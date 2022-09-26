Повідомляють про вибухи в Одесі: працює ППО. ВIДЕО

Увечері 26 вересня в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. Місцеві ЗМІ інформують про вибухи у місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне Одеса".

Відомо, що у місті працює ППО. Відповідне відео оприлюднили у телеграм-каналі.

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