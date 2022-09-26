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Новини Допомога Україні
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Естонія надасть Україні модульні госпіталі

естонія

Естонія надасть Україні модульні госпіталі для посилення медичної інфраструктури постраждалих від війни регіонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Наразі у нас є актуальна потреба в модульних конструкціях з можливістю автономної роботи. Колеги з Естонії зможуть поставити нам такі модулі та мобільні госпіталі для того, щоб їх можна було використовувати під час відновлення зруйнованих будівель закладів охорони здоров'я", - повідомили у міністерстві.

Також естонські колеги братимуть участь у розвитку системи реабілітації України, зокрема долучатимуться до обміну досвідом щодо психічної та фізичної реабілітації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія поставить Україні сучасний мобільний шпиталь, - Резніков

Автор: 

МОЗ (5390) допомога (8300) Естонія (1601)


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It seems like all the EU countries that experienced the russia's oppression firsthand leading the TRUE efforts in helping Ukraine in this war. The other ones are waffling still hoping that they can still get the cheap gas/oil without paying the price. And the germany is as pathetic as it gets.
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26.09.2022 21:39 Відповісти
дякуємо...
і за шпиталі і за реабілітацію наших військових
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26.09.2022 21:42 Відповісти
Эстония и раньше предоставляла Украине кроме вооружения на сотни миллионов и полевые госпитали, а богатый Израиль ограничился только одним госпиталем, ссыт Россию, у которой хорошие отношения с Ираном, это, мягко сказать - довольно некрасиво с их стороны, а теперь едут в Умань, стыдливо опуская глаза в землю..
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26.09.2022 21:53 Відповісти
Там все глубже. Израиль просто купили. Вернее их руководство. Нетаньяху там был посредник. Кстати и Х...ло там лечилось всю дорогу.
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26.09.2022 22:02 Відповісти
Ні він нам свічки поставляє які на наших майданах виставляють
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26.09.2022 22:01 Відповісти
Главное потом не делать радостные селфики на их фоне.

Кстати про селфики. Структуры закрывают "коллаборантов", у которых в телеграмах будто бы находят переписки с кураторами, а что насчет петуха Негуля, который сдал расположение госпиталя в Баштанке, в который после этого прилетело крылатая ракета ? Или "это другое" ?
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26.09.2022 22:26 Відповісти
 
 