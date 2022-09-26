Жителя Дымера подозревают в сотрудничестве с оккупантами, - Офис генпрокурора

Прокуроры Киевской областной прокуратуры сообщили о подозрении гражданину по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграме Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый в период военного положения и временной оккупации части области сотрудничал с военнослужащими вооруженных сил РФ. Он добровольно согласился на их предложение и занял должности "заместителя председателя Дымерского поселкового совета" и "директора Дымерского комбината коммунальных предприятий". Работая на этих псевдодолжностях, он осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также принимал жителей громады.

Как отмечается, по ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей.

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