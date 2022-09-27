Оккупанты обстреляли Запорожье. Попали в объекты инфраструктуры

Россияне обстреляли ракетами объекты инфраструктуры Запорожья.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал областной центр. Ракеты попали в объекты инфраструктуры. Данные о пострадавших и разрушении уточняются", - написал он.

Старух призвал соблюдать меры безопасности и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Есть риск повторных атак", – добавил он.

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