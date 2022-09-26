УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12690 відвідувачів онлайн
Новини
4 538 4

Мешканця Димера підозрюють у співпраці з окупантами, - Офіс Генпрокурора

колаборант

Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили про підозру громадянину за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в телеграмі Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний у період воєнного стану та тимчасової окупації частини області співпрацював з військовослужбовцями збройних сил РФ. Він добровільно погодився на їх пропозицію та обійняв посади "заступника голови Димерської селищної ради" та "директора Димерського комбінату комунальних підприємств". Працюючи на цих псевдопосадах, він здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а також приймав мешканців громади.

Як зазначається, за клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині спіймали зрадника: був одним з керівників у псевдополіції в окупованому Ізюмі, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

Київська область (4007) колабораціонізм (1158) Офіс Генпрокурора (3243)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"https://www.youtube.com/watch?v=tlksX8rrn00 ну нельзя же так, с первым встречным только из-за служебного положения.. детка, это же безобразие "
показати весь коментар
26.09.2022 18:39 Відповісти
Не забудьте ненароком ОП в повному складі !
показати весь коментар
26.09.2022 19:33 Відповісти
Нахрена это размытое фото, можно просто показать только пиджак.
показати весь коментар
26.09.2022 20:31 Відповісти
 
 