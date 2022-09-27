Окупанти обстріляли Запоріжжя. Поцілили в об’єкти інфраструктури

Росіяни обстріляли ракетами об’єкти інфраструктури Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував обласний центр. Ракети поцілили в об’єкти інфраструктури. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються", - написав він.

Старух закликав дотримуватися заходів безпеки та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Є ризик повторних атак", - додав він.

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