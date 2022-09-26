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Жителя Дымера подозревают в сотрудничестве с оккупантами, - Офис генпрокурора

колаборант

Прокуроры Киевской областной прокуратуры сообщили о подозрении гражданину по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграме Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый в период военного положения и временной оккупации части области сотрудничал с военнослужащими вооруженных сил РФ. Он добровольно согласился на их предложение и занял должности "заместителя председателя Дымерского поселкового совета" и "директора Дымерского комбината коммунальных предприятий". Работая на этих псевдодолжностях, он осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также принимал жителей громады.

Как отмечается, по ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей.

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Автор: 

Киевская область (4118) коллаборационизм (870) Офис Генпрокурора (2461)


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"https://www.youtube.com/watch?v=tlksX8rrn00 ну нельзя же так, с первым встречным только из-за служебного положения.. детка, это же безобразие "
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26.09.2022 18:39 Ответить
Не забудьте ненароком ОП в повному складі !
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26.09.2022 19:33 Ответить
Нахрена это размытое фото, можно просто показать только пиджак.
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26.09.2022 20:31 Ответить
 
 