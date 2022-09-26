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Повідомляють про вибухи в Одесі: працює ППО. ВIДЕО

Увечері 26 вересня в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. Місцеві ЗМІ інформують про вибухи у місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне Одеса".

Відомо, що у місті працює ППО. Відповідне відео оприлюднили у телеграм-каналі.

Дивіться: Російські війська обстріляли Слов’янськ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28449) Одеса (5452) ППО (3185) дрони (4695)


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Топ коментарі
+21
Тримайся Одеса.
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26.09.2022 23:01
+12
5 мопедів точно збили
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26.09.2022 23:06
+8
Походу єдине місце куди мопеди долітають, тримайтеся одесити!
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26.09.2022 23:15
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Тримайся Одеса.
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26.09.2022 23:01 Відповісти
🙏🙏🙏
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26.09.2022 23:13 Відповісти
Слава Уkраїні! Дякуємо!
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27.09.2022 01:00 Відповісти
5 мопедів точно збили
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26.09.2022 23:06 Відповісти
так і є.
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26.09.2022 23:41 Відповісти
Просвітіть - чому їх всі називають «мопедами»?
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26.09.2022 23:48 Відповісти
в них мотори в польоті ричать як в савєцкіх мопедах
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26.09.2022 23:52 Відповісти
А ще звук іранських дронів , нагадує звук бензопили
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27.09.2022 00:45 Відповісти
Суки! Знов іранський мотлох падає на Одесу
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26.09.2022 23:14 Відповісти
Походу єдине місце куди мопеди долітають, тримайтеся одесити!
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26.09.2022 23:15 Відповісти
Запускают похоже с какого-то корыта, с моря.
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26.09.2022 23:24 Відповісти
Думаю десь з Херсону, але летять над морем, щоб раніше не виявили, бо по звуку легко виявити і навестись. Ще є варіант у них з Придністров'я, але дуже сумніваюсь, їх спочатку туди треба якось доставити ...
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27.09.2022 09:40 Відповісти
Все добре,дякуемо!
2 місяців нічого не було, трошки розслаблення, зараз ці балалайки збиваемо!
Слава Україні!
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27.09.2022 00:58 Відповісти
Что там одесситы решили катьку снять? Или дальше будут раком под ней стоять наблюдая как катька притягивает руzкиймир?
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26.09.2022 23:25 Відповісти
Решили, что Катьку- в топку! Труха бубнит, что надо в какой-то музей...
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27.09.2022 05:30 Відповісти
В музей разом з трухою ))
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27.09.2022 09:41 Відповісти
Надо боеприпасы лучше прятать, раз они по складам тоже целятся.
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26.09.2022 23:37 Відповісти
Треба краще колаборантів зі зрадниками в тилу виявляти і боротись з ними, бо вже дістали ці упороті гниди...
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27.09.2022 09:43 Відповісти
Тримайся, Мамо!!!
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27.09.2022 00:46 Відповісти
Катерину надо снять с постамента и выкинуть в море.
Пора подмыться.
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27.09.2022 03:35 Відповісти
.ера собі скока років всі непидмиті ....
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27.09.2022 07:51 Відповісти
 
 