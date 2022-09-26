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Новости Помощь Украине
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Эстония предоставит Украине модульные госпитали

естонія

Эстония предоставит Украине модульные госпитали для усиления медицинской инфраструктуры пострадавших от войны регионов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Сейчас у нас есть актуальная потребность в модульных конструкциях с возможностью автономной работы. Коллеги из Эстонии смогут поставить нам такие модули и мобильные госпитали для того, чтобы их можно было использовать при восстановлении разрушенных зданий здравоохранительных учреждений", - сообщили в министерстве. 

Также эстонские коллеги будут участвовать в развитии системы реабилитации Украины, в частности будут приобщаться к обмену опытом психической и физической реабилитации.

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Минздрав (4899) помощь (7768) Эстония (1414)


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It seems like all the EU countries that experienced the russia's oppression firsthand leading the TRUE efforts in helping Ukraine in this war. The other ones are waffling still hoping that they can still get the cheap gas/oil without paying the price. And the germany is as pathetic as it gets.
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26.09.2022 21:39 Ответить
дякуємо...
і за шпиталі і за реабілітацію наших військових
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26.09.2022 21:42 Ответить
Эстония и раньше предоставляла Украине кроме вооружения на сотни миллионов и полевые госпитали, а богатый Израиль ограничился только одним госпиталем, ссыт Россию, у которой хорошие отношения с Ираном, это, мягко сказать - довольно некрасиво с их стороны, а теперь едут в Умань, стыдливо опуская глаза в землю..
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26.09.2022 21:53 Ответить
Там все глубже. Израиль просто купили. Вернее их руководство. Нетаньяху там был посредник. Кстати и Х...ло там лечилось всю дорогу.
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26.09.2022 22:02 Ответить
Ні він нам свічки поставляє які на наших майданах виставляють
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26.09.2022 22:01 Ответить
Главное потом не делать радостные селфики на их фоне.

Кстати про селфики. Структуры закрывают "коллаборантов", у которых в телеграмах будто бы находят переписки с кураторами, а что насчет петуха Негуля, который сдал расположение госпиталя в Баштанке, в который после этого прилетело крылатая ракета ? Или "это другое" ?
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26.09.2022 22:26 Ответить
 
 