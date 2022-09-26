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В иранских дронах-камикадзе нашли американские процессоры

дрони,іранські

Иранские дроны-камикадзе Shahed-131 содержат процессоры производства американской компании Texas Instruments.

Об этом говорится в информации Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ, передает Цензор.НЕТ с ссылкой на Экономическую правду.

Дроны Shahed-131, как сообщает украинское издание Defense Express, являются предварительной версией Shahed-136 - беспилотниками, которыми в течение последних дней россияне атаковали Одессу и Николаев. Обе версии имеют аналогичный принцип действия. Скорее всего они также максимально унифицированы по основным составляющим, прежде всего - электронике.

Согласно документу, опубликованному ВСУ, блок управления полетом (FCU) содержал пять изготовленных на заказ печатных плат (PCB), которые содержали процессоры TMS320 F28335 от компании Texas Instruments. Хотя компания, среди прочего, разрабатывает продукты для оборонного сектора, в Defense Express отмечают, что найденные в Shahed-131 процессоры свободно доступны на рынке.

Читайте также: Ночью оккупанты атаковали дронами-камикадзе Одесчину: один дрон уничтожен, два попали в объект военной инфраструктуры, - ОК "Південь"

Кроме того, блок управления двигателем (ECU) содержал одну печатную плату с процессором Texas Instruments - согласно оценкам, этот модуль будет контролировать все характеристики двигателя во время полета.

Подчеркнем, что точно известно об атаках на украинские города именно более новой версией Shahed-136. Зато их родство с Shahed-131 наталкивает на возможность использования Ираном аналогичных компонент и в более современных версиях.

Сейчас зафиксировано несколько случаев применения врагом иранских беспилотников, эффективность такого оружия изучается, противодействие организуется.

Автор: 

Иран (1778) США (26454) дроны (3852)


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Топ комментарии
+15
Всемогутній Іран для своїх "кращих безпілотніків" все одно використовує американські процесори.
І нічого, руки не відсихають купувати втридорога у невірних.
Своє чомусь розробити не виходить.
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26.09.2022 16:33
+13
jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·

https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1574312935953924097 5 ч

Украина не имея санкций как Иран за 30 лет не создала ни одного дрона-камикадзе. Страна айтишников,но без разработок. С 2014 года можно было сделать упор на разработку и выпуск ударных дронов. Байрактары,кстати,легче сбиваются чем мопеды...
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26.09.2022 16:49
+10
в свободном доступе... не военка... абы только тень на партнера кинуть... шо за люди??? х/з..
т.е. кроме этого там все иранское??? не верю !!!
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26.09.2022 16:47
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Правила форума Совет форумчан
Шо було під рукою з того и зліпили.
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26.09.2022 16:27 Ответить
Слава великой Америке!!!
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26.09.2022 17:24 Ответить
сподіваюсь, що якась світла голова зможе їх блокувати
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26.09.2022 16:30 Ответить
Тоді треба шукати розробника цих процесорів та запитати де там якась бяка є
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26.09.2022 16:32 Ответить
А той скаже: прийшов Асейн і замовив стопіцот процесорів, а сам він десь на межі Ізраєлю та Іраку. На питання, яка цільова галузь використання, скаже: ВУМНИЙ дім будую, під ключ... Ну і цінник не кислий ніяк не лякає, бо програма під нього писана є, значить окупиться вже. ТехасІнструмент тільки потерли руки в можливості заробити.
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26.09.2022 17:41 Ответить
при чем тут это - они могут их аппаратно отключать эти процессоры через микрокоды если есть доступ по сети
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26.09.2022 21:41 Ответить
Ну не могут они никак без "пиндосов"
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26.09.2022 16:32 Ответить
и шо тут удивительного?
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26.09.2022 16:33 Ответить
в свободном доступе... не военка... абы только тень на партнера кинуть... шо за люди??? х/з..
т.е. кроме этого там все иранское??? не верю !!!
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26.09.2022 16:47 Ответить
есть три стандарта: коммерческий - такой продукции, как грязи; индустриальный - найти труднее и военный - *** найдешь.....
отличаются диапазоном рабочих температур и защищенностью от внешних воздействий....
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26.09.2022 16:54 Ответить
Якщо "... процесори вільно доступні на ринку...", то ця "новина" ні про що.
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26.09.2022 17:32 Ответить
Можливо, це новина про те, що підсанкційний Іран зміг розробити ефективну летальну зброю з компонентів, доступних на відкритому ринку?.. Іран не тільки дістає своїми дронами ізраїльтян, саудитів, американські бази, курдів, а ще й вийшов за межі близькосхідних конфліктів на територію України, отже Європи.

Може, це запізнілий ляпас чи то wake-up call нашому політичному керівництву і впк, які не розробили власну аналогічну зброю, яка, певно, мінімізує втрати серед свого особового складу?
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26.09.2022 18:43 Ответить
Нічого він не розробляв. Це груба копія збитого американського дрона.
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26.09.2022 19:07 Ответить
Ну компоненти американського дрона навряд чи можна придбати на аліекспрес? Як мінімум, іран розробив ефективно працюючі копії з субоптимальних компонентів у відкритому доступі. І виробляє їх не тільки для себе (сьогодні КСІР поцілили по іракським курдам), а ще й в експортній кількості.
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26.09.2022 19:26 Ответить
ты идиот - тебе же сообщили что на дронах стоят американские процессоры - какой млять Иран розробив ?
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26.09.2022 21:43 Ответить
Ідіот це ти. Хто зібрав іранські дрони-камікадзе - Іран чи хтось інший? Відомо, що іранцям вистачило клепок зробити працюючі аналоги американських та ізраїльських дронів, з широкодоступних комплектуючих. Деяким тут не вистачає мізків просто прочитати текст новини.
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26.09.2022 21:53 Ответить
ой господи какой же ты пенек - они тупо скопировали сбитый старый амерканский дрон - но элементную базу свою не создали а так любой дурак может с алиэкспресса конструктор купить
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26.09.2022 21:59 Ответить
То ВПК росії навіть тупіше за "пеньки" і "любого дурака", якщо росіяни самі не змогли як іранці "тупо скопировать", а були вимушені закупити сотні тупих копій в Ірана?
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26.09.2022 22:05 Ответить
якби росія дійсно могла, як рядовий дурень, сама скопіпастити такі дрони, то скоріш за все це б і зробила. Замість принизливої закупки в Ірана і реклами ефективності іранської зброї збірки з аліекспрес на фоні російських фіаско.
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26.09.2022 22:24 Ответить
так время нужно! за день производствот не наладить и иран это тоже сделал не за год - так что не пиши больше бред про великих иранских ученых там все ворованное или купленное нелегально
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26.09.2022 22:32 Ответить
Про великих іранських вчених - це твоя інтерпретація. Що по факту? Іранці змогли запустити масове виробництво працюючої летальної копіпаст-зброї з доступних домогосподаркам комплектуючих, а ті, хто вважали себе розумними, цього не спромоглися. росіяни, до речі співпрацюють-конкурують з Іраном в Сирії, тому можливості і мотив зробити ефективні копії іранських в них були.
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26.09.2022 22:52 Ответить
Всемогутній Іран для своїх "кращих безпілотніків" все одно використовує американські процесори.
І нічого, руки не відсихають купувати втридорога у невірних.
Своє чомусь розробити не виходить.
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26.09.2022 16:33 Ответить
У ирана нет инфраструктуры для производства микрочипов. Очень немного страна имеют собственное микроэлектронное производство
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26.09.2022 16:51 Ответить
а Иран по санкциями,в том числе и по продукции двойного назначения.
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26.09.2022 16:40 Ответить
Вполне возможно, что через мордор и попали в Иран эти компоненты.
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26.09.2022 16:49 Ответить
Через турецкую границу
Стамбул - мощный транспортный узел
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26.09.2022 17:16 Ответить
Кацапы прекрасно до недавнего времени скупали все эти игрушки сами. Если поковырять их Орланы те же самые, то и там можно такое найти. Ну а турки..... устала уже повторять, не слушайте, что говорят. Смотрите, что делают. Эрдоган вертит пуйлом с Сирии. А разговоры.... то такое. Не берите в голову.
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26.09.2022 20:53 Ответить
Кацапи вже давно летали до ЕС І США через Турцію
зараз працюе схема кацапських беженцев - Стамбул МЕКСІКА США.

через Стамбул і до Китаю і до ОАЕ летять. Так що канал доставки ЧІПІВ до Ірану і Раші працюе через Стамбул
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26.09.2022 21:10 Ответить
Через 3 дня транзит закроется. А плата на пассажирском летаке американцы не выпускают. У них со времен терактов с этим строго.
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26.09.2022 21:15 Ответить
Переселіть посольство Ірану в Одесу чи Миколаїв.
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26.09.2022 16:40 Ответить
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Отладочная плата, набор, встраиваемый модуль TE-TMS320F28335 Код товара: 349491 Доступность: 1000 7 730.76грн. ...
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26.09.2022 16:45 Ответить
jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·

https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1574312935953924097 5 ч

Украина не имея санкций как Иран за 30 лет не создала ни одного дрона-камикадзе. Страна айтишников,но без разработок. С 2014 года можно было сделать упор на разработку и выпуск ударных дронов. Байрактары,кстати,легче сбиваются чем мопеды...
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26.09.2022 16:49 Ответить
З 14року патронного заводу не побудували ,а ви про дрони
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26.09.2022 19:16 Ответить
а на хрена это нужно было украинцам эти дроны?
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26.09.2022 21:44 Ответить
Ахха.... расскажите о простоте и мопедах армянам, которые по щелям в горах ховаются в Карабахе.
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26.09.2022 21:18 Ответить
Маячня. Мопед чути за 20 км. А Байрактар навіть ТОВ не бачить, тільки радар.
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27.09.2022 14:45 Ответить
Шо там джпс датчик нашли 200х годов епть ?
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26.09.2022 17:11 Ответить
Чіпа знайшли, а Дейла?
А що хотіли донести цим повідомленням?
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26.09.2022 17:13 Ответить
https://www.facebook.com/bochkala/posts/pfbid027Ke13cTqQyU6tgJmBvG6yBZ4EDbcyx3EF3g7ZdYvsnCEEssi72LRQjsG1iyo4mznl Російські окупанти ще не повністю освоїли іранські дрони Shahed-136. Намагаючись навчитися використовувати ці безпілотники, путінські загарбники примудрилися знищити свою базу у районі міста Скадовськ Херсонської області.

розповів журналіст Роман Бочкала. Він зазначив, що іранські інструктори особисто приїхали на південь України, щоб допомогти ворожій армії освоїти "мопеди" - так називають ці дрони через те, що вони є досить шумними.

В результаті окупанти витратили Shahed-136 не так, як їм хотілося б. Крім знищеної бази "вантажем-200" стали 40 терористів "Л/ДНР", 20 російських військових та 20 іранських інструкторів.

Ще 6 загарбників поки що залишаються у статусі "трьохсотих", але немає гарантій, що вони виживуть після отриманих травм.

Також війська РФ втратили 2 одиниці автомобільної техніки, зокрема "Урал" з боєкомплектом.

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26.09.2022 17:14 Ответить
Или планка опперативки ддр2 ))) Где наши дрони *****.... ?!
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26.09.2022 17:14 Ответить
ну що можна сказати- дякуємо партнерам . На цій війні як я бачу не заробляє тільки ленивий ,і як вам спиться коли гинуть українські діточки?!
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26.09.2022 17:20 Ответить
Иранн конченний смог собрать из гівна та палок, а у нас шото есть такое ??? Шоб несло 50 кг тротилла ***** як....
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26.09.2022 17:24 Ответить
а зачем? украинцам это не нужно было им лучше по ржать 95 квартал по спать и на море сьездить
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26.09.2022 21:46 Ответить
В статті сказано, що ці процесори вільно доступні на ринку. Хто захотів, той і купив. Поки що українські діти гинули від російської зброї. Україну попереджали заздалегідь, що готується вторгнення. Що ще США мусили зробити? Силоміць змусити суверенну країну грунтовно готуватися до оборони?
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26.09.2022 19:01 Ответить
Та не вже ?Тільки від російської?Серьозно?А від Шахидів українські діти виліковуваються,чи оживають? Контролювати закуп військової продукціі повинні були робити ,тим більш країні що знаходиться під санкціями.
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26.09.2022 20:39 Ответить
російською зброєю Україну обстрілюють з 2014 року, про застосування росією іранських дронів в Україні відомо з вересня 2022 року. Про вік поки що небагатьох загиблих цивільних від іранських дронів в Одесі не повідомляли. Навіщо каркати заздалегідь про загибель дітей?

Ще раз, в статті сказано - ці мікрочіпи у вільному продажі, отже не є військовою продукцією.
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26.09.2022 21:14 Ответить
Та.ти вже дістала хоч би ти каркала по ділу, а то - з пустого в порпожнее. Тобі надати дані скількі продають росіі зброї ,наприклад з ЕС? Я тобі коротенько ,щоб ти вже читала а не каркала.
За https://sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs_2103_at_2020.pdf даними Investigative Europe в період 2015-2020 років найбільше зброї росії поставила Франція. Вона продала рф військову техніку на 152 млн євро. Загалом французька частка в експорті зброї з ЄС в росію становить 44%. За https://disclose.ngo/fr/article/ukraine-france-a-livre-armes-russie даними Disclose, французький експорт також включає тепловізійні камери для понад 1000 російських танків, навігаційні системи та інфрачервоні детектори для винищувачів і бойових вертольотів.
Німеччина експортувала до росії військового обладнання на 121,8 млн євро (понад 35% європейського експорту зброї до рф). Переважно йдеться про криголамні судна, гвинтівки та машини "особливого захисту".
На третьому місці у списку постачальників знаходиться Італія, яка в період з 2015 до 2020 року продала до росії військової техніки на 22,5 млн євро.
Далі ,якщо хочеш докладніше ,тут- https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2022/04/19/685966/ https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2022/04/19/685966/

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27.09.2022 01:45 Ответить
Не змінюй тему і не лий воду: твій коментар дорікає американцям за накаркані тобою нібито "смерті українських діточок" від іранських дронів. Жодне з цих твоїх тверджень не є фактом, а послідовні наїзди на США красномовні.
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27.09.2022 11:56 Ответить
розмовляти з тобой це дійсно лити воду.Послідовні наїзди мають бути, бо ми віддали яо під гарантію безпеки.Коли у зброї що нас атакує використовують амеріканські чіпи, це вже не іграшки.Я не зелений йолоп , щоб ковзати на колінах і лизати чобіття,правда повина бути правдою,як би ти ії не боялася,і навіть коли вона не вигідна "декому",лише тоді можна разраховувати на якісь протидіі,саме тому ця стаття зявилася тут,а ця новина в українських СМІ.
Допобачення.
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27.09.2022 14:30 Ответить
Тобто напала на Україну рф, а ти тут послідовно наїзжаєш на США? США і Британія якраз допомагають Україні зброєю. І, ймовірно, американці чи Ізраїль щось підказали зі свого досвіду і стосовно іранських дронів, бо американські бази на близькому сході і американські союзники давно потерпають від них. Якби американці могли, вони б заради безпеки своїх військовослужбовців і союзників дали раду іранським дронам.
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27.09.2022 14:53 Ответить
що попало...Розмова закінчена.
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27.09.2022 15:15 Ответить
З вашого боку тут розмови й не було, здебільшого наїзди на США та інших партнерів України з намаганням звинуватити їх. Навіщо? Риторичне питання.
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27.09.2022 17:02 Ответить
ты что нибудь слышала про паралельный импорт? они могли в сумках эти процессоры навозить контрабандой с любой страны - хоть с сирии хоть с рашки
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26.09.2022 21:48 Ответить
А ти колись чув ,що незнаймій жінці не треба тикати?
Отут почитай , будеш сильно здивований, конробанда сумками кажешь? ХЕх..
https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2022/04/19/685966/

Якщо не осилиш багато інформаціі ,більш коротше я написала в коменті над твоїм.
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27.09.2022 01:48 Ответить
як такий-сякий колишній спеціаліст по цифровій електроніці можу припустити, що чипи з американскою назвою Texas Instruments (принаймні десяь років тому) купувалися нашою фірмою у Китаї, як ЗіП для ремонту китайського ж електронного обладнання експлуатуємого в Україні..
так і Іран міг придбати у Китаю (чи посередників, тільки нафіга вони?) процесори, які йому знадобилися..
це звичайна промелектроніка, навіть швидше побутова..
натепер на простому китайському ******* можна зклепати "космічний корабель" з певною китайською надійністю
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26.09.2022 17:30 Ответить
Іран під санкціями а це продукція подвійного призначення. От вже компоненти з США вилізли в ворожих безпілотніках, тому зрозуміло чого вони нам не надають літаки, танки, Петріоти.
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26.09.2022 18:23 Ответить
..напевне, я не однозначно висловився: чіпи з маркуванням Texas Instruments виготовлені на китайських (можливо тайванських) фабриках.. раніше взагалі не цікавило це питання.. китайці-тренери-інженери приїзжали к нам з Шанхаю, постачання деталей - також (десь так).
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26.09.2022 18:35 Ответить
Якщо ця інформація з вікі актуальна, то TI мають свої заводи в США, кілька в Японії і Європі і один в КНР (та якщо ці чіпи можна вільно придбати на ринку, чи важливо де вони зроблені?): https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_semiconductor_fabrication_plants https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_semiconductor_fabrication_plants
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26.09.2022 19:12 Ответить
"Однозачно" кажу, що на кожній мікросхемі є індивідуальний номер по якому легко відстежується хто, де її виготовив і кому продав. Якщо Texas Instruments була би до цього не причетна, то вона вже надала дані, що це лише по її ліцензії. І як виробник вона має слідкувати кому і для чого її ліцензовані виробники їх використовують. Якщо Texas Instruments тут ні до чого і не хоче мати проблеми з владою США, то вона перевіряє номер і каже, що це виробили, наприклад, в Шанхаї компанією "ХуВейБін" і були продані Туреччині для виробництва фотоапаратів і ще надає ці дані в відповідні органи США. А далі порушується справа проти турецької компанії і на неї накладають санкції. Любий відносно складний чип є подвійного призначення.
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26.09.2022 19:38 Ответить
Пізній совок теж використовував. Контрабас був з Філіпін. На "Варяг" (нині "Ляолян") планували ставити.
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26.09.2022 17:49 Ответить
Абышо! Нам наука. Через третьи страны куплено, заказано итд. Со времён великого шелкового пути.
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26.09.2022 18:00 Ответить
GNSS трансресивер. Если не напутали с названием, то у него двусторонний протокол обмена со спутником. Значит надо выключать Иранские спутники.
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26.09.2022 18:00 Ответить
https://navalpost.com/china-approves-irans-usage-of-beidou-satellite-systems/

Thanks to GPS systems, cruise missiles can engage more successfully than ballistic missiles. Iran has made serious progress in producing ballistic missiles in recent years, while it has no cruise missile. The USA's Tomahawk and the Russians' Kalibr cruise missiles can engage with a low margin of error thanks to their precision guidance systems. By using the BeiDOU, Iran can produce BDS Guided cruise missiles. This capability, which Iran to have, will increase Israeli security concerns.
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26.09.2022 18:16 Ответить
"процесори виробництва американської компанії Texas Instruments" - ці процесори не виробляються в США. Їх виробляє КНР і Тайвань за американською ліцензією, вони, як і безліч інших чипів вільно продаються на AliExpress
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26.09.2022 18:17 Ответить
Зробили відкриття - адже переважна більшість мікроконтролерів, аналогових мікросхем розроблено в США, масово виробляється по всьому світу (не лише в США, а і на заводах Європи, Тайваня, тощо). Кожна американська фірма має перелік напівпровідникових виробів, заборонених для продажу в ряді країн, але ті ж самі TMS320 F28335 не є чимось особливим - 32 біт мікроконтролер, його вільно можна купити навіть на AliExpress (там як правило найновіші компоненти не знайдеш, а цей - прошу подивитисяб є). А взагалі мені дивно, коли журналюги, що не тямлять в електроніці, обсмоктують такі речі.
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26.09.2022 18:29 Ответить
Хіба це не вагоме відкриття "а що, так можна було?" Що можна наклєпати ефективну летальну зброю з компонентів, вільно доступних на аліекспрес. В експортній кількості.
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26.09.2022 19:33 Ответить
В такому разі може треба перегледяти таку продукцію у вільний доступ, бо колись може і на країну виробника прилітіти? 11 вересня ще ніхто не забув.
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26.09.2022 20:42 Ответить
Щодо обмеження асортименту на аліекспрес вам треба у кнр звертатися.
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26.09.2022 21:26 Ответить
ви ще папу римського зараз згадайте.Читайте чорним по білому-"Согласно документу, опубликованному ВСУ, блок управления полетом (FCU) содержал пять изготовленных на заказ печатных плат (PCB), которые содержали процессоры TMS320 F28335 от компании Texas Instruments. Источник:

Texas Instruments - американская компания, производитель полупроводниковых приборов, микросхем, электроники и изделий на их основе. Расположена в Далласе
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27.09.2022 01:21 Ответить
Вчіться читати текст повністю, перед тим як його коментувати вибірково: "у Defense Express зазначають, що знайдені у Shahed-131 процесори вільно доступні на ринку." Джерело:
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27.09.2022 11:49 Ответить
То вчиться робити висновки з прочитаного.Коли такі речі що можно застосовувати не тільки проти України ,але і самої Америки,то мабуть повинен бути контроль?Тим більш Иран зараз під санкціями.
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27.09.2022 14:17 Ответить
Самі почніть робити висновки з прочитаного. І в тексті написано, і інші коментарі вам неодноразово написали, що такого рівня мікрочіпи у відкритому доступі, в тому числі у КНР, йдіть і їх контролюйте, якщо можете зупинити технічний розвиток. США на відміну від окремих місцевих невігласів знають про іранські дрони. Якщо будете читати не тільки місцеві новини, це загальновідомо.
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27.09.2022 14:39 Ответить
Контролювати це будуть ті ,хто відповідає за безпеку і виконання домовленностей що до партнерства,і саме вони приймуть потрібні висновки і протидіі Ви чули про патент на виробницьтво , заборону на виготовлення і санкціі що до цього? Діло дуже серьозне,бо звичайні чипи пішли на зброю для держави терориста. Ми знаходимося на ЦН ,то це явно не місцеві новини, і ці новини з,явилися у всеукраїнському СМІ недаремно,чи ще не дішло?Досі вже ,я бачу що ви не розумієте взагалі про що я писала.
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27.09.2022 14:48 Ответить
Вище вам відповіла, що якщо ви не курсі, то американці і їх союзники на Близькому Сході вже деякий час відчутно потерпають від ударів іранських дронів. Якби США могли вирішити це питання чарівною паличкою, вони б це зробили.
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27.09.2022 14:58 Ответить
Ну так , про це я і писала з самого початку, що коли обирають гроші ,то і потерпають, і ми теж.Це ж стосується і країн партнерів -Франціі ,Германіі, саме тому я вам і дала ссилку на те де закуповувала росія свою зброю, незважаючи на війну і санкціі .Ми знову почали по новому колу.Я ще раз наголошую ,що ви не розуміли з самого початку що я мала на увазі.До речі не можу зрозуміти вашого цінізму,коли ви узяли у лапки смерті українських діточок, наприклад у мене дитина воює, і чоловік теж, пропонуєте чекати коли це станеться?Я бачу ,що у вас тільки ви воюєте і те, на Цензорі, бо тоді ви не стали так поблажливо ставитися до загрози українцям від тих дронів.І ще , я живу в Одесі,це легко перевірити і у мене на ФБ через котре я сюди заходжу і по ай пи, і про те наскільки небезпечна ця машинка для людей вже бачила на власні очі. Ви коли ********** шаблею,дивиться бо вже і своїх порубаєте. Майте міру ,і терпіння розуміти опонента.
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27.09.2022 15:10 Ответить
Навіщо ви постійно намагаєтеся перейти на особистості? Ви не знаєте, що цитата (в даному разі ваші слова з вашого коментаря) береться в лапки на письмі?

Замість ваших антиамерианських закидів, які підіграють російській пропаганді, краще все ж прочитайте статтю і більшість коментарів : не можуть США одноосібно проконтролювати світовий ринок комерційно доступних напівпровідників, тим більше тих, які виробляють в КНР.
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27.09.2022 16:47 Ответить
Я би казала куди тобі треба звернутися,але мене вчили тактовності батьки. Я більше не маю бажання з вами розмовляти, бо ваша впертість ознака самі здогадайтесь чого.
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27.09.2022 14:18 Ответить
Вам варто поменше переходити на особистості і побільше спиратися на факти, замість низки голослівних обвинувачень на адресу США.
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27.09.2022 14:42 Ответить
Я вже просила вам припинити цю супечечку .По перше ,я написала,що це ганебно коли заробляють на війні , а на цій війні не заробляв тільки лений,особисто США я не називала , дала вам ссилку на те у кого з наших партнерів рашка закупала зброю під час війни.Саме через те що США допомогає я не хочу деяких подробиць.Але з вами я бачу то буде тяжко зробити, вам немає куди подіти свій негатив,то давайте!Побалакаем.З початку ви напишіть отут з якого року Україна воює с рашкою,а потім я почну вам виставляти де які факти,котрі не зовсім красиві,із так званих "місцевих СМІ" .Ви дуже цього хочете? Вгамуйся ,дівчинко.
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27.09.2022 15:25 Ответить
Не починайте суперечку з переходом на особистості, якщо не можете підкріпити свої коментарі фактами. Ви в цій гілці декілька разів звинуватили США та ще й навіщось згадали про 11 вересня.
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27.09.2022 16:55 Ответить
Я вже впевнена ,що розмовляю або з троллем ,або з дверима.Вас ніякі докази не вгамують. Я вже просила вас щоб ви не писали мені коментарі без смислу та сенсу. Також я просила вас не зачіпати тему про США ,якщо ви так поважаєте їх допомогу, але знов таки ви з тих хто будь яким способом хочуть залишити останне слово за собою. Добре ! Війна з росією почалась у 2014 році,ви не відрповіли на це запитання,хоч знали що я маю на увазі ,так от-
у 2021 році різко зріс експорт товарів секретних категорій (літаків, ядерних матеріалів, зброї та ***********) з Росії до країн НАТО, https://www.rbc.ru/economics/17/11/2021/6193a5839a7947675beb0e7f?fromtg=1 повідомляє РБК з посиланням на відкриті дані Федеральної митної служби.
До чільної десятки імпортерів цих видів російської продукції увійшли шість країн альянсу: США, Чехія, Німеччина, Великобританія, Естонія та Нідерланди.

Порівняно з аналогічним періодом 2020 року (девʼять місяців) експорт російських товарів із секретних категорій зріс:

до США - з 706 млн до 841 млн доларів,

до Чехії - зі 102 млн до 706 млн доларів,

до Німеччини - зі 173 млн до 300 млн доларів,

https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosija-sekretnyj-export/31565554.html

Ви самі напросилися , я декілька разів вмовляла вас припинити сварку і безглузду розмову,це вам про те ,що на жаль гроші понад усе, це значить що в Україні був шостий рік війни ,а торгівля з рашкою продовжувалася навіть з США.

Ви як муедзін на минареті, вам і про, те і про інше,а ви все - бла,бла,США!
Та знаю я що США допомогають ,знаю, але за 8 років можно було рашку в порох стерти,як би допомога прийшла своечасно, санкціі відразу працювали і були убивчими,і дільці не намагалися обходити ті санкціі ,щоб заробити.
А ТЕПЕР ,БУДЬ ЛАСКА ,ПРИПИНІТЬ ВИСМОКТУВАТИ В МЕНЕ КОМЕНТАРІ,бо після цієї ссилки буду вас рахувати просто троллем,або людиною не в собі.
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28.09.2022 03:15 Ответить
Я вас почула, але ви - ні. Ваші антизахідні наїзди загалом не обґрунтовані з української сторони, бо Україна з 2014 року продовжувала торгувати з рф і досі немає інформації про конфіскацію російського майна в Україні (спочатку від себе треба вимагати, а не від партнерів), ані зокрема в цій темі про мікрочіпи з мас-маркету, які коштують, як тут пишуть в коментарях 7 тис грн за штуку (ніякого навару на війні тут немає). Це не секретний товар військового призначення. Прочитайте нарешті уважно саму новину і хоч якісь коментарі тут, замість бомбування типовими дроно-коментами. ******* масова електроніка не може деградувати на вашу вимогу в кам'яний вік тільки тому, що іранці спромоглися використати її в летальній зброї. Це підсанкційний Іран виявився, на жаль, resourceful у використанні масової продукції, а не щось, що США може обмежити в продажу.
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28.09.2022 14:44 Ответить
Ну тоді ця массова електроніка най впаде на вашу вперту голову,це , бесперечно буде вже далеко від кам,яного віку, це буде великий прогрес людства !!! Вітаю! Я не захищала торгівлю України з кацяпами у 2014 році , але відєднатися у 2014 Україні ,котру росія з,язала по руках -ногах совмисною єкономікою,плюс анексувала наші природні ресурси і придприємства,це думаю тяжче,ніж США ,та ЕС у 2021 році на сьмомому році війни не торгувати зброєю з країною -оккупантом. Але ви тут кричали ,що США не торгує зброєю і комплектуючими для зброї з росією,тепер у вас риторика змінилася?Це теж - прогрес.
Не катять ваші відмазки , немає про що розмовляти нам,прогресивна ви наша. Ідіть собі з Богом.
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28.09.2022 15:52 Ответить
1) Ця цивільна електроніка в іранських дронах-камікадзе вбивала і вбиває людей та нищить інфраструктуру на Близькому Сході і до української інтервенції Ірана. Якби супротивники іранських фанатиків мали б протидію, вони б її використали вже там, а Ізраїль не цілив би по іранським заводам з виробництва безпілотників.

2) Наводьте цитати замість голослівних спроб перевести розмову на питання глобального масштабу і приписати щось опоненту. Тут обговорюється конкретна новина про використання широкодоступних цивільних комплектуючих в зброї іранської збірки.
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28.09.2022 17:37 Ответить
Знову ни про що....Слухай ,тролік, ти розумієш взагалі ,що таке- я не хочу з тобою спілкуватися? Що ти викручуєшься як віж на потельні? Тут вже все обговорено,війна це завжди великі гроші,і торгівля зброєю ,це тобі скаже любий хто спілкується з військовими, хто пом,ятає історію. І досить мені писати, і росказувати що мені робити,поки я не сказала куди тобі піти.Розмова скінчена.Бажаешь сідіти у спамі? легко!
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28.09.2022 17:49 Ответить
Ні про що в тебе коменти. А новина якраз про протилежне - цивільні мікрочіпи за 7 тис грн, які якраз не є "війна це завжди великі гроші".
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28.09.2022 18:33 Ответить
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28.09.2022 18:45 Ответить
Науково-технічний прогрес зупинити неможливо і не потрібно. Треба не пасти задніх, а самим розробляти ефективну як зброю, так і засоби захисту. І це можна робити в тому числі і на загальнодоступних компонентах, головне - робити грамотно.
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26.09.2022 22:09 Ответить
Це друге питання,котре навіть не обговорюється тому що зрозуміле і справедливе,Але ! Ще раз нагадаю.Коли ЕС думала ,що війна ії не торкнеться .глибоко помилялася,зараз окрім допомоги Україні вони несуть мільярдні збитки у падінні ВВП,проблемах з біженцями,тощо..., коли амеріканські процессори використовують проти України, колись використють і проти країни виробника,це навіть дурню зрозуміло,тим більш така країна як Іран, по суті вони вже це зробили,і це доволі руйнівна техніка, тому треба робити висновки.
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27.09.2022 01:29 Ответить
 
 