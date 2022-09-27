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Оккупанты обстреляли Запорожье. Попали в объекты инфраструктуры
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне обстреляли ракетами объекты инфраструктуры Запорожья.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг атаковал областной центр. Ракеты попали в объекты инфраструктуры. Данные о пострадавших и разрушении уточняются", - написал он.
Старух призвал соблюдать меры безопасности и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
"Есть риск повторных атак", – добавил он.
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Відповідь автору посту в улюбленому стилі популистів "чи-чи":
Ота Людмила і хто її репостить -
ЧИ вона дебілка?
ЧИ ворог?
ЧИ їй будучи місцевою ліньки дізнатися що на новому мості після відкриття було ТИМЧАСОВЕ покриття, і його просто необхідно замінити на постійне, щоб мост працював?
https://zp.vgorode.ua/news/sobytyia/a1192900-na-vantovom-mostu-v-zaporozhe-ulozhili-asfalt-i-nanesli-razmetku