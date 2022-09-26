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Эстония предоставит Украине модульные госпитали
Эстония предоставит Украине модульные госпитали для усиления медицинской инфраструктуры пострадавших от войны регионов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Сейчас у нас есть актуальная потребность в модульных конструкциях с возможностью автономной работы. Коллеги из Эстонии смогут поставить нам такие модули и мобильные госпитали для того, чтобы их можно было использовать при восстановлении разрушенных зданий здравоохранительных учреждений", - сообщили в министерстве.
Также эстонские коллеги будут участвовать в развитии системы реабилитации Украины, в частности будут приобщаться к обмену опытом психической и физической реабилитации.
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і за шпиталі і за реабілітацію наших військових
Кстати про селфики. Структуры закрывают "коллаборантов", у которых в телеграмах будто бы находят переписки с кураторами, а что насчет петуха Негуля, который сдал расположение госпиталя в Баштанке, в который после этого прилетело крылатая ракета ? Или "это другое" ?