Естонія надасть Україні модульні госпіталі для посилення медичної інфраструктури постраждалих від війни регіонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Наразі у нас є актуальна потреба в модульних конструкціях з можливістю автономної роботи. Колеги з Естонії зможуть поставити нам такі модулі та мобільні госпіталі для того, щоб їх можна було використовувати під час відновлення зруйнованих будівель закладів охорони здоров'я", - повідомили у міністерстві.

Також естонські колеги братимуть участь у розвитку системи реабілітації України, зокрема долучатимуться до обміну досвідом щодо психічної та фізичної реабілітації.

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