
Накрайняк так и будет....тоесть размещение ЯО, но под контролем американцев, как в Германии или Турции...

Будапештского меморандума для русских уже нет, но для американцев он продолжает существовать....
При чем, другого способа, как купировать ядерные угрозы для Украины, просто не существует.... Только ЯДЕРНЫЙ ПАРИТЕТ между Украиной и Россией
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26.09.2022 16:30 Відповісти
Давайте, тільки контролюйте, до розгребуть все по офшорах
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26.09.2022 17:12 Відповісти
гиркін вже пропонує повісити путіна))))відео
https://youtu.be/zAjmM4gGqkI
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26.09.2022 16:02 Відповісти
А можна все ж якусь бронетехніку для ЗСУ.
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26.09.2022 16:02 Відповісти
шкода ,що навряд чи люди побачать ці гроші ,чи відчують цю допомогу,але хоч би ЗСУ до зими підготували,а розкрадуть більшу половину це точно.Вже бачили як зелені крали контейнерами,та вагонами під час війни, та ще уникнули покарання.
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26.09.2022 16:05 Відповісти
Якшо гроші то з інкасатором.
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26.09.2022 16:05 Відповісти
Окупант розплакався побачивши українських військових (відео)
https://glavcom.ua/country/incidents/okupant-rozplakavsja-pobachivshi-ukrajinskikh-vijskovikh-video-877970.html
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26.09.2022 16:17 Відповісти
Скажіть, щоб як це - врятувати життя та зміцнити потенціал наших українських партнерів у правоохоронних органах та кримінальному правосудді, повязано із цим - у забезпеченні безпеки цивільного населення ?)

щоб як це врятувати життя та зміцнити потенціал наших українських партнерів у правоохоронних органах та кримінальному правосудді - можна список поіменно?)) Це якась реформа чи "реформа"?
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26.09.2022 17:04 Відповісти
Тільки не грошима, а то розкрадуть
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26.09.2022 17:37 Відповісти
Краще з'ясуйте як ваги чипи опинились в ворожих безпілотніках. А казки про те що це по ліцензії, то там і маркування має бути відповідним.
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26.09.2022 18:27 Відповісти
 
 