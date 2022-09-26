Эстония предоставит Украине модульные госпитали для усиления медицинской инфраструктуры пострадавших от войны регионов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Сейчас у нас есть актуальная потребность в модульных конструкциях с возможностью автономной работы. Коллеги из Эстонии смогут поставить нам такие модули и мобильные госпитали для того, чтобы их можно было использовать при восстановлении разрушенных зданий здравоохранительных учреждений", - сообщили в министерстве.

Также эстонские коллеги будут участвовать в развитии системы реабилитации Украины, в частности будут приобщаться к обмену опытом психической и физической реабилитации.

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