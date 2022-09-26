В иранских дронах-камикадзе нашли американские процессоры

Иранские дроны-камикадзе Shahed-131 содержат процессоры производства американской компании Texas Instruments.

Об этом говорится в информации Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ, передает Цензор.НЕТ с ссылкой на Экономическую правду.

Дроны Shahed-131, как сообщает украинское издание Defense Express, являются предварительной версией Shahed-136 - беспилотниками, которыми в течение последних дней россияне атаковали Одессу и Николаев. Обе версии имеют аналогичный принцип действия. Скорее всего они также максимально унифицированы по основным составляющим, прежде всего - электронике.

Согласно документу, опубликованному ВСУ, блок управления полетом (FCU) содержал пять изготовленных на заказ печатных плат (PCB), которые содержали процессоры TMS320 F28335 от компании Texas Instruments. Хотя компания, среди прочего, разрабатывает продукты для оборонного сектора, в Defense Express отмечают, что найденные в Shahed-131 процессоры свободно доступны на рынке.

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Кроме того, блок управления двигателем (ECU) содержал одну печатную плату с процессором Texas Instruments - согласно оценкам, этот модуль будет контролировать все характеристики двигателя во время полета.

Подчеркнем, что точно известно об атаках на украинские города именно более новой версией Shahed-136. Зато их родство с Shahed-131 наталкивает на возможность использования Ираном аналогичных компонент и в более современных версиях.

Сейчас зафиксировано несколько случаев применения врагом иранских беспилотников, эффективность такого оружия изучается, противодействие организуется.