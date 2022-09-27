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Окупанти обстріляли Запоріжжя. Поцілили в об’єкти інфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Росіяни обстріляли ракетами об’єкти інфраструктури Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував обласний центр. Ракети поцілили в об’єкти інфраструктури. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються", - написав він.

Старух закликав дотримуватися заходів безпеки та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Є ризик повторних атак", - додав він.

Також читайте: Росіяни двічі за ніч обстріляли Миколаїв

Автор: Ольга Лузан
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скоро от бессилия, дипилы ракетами по воробьям стрелять будут..
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27.09.2022 08:23 Відповісти
А тим часом іранські вчителі мопедів разом з підлеглими голодранцями ЛДНР та руснєю вирушили зі Скадовська прямо на мопедах на концерт Кобзона. Йосип Давидович завжди радіє новим глядачам.
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27.09.2022 08:31 Відповісти
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27.09.2022 08:39 Відповісти
Питання, чи зевлада вороги України, навіть не риторичне, а стверджуюча відповідь. Грати членом на роялі, жарити шашлики, організувати "омангейт" та "вагнергейт" , "велике крадівництво" і це тільки 10відсотків від всіх "покращень" цієї ворожої для України зевлади. ЗСУ та пересічні громадяни не завдяки , а в суперечці цим лютим ворогам протистоть рашафашистам.
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27.09.2022 09:29 Відповісти
Ви не розумієте їх логіку, вони укладають тепер антиракетне покриття, гумово-зелене, воно відбиває ракети в Дніпро від моста
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27.09.2022 09:40 Відповісти
Вам як місцевим жителям треба організувати протест з цього приводу, щоб влада перерахувала ці кошти для насущних потреб на оборону.
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27.09.2022 10:55 Відповісти
Та ті кошти вже освоїли мабуть усі, так що вже не перерахують і покриття, яке зараз, було тимчасове, його повинні одразу були замінити коли потепліє, а вже похолодало)
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27.09.2022 11:15 Відповісти
їм как місцевим жителям тре не п"здити, а знати що замінюють тимчасове покриття мосту
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27.09.2022 12:51 Відповісти
Дебіли не вони.
Відповідь автору посту в улюбленому стилі популистів "чи-чи":

Ота Людмила і хто її репостить -
ЧИ вона дебілка?
ЧИ ворог?
ЧИ їй будучи місцевою ліньки дізнатися що на новому мості після відкриття було ТИМЧАСОВЕ покриття, і його просто необхідно замінити на постійне, щоб мост працював?
https://zp.vgorode.ua/news/sobytyia/a1192900-na-vantovom-mostu-v-zaporozhe-ulozhili-asfalt-i-nanesli-razmetku
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27.09.2022 12:50 Відповісти
 
 