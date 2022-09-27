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Окупанти обстріляли Запоріжжя. Поцілили в об’єкти інфраструктури
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни обстріляли ракетами об’єкти інфраструктури Запоріжжя.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог атакував обласний центр. Ракети поцілили в об’єкти інфраструктури. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються", - написав він.
Старух закликав дотримуватися заходів безпеки та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
"Є ризик повторних атак", - додав він.
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Відповідь автору посту в улюбленому стилі популистів "чи-чи":
Ота Людмила і хто її репостить -
ЧИ вона дебілка?
ЧИ ворог?
ЧИ їй будучи місцевою ліньки дізнатися що на новому мості після відкриття було ТИМЧАСОВЕ покриття, і його просто необхідно замінити на постійне, щоб мост працював?
https://zp.vgorode.ua/news/sobytyia/a1192900-na-vantovom-mostu-v-zaporozhe-ulozhili-asfalt-i-nanesli-razmetku