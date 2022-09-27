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Росіяни двічі за ніч обстріляли Миколаїв
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти двічі за ніч обстріляли Миколаїв. "Прилітало" в різні райони міста.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
Поки що відомо про пошкодження низки цивільних об'єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу.
"Прошу всіх бути максимально обережними! Не публікуйте в соцмережах адреси прильотів! Більше інформації повідомлю вам за кілька годин", - написав Сєнкевич.
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Sc3nic
показати весь коментар27.09.2022 08:27 Відповісти Мені подобається 2
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