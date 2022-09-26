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Естонія надасть Україні модульні госпіталі
Естонія надасть Україні модульні госпіталі для посилення медичної інфраструктури постраждалих від війни регіонів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Наразі у нас є актуальна потреба в модульних конструкціях з можливістю автономної роботи. Колеги з Естонії зможуть поставити нам такі модулі та мобільні госпіталі для того, щоб їх можна було використовувати під час відновлення зруйнованих будівель закладів охорони здоров'я", - повідомили у міністерстві.
Також естонські колеги братимуть участь у розвитку системи реабілітації України, зокрема долучатимуться до обміну досвідом щодо психічної та фізичної реабілітації.
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і за шпиталі і за реабілітацію наших військових
Кстати про селфики. Структуры закрывают "коллаборантов", у которых в телеграмах будто бы находят переписки с кураторами, а что насчет петуха Негуля, который сдал расположение госпиталя в Баштанке, в который после этого прилетело крылатая ракета ? Или "это другое" ?