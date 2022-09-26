В иранских дронах-камикадзе нашли американские процессоры
Иранские дроны-камикадзе Shahed-131 содержат процессоры производства американской компании Texas Instruments.
Об этом говорится в информации Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ, передает Цензор.НЕТ с ссылкой на Экономическую правду.
Дроны Shahed-131, как сообщает украинское издание Defense Express, являются предварительной версией Shahed-136 - беспилотниками, которыми в течение последних дней россияне атаковали Одессу и Николаев. Обе версии имеют аналогичный принцип действия. Скорее всего они также максимально унифицированы по основным составляющим, прежде всего - электронике.
Согласно документу, опубликованному ВСУ, блок управления полетом (FCU) содержал пять изготовленных на заказ печатных плат (PCB), которые содержали процессоры TMS320 F28335 от компании Texas Instruments. Хотя компания, среди прочего, разрабатывает продукты для оборонного сектора, в Defense Express отмечают, что найденные в Shahed-131 процессоры свободно доступны на рынке.
Кроме того, блок управления двигателем (ECU) содержал одну печатную плату с процессором Texas Instruments - согласно оценкам, этот модуль будет контролировать все характеристики двигателя во время полета.
Подчеркнем, что точно известно об атаках на украинские города именно более новой версией Shahed-136. Зато их родство с Shahed-131 наталкивает на возможность использования Ираном аналогичных компонент и в более современных версиях.
Сейчас зафиксировано несколько случаев применения врагом иранских беспилотников, эффективность такого оружия изучается, противодействие организуется.
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т.е. кроме этого там все иранское??? не верю !!!
отличаются диапазоном рабочих температур и защищенностью от внешних воздействий....
Може, це запізнілий ляпас чи то wake-up call нашому політичному керівництву і впк, які не розробили власну аналогічну зброю, яка, певно, мінімізує втрати серед свого особового складу?
І нічого, руки не відсихають купувати втридорога у невірних.
Своє чомусь розробити не виходить.
Стамбул - мощный транспортный узел
зараз працюе схема кацапських беженцев - Стамбул МЕКСІКА США.
через Стамбул і до Китаю і до ОАЕ летять. Так що канал доставки ЧІПІВ до Ірану і Раші працюе через Стамбул
Отладочная плата, набор, встраиваемый модуль TE-TMS320F28335 Код товара: 349491 Доступность: 1000 7 730.76грн. ...
@jackdorseydono1
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https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1574312935953924097 5 ч
Украина не имея санкций как Иран за 30 лет не создала ни одного дрона-камикадзе. Страна айтишников,но без разработок. С 2014 года можно было сделать упор на разработку и выпуск ударных дронов. Байрактары,кстати,легче сбиваются чем мопеды...
А що хотіли донести цим повідомленням?
розповів журналіст Роман Бочкала. Він зазначив, що іранські інструктори особисто приїхали на південь України, щоб допомогти ворожій армії освоїти "мопеди" - так називають ці дрони через те, що вони є досить шумними.
В результаті окупанти витратили Shahed-136 не так, як їм хотілося б. Крім знищеної бази "вантажем-200" стали 40 терористів "Л/ДНР", 20 російських військових та 20 іранських інструкторів.
Ще 6 загарбників поки що залишаються у статусі "трьохсотих", але немає гарантій, що вони виживуть після отриманих травм.
Також війська РФ втратили 2 одиниці автомобільної техніки, зокрема "Урал" з боєкомплектом.
Ще раз, в статті сказано - ці мікрочіпи у вільному продажі, отже не є військовою продукцією.
За https://sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs_2103_at_2020.pdf даними Investigative Europe в період 2015-2020 років найбільше зброї росії поставила Франція. Вона продала рф військову техніку на 152 млн євро. Загалом французька частка в експорті зброї з ЄС в росію становить 44%. За https://disclose.ngo/fr/article/ukraine-france-a-livre-armes-russie даними Disclose, французький експорт також включає тепловізійні камери для понад 1000 російських танків, навігаційні системи та інфрачервоні детектори для винищувачів і бойових вертольотів.
Німеччина експортувала до росії військового обладнання на 121,8 млн євро (понад 35% європейського експорту зброї до рф). Переважно йдеться про криголамні судна, гвинтівки та машини "особливого захисту".
На третьому місці у списку постачальників знаходиться Італія, яка в період з 2015 до 2020 року продала до росії військової техніки на 22,5 млн євро.
Далі ,якщо хочеш докладніше ,тут- https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2022/04/19/685966/ https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2022/04/19/685966/
Допобачення.
Отут почитай , будеш сильно здивований, конробанда сумками кажешь? ХЕх..
https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2022/04/19/685966/
Якщо не осилиш багато інформаціі ,більш коротше я написала в коменті над твоїм.
так і Іран міг придбати у Китаю (чи посередників, тільки нафіга вони?) процесори, які йому знадобилися..
це звичайна промелектроніка, навіть швидше побутова..
натепер на простому китайському ******* можна зклепати "космічний корабель" з певною китайською надійністю
Thanks to GPS systems, cruise missiles can engage more successfully than ballistic missiles. Iran has made serious progress in producing ballistic missiles in recent years, while it has no cruise missile. The USA's Tomahawk and the Russians' Kalibr cruise missiles can engage with a low margin of error thanks to their precision guidance systems. By using the BeiDOU, Iran can produce BDS Guided cruise missiles. This capability, which Iran to have, will increase Israeli security concerns.
Texas Instruments - американская компания, производитель полупроводниковых приборов, микросхем, электроники и изделий на их основе. Расположена в Далласе
Замість ваших антиамерианських закидів, які підіграють російській пропаганді, краще все ж прочитайте статтю і більшість коментарів : не можуть США одноосібно проконтролювати світовий ринок комерційно доступних напівпровідників, тим більше тих, які виробляють в КНР.
у 2021 році різко зріс експорт товарів секретних категорій (літаків, ядерних матеріалів, зброї та ***********) з Росії до країн НАТО, https://www.rbc.ru/economics/17/11/2021/6193a5839a7947675beb0e7f?fromtg=1 повідомляє РБК з посиланням на відкриті дані Федеральної митної служби.
До чільної десятки імпортерів цих видів російської продукції увійшли шість країн альянсу: США, Чехія, Німеччина, Великобританія, Естонія та Нідерланди.
Порівняно з аналогічним періодом 2020 року (девʼять місяців) експорт російських товарів із секретних категорій зріс:
до США - з 706 млн до 841 млн доларів,
до Чехії - зі 102 млн до 706 млн доларів,
до Німеччини - зі 173 млн до 300 млн доларів,
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosija-sekretnyj-export/31565554.html
Ви самі напросилися , я декілька разів вмовляла вас припинити сварку і безглузду розмову,це вам про те ,що на жаль гроші понад усе, це значить що в Україні був шостий рік війни ,а торгівля з рашкою продовжувалася навіть з США.
Ви як муедзін на минареті, вам і про, те і про інше,а ви все - бла,бла,США!
Та знаю я що США допомогають ,знаю, але за 8 років можно було рашку в порох стерти,як би допомога прийшла своечасно, санкціі відразу працювали і були убивчими,і дільці не намагалися обходити ті санкціі ,щоб заробити.
А ТЕПЕР ,БУДЬ ЛАСКА ,ПРИПИНІТЬ ВИСМОКТУВАТИ В МЕНЕ КОМЕНТАРІ,бо після цієї ссилки буду вас рахувати просто троллем,або людиною не в собі.
Не катять ваші відмазки , немає про що розмовляти нам,прогресивна ви наша. Ідіть собі з Богом.
2) Наводьте цитати замість голослівних спроб перевести розмову на питання глобального масштабу і приписати щось опоненту. Тут обговорюється конкретна новина про використання широкодоступних цивільних комплектуючих в зброї іранської збірки.