Росіяни двічі за ніч обстріляли Миколаїв

Російські окупанти двічі за ніч обстріляли Миколаїв. "Прилітало" в різні райони міста.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Поки що відомо про пошкодження низки цивільних об'єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу.

"Прошу всіх бути максимально обережними! Не публікуйте в соцмережах адреси прильотів! Більше інформації повідомлю вам за кілька годин", - написав Сєнкевич.

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